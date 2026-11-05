‘Dune: Parte Tres’ no será fiel por completo al libro de Frank Herbert y sus protagonistas defienden los cambios de Denis Villeneuve

La conclusión de la trilogía de ‘Dune’ dirigida por Denis Villeneuve introducirá cambios importantes respecto a las novelas de Frank Herbert. Aunque ‘Dune: Part Three’ estará basada principalmente en El mesías de Dune, publicada en 1969, sus protagonistas confirmaron que la adaptación se apartará del material original en determinados aspectos. Zendaya, Robert Pattinson y Timothée Chalamet defendieron las decisiones creativas del cineasta.

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¿Qué cambios tendrá ‘Dune: Part Three’ respecto a los libros de Frank Herbert?

Durante una entrevista con The New York Times, retomada por Variety, Zendaya reconoció que la película conservará elementos fundamentales de las novelas, pero también presentará diferencias importantes.

Timothée Chalamet en ‘Dune: Part III’ (imagen: Warner Bros.)

“En esta película hay muchos elementos que son muy fieles al material original, y también hay desviaciones.”

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Aunque la actriz no especificó todas las modificaciones, la adaptación cinematográfica ya había establecido diferencias respecto a los libros, especialmente en la relación entre Paul Atreides y Chani.

Al final de ‘Dune: Part Two’, Chani rechaza las decisiones de Paul después de que este acepta su papel como líder religioso y político de los Fremen. Esta separación adquiere especial importancia en la tercera entrega, cuya historia transcurrirá casi dos décadas después.

Robert Pattinson, quien se incorpora a la franquicia como Scytale, defendió las libertades creativas de Villeneuve y consideró que sería absurdo cuestionar la película únicamente por sus diferencias con las novelas.

“Hay que estar un poco loco para ponerse a ponerle peros a esto [a propósito de los cambios en los libros].”

Robert Pattinson asegura que la película será mucho más emotiva de lo esperado

Además de defender la adaptación, Robert Pattinson reveló que su percepción de la historia cambió considerablemente después de ver la película terminada.

“El guión estaba muy bien, pero era bastante complejo. Y, al ver la película, resulta que no trata en absoluto de lo que yo pensaba. En el papel, se percibe más bien como una gran fábula política y moral, mientras que la película resulta mucho más emotiva. Gran parte de la historia gira en torno a la crianza, y me ha parecido sumamente conmovedora.”

Sus declaraciones anticipan que las relaciones familiares ocuparán un lugar importante en una historia que también abordará las consecuencias del gobierno de Paul Atreides.

La película mostrará al personaje de Timothée Chalamet convertido en emperador interplanetario, mientras enfrenta conspiraciones que amenazan su poder. Chani, por su parte, continuará defendiendo a los Fremen.

También tendrá mayor protagonismo Alia Atreides, interpretada por Anya Taylor-Joy, quien recientemente describió a su personaje como una villana y aseguró que fue su creación más salvaje.

Timothée Chalamet defiende el desenlace de la trilogía

Anya Taylor Joy en ‘Dune: Part Three’ (imagen: Warner Bros.)

Timothée Chalamet también expresó su satisfacción con el resultado de la película. Cuando le preguntaron si estaba conforme con la conclusión de la trilogía, respondió:

“Sin duda. No dio la sensación de que el nivel bajara en absoluto; Denis simplemente cambió el lugar donde estaba el listón. Esta película es algo único.”

Por su parte, Florence Pugh, quien regresa como la princesa Irulan, destacó la importancia de la franquicia para el cine contemporáneo y la comparó con ‘Star Wars’ por su impacto generacional. Las dos primeras películas de Villeneuve recaudaron conjuntamente más de 1,100 millones de dólares en todo el mundo. ‘Dune: Part Three’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, fecha en la que también se estrenará ‘Avengers: Doomsday’.

La tercera entrega cerrará la historia de Paul Atreides bajo la dirección de Villeneuve, quien ha adelantado que buscará un tono más cercano al thriller político, sin abandonar los conflictos morales que caracterizan la obra de Herbert.

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