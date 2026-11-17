Después de convertirse en una estrella mundial gracias a ‘Harry Potter’, Daniel Radcliffe ha construido una carrera marcada por personajes poco convencionales y proyectos de distintos géneros. Ahora, el actor británico regresa a la fantasía con ‘Steps’, una nueva película animada de Netflix que reinterpreta el clásico cuento de Cenicienta desde una perspectiva diferente. La producción, que reúne a reconocidas figuras del cine y la televisión, llegará a la plataforma el 20 de noviembre y ya ha comenzado a recibir sus primeras críticas.

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¿De qué trata ‘Steps’, la nueva película animada de Netflix?

A diferencia de las adaptaciones tradicionales de Cenicienta, ‘Steps’ coloca en el centro de la historia a sus hermanastras, personajes que habitualmente son retratados como antagonistas. La película sigue principalmente a Lilith, una joven rebelde que está cansada de vivir a la sombra de Cenicienta y que busca cambiar su destino.

Personaje de Daniel Radcliffe en ‘Steps’ (Netflix Animation Studios)

La situación se complica cuando Lilith roba la varita mágica del hada madrina e interrumpe el baile real junto a su hermana Margot. Sus acciones desencadenan una serie de acontecimientos inesperados, incluida la llegada al poder de Priscilla, una ambiciosa villana que amenaza con apoderarse del reino.

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Para solucionar el desastre, Lilith deberá colaborar con Cenicienta y emprender una aventura que las llevará a enfrentarse a criaturas fantásticas, peligrosos enemigos y diversos obstáculos. En el proceso, ambas tendrán que reconsiderar su relación y descubrir que sus diferencias no son tan grandes como imaginaban. La directora Alyce Tzue explicó a Tudum que el propósito de la película es explorar los vínculos familiares y el sentimiento de pertenencia (vía ScreenRant):

“Esta historia trata, en esencia, de unas hermanas muy diferentes que se dan cuenta de que tienen más cosas en común que diferencias. Quería crear una película para todas aquellas personas que alguna vez han sentido que no encajaban”.

Daniel Radcliffe interpreta al príncipe en una historia con un reparto estelar

En ‘Steps’, Daniel Radcliffe presta su voz al príncipe, esposo de Cenicienta. Su participación representa un nuevo acercamiento al género fantástico, aunque esta vez desde la animación y con una historia que combina aventura, comedia y elementos musicales.

El actor alcanzó reconocimiento internacional interpretando a Harry Potter entre 2001 y 2011. Desde entonces, ha participado en producciones como ‘La dama de negro’, ‘Swiss Army Man’, ‘Horns’ y ‘Weird: The Al Yankovic Story’, además de desarrollar una destacada trayectoria teatral que le permitió ganar un premio Tony en 2024.

El reparto de voces también incluye a Ali Wong como Lilith, Stephanie Hsu como Margot y Amanda Seyfried como Cenicienta. Por su parte, Bette Midler interpreta al hada madrina, Nikki Glaser a Priscilla, Peter Dinklage a Roderick y Young Mazino a Gef, un joven troll.

La película está dirigida por Alyce Tzue y John Ripa, mientras que Amy Poehler, Jane Hartwell y Kim Lessing participan como productoras.

¿Qué dicen las primeras críticas de ‘Steps’?

De acuerdo con ScreenRant, ‘Steps’ ha tebido una recepción inicial moderadamente positiva que podría cambiar conforme se publiquen nuevas valoraciones.

Póster de ‘Steps’ (imagen: Netflix)

Entre los aspectos mejor recibidos se encuentran su interpretación de las hermanastras, la profundidad emocional de sus relaciones y su colorida aventura familiar. Sin embargo, algunas críticas mencionan problemas de ritmo, una trama demasiado complicada y situaciones que recurren a fórmulas conocidas.

En su reseña para ScreenRant, Alex Harrison calificó la película con 7/10 y la describió como “entretenida, absorbente y, cuando se lo propone, conmovedora”.

Con una propuesta que busca cuestionar los papeles tradicionales de los cuentos de hadas, ‘Steps’ se suma al catálogo de animación de Netflix y ofrece a Daniel Radcliffe una nueva oportunidad de explorar mundos fantásticos, esta vez lejos del universo de Hogwarts.

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