‘Harry Potter’: Daniel Radcliffe explica por qué no quiere ver la nueva serie de HBO

Daniel Radcliffe tiene una relación muy singular con el regreso de Harry Potter a la pantalla, pues conoce ese mundo por haberlo protagonizado, pero ahora observa cómo otro actor ocupa el papel. Ante el próximo estreno de la adaptación de HBO, el británico habló sobre la posibilidad de verla y expresó su apoyo a Dominic McLaughlin, encargado de interpretar al joven mago.

¿Por qué Daniel Radcliffe duda en ver la nueva serie de Harry Potter?

Radcliffe interpretó a Harry en ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011; esa experiencia lo acompañó durante buena parte de su infancia y adolescencia, y convirtió su rostro en uno de los más famosos en la historia del cine. La nueva producción recuperará los libros con otro reparto, por lo que también abre preguntas sobre cómo reciben el proyecto quienes protagonizaron las adaptaciones anteriores.

Cuando Associated Press le preguntó si vería la serie, Radcliffe no dio una negativa definitiva: “No sé si lo haré, honestamente. Ya he visto mucho Harry Potter y he participado en mucho Harry Potter”. El actor agregó una explicación relacionada con sus hábitos: “Además, no veo nada de televisión. No he visto Breaking Bad; no he visto Mad Men; no he visto algunos de los verdaderos clásicos. Ocho horas es mucho para ver cualquier cosa”.

Dominic McLaughlin en la nueva serie de Harry Potter (Foto: HBO)

También prefirió abstenerse de dar consejos públicos a McLaughlin. “Él sabe lo que hace. No necesita ningún consejo mío”, afirmó. Radcliffe dijo que cualquier recomendación suya podría terminar convertida en una pregunta para el nuevo protagonista durante futuras entrevistas. Quiere evitar que el joven tenga que responder una y otra vez a las indicaciones de su antecesor: “No quiero atormentar a este pobre niño a través de las entrevistas, así que no tengo consejos para él. Va a estar increíble”.

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El elenco de la nueva serie

Dominic McLaughlin será el protagonista de Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. La selección de los tres protagonistas estuvo a cargo de un proceso dirigido por Lucy Bevan y Emily Brockmann. HBO informó que decenas de miles de niños participaron en las audiciones.

Entre los adultos de Hogwarts estarán John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid. Luke Thallon interpretará a Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse será Argus Filch. Son algunos de los personajes que acompañarán el primer año escolar del protagonista.

Warwick Davis dará vida a Filius Flitwick, personaje que también interpretó en las películas. El grupo de estudiantes incluye a Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan y Elijah Oshin como Dean Thomas. Tristan y Gabriel Harland encarnarán, respectivamente, a los gemelos Fred y George Weasley.

Daniel Radcliffe en Harry Potter y la Cámara Secreta (Foto: IMDb)

Fuera del colegio, Daniel Rigby y Bel Powley interpretarán a Vernon y Petunia Dursley, con Amos Kitson como Dudley. Katherine Parkinson será Molly Weasley y Johnny Flynn asumirá el papel de Lucius Malfoy. Francesca Gardiner escribe y produce la serie; Mark Mylod dirige varios episodios y participa como productor ejecutivo, junto con otros colaboradores del proyecto.

¿Cuántas temporadas tendrá la serie de Harry Potter?

El plan difundido contempla adaptar los siete libros de J. K. Rowling, con una temporada dedicada a cada volumen. Eso plantea un enorme viaje de siete temporadas, aunque el calendario completo de estrenos no está fijado. La primera entrega llevará el título Harry Potter y la piedra filosofal y tendrá ocho episodios.

HBO anunció su estreno para Navidad de 2026, con disponibilidad en HBO Max. La historia comenzará con Harry bajo el cuidado de los Dursley y su descubrimiento de Hogwarts. La propuesta nos traerá de vuelta su entrada al mundo mágico y el peligro relacionado con su pasado, mediante una nueva adaptación del primer libro.

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