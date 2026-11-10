James Gunn deja DC Studios y publica un mensaje sobre cómo vivió realmente sus cuatro años siendo jefe

¡SHOCK TOTAL! James Gunn y Peter Safran terminarán su etapa al frente de DC Studios después de solo cuatro años de trabajo. Skydance anunció el cambio de liderazgo hoy, 9 de noviembre, y Gunn publicó un mensaje sobre el significado profesional y personal de esa experiencia. La reorganización modifica quién dirigirá el estudio, aunque ambos conservarán responsabilidades creativas en varias de sus producciones.

James Gunn y Peter Safran quedan fuera de la dirección de DC Studios

Este anuncio pone fin a la gestión que comenzó en 2022, cuando David Zaslav les encargó reorganizar las adaptaciones de DC. Su trabajo abarcó películas, series y animación, con Superman como una de las piezas principales. Claro que la decisión también sorprendió a esta redacción porque ambos habían sido incluidos en el equipo directivo presentado después de la adquisición de Warner Bros. Discovery.

Jeremy Latcham asumirá como presidente y director creativo el 1 de diciembre de 2026. Aunque Gunn y Safran serán reemplazados, el comunicado no habla de su salida como un despido; más bien establece que abandonarán las funciones ejecutivas para dedicarse de tiempo completo al trabajo creativo. Tampoco se trata de una cancelación general de los proyectos que desarrollaron durante su gestión.

John Cena y James Gunn en el set de Peacemaker (Foto: IMDb)

El balance comercial de esa etapa tuvo resultados desiguales, pues Variety reportó 618 millones de dólares mundiales para Superman y 126 millones para Supergirl, cuyo presupuesto fue de 170 millones. Clayface ahora mismo tiene 109 millones frente a un costo de producción de 44 millones. Algunos no son números terribles, pero otros no alcanzan ni de lejos las hazañas de la Marvel Studios.

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El mensaje de James Gunn

En Instagram, Gunn comenzó agradeciendo a quienes acompañaron su trabajo con Safran; recordó que, cuando era niño en Manchester, Misuri, dibujaba historietas propias con personajes de DC. La posibilidad de trabajar a nivel profesional con ellos cumplió una aspiración personal, aunque aceptar el puesto ejecutivo no había sido una decisión inmediata.

“No sabía si quería este trabajo cuando me lo ofrecieron, pero simplemente no podía dejar pasar una oportunidad única. Me alegra haber aceptado el trabajo”, escribió. Entre los momentos que valoró mencionó los estrenos de Superman y Clayface, la realización de Peacemaker y el proceso de Man of Tomorrow, que describió como su mejor experiencia cinematográfica hasta ahora.

El reconocimiento más cercano fue para Safran: “Has sido el mejor compañero que alguien podría pedir y, más aún, un verdadero buen amigo”, expresó. También agradeció a los equipos técnicos, actores, colaboradores y seguidores. Después abordó el desgaste del cargo: “Mi tiempo en DC Studios ha sido difícil, por decir lo menos. No me gusta la naturaleza, a veces corporativa, del trabajo”. Gunn explicó que Safran había soportado buena parte de esa carga y que las obligaciones ejecutivas le quitaron incluso los descansos breves que podía tomar cuando trabajaba únicamente como cineasta.

Peter Safran y James Gunn en la premiere de Clayface (Foto: Getty)

El director habló del tiempo que dejó de compartir con sus seres queridos y dedicó unas palabras a su esposa, Jenn: “También me siento increíblemente aliviado y emocionado de volver a dedicarme exclusivamente a hacer cine”.

El efecto Skydance

No es tan sorprendente que este cambió tome lugar después de la operación que cambió la propiedad de Warner Bros. Discovery. Paramount alcanzó su meta de adquisición el pasado 6 de octubre y la compañía resultante adoptó el nombre Skydance. Bajo su poder quedaron los estudios Paramount y Warner Bros., además de HBO, CBS y CNN. Variety valoró la compra en 111 mil millones de dólares, con David Ellison como CEO del grupo en conjunción con Ynon Kreiz. DC quedó dentro de esa organización, cuyo negocio cinematográfico supervisan Dana Goldberg y Josh Greenstein.

Los planes de DC que quedan por delante con James Gunn

Man of Tomorrow seguirá conectada a Gunn y Safran con DC. La película, escrita y dirigida por Gunn y producida por ambos, está en posproducción y tiene estreno marcado para el 9 de julio de 2027. Continuará la historia de Clark Kent y Lex Luthor; Gunn adelantó, además, otro compromiso todavía sin título público: “Acaban de contratarnos para otro proyecto de DC que estoy escribiendo, y veremos qué pasa después”. No reveló personajes ni formato.

La lista pendiente incluye The Batman Part II, con Robert Pattinson, cuyo rodaje principal está siendo concluido por Steven Soderbergh; Gunn y Safran figuran como productores. En televisión mantienen créditos ejecutivos en The People v. Gorilla Grodd, serie de ocho episodios protagonizada por Skyler Gisondo y Jimmy Tatro, que terminó de filmarse y está prevista para 2027.

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