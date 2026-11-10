¿Quién es Jeremy Latcham? El nuevo jefe de DC Studios que reveló una visión del cine influida por el cristianismo

En este caótico lunes se reveló que Jeremy Latcham asumirá el liderazgo de DC Studios después de una carrera que hizo posible varias películas fundamentales para el Universo Cinematográfico de Marvel. Su nombramiento, anunciado por Skydance, también atrajo las miradas de todos por sus declaraciones sobre la relación entre sus creencias y su trabajo. El productor ocupará el puesto que dejarán James Gunn y Peter Safran, quienes continuarán involucrados a proyectos del estudio.

¿Quién es Jeremy Latcham?

Su nombre puede resultar menos familiar que los de los actores y directores con quienes ha trabajado, pero sus créditos abarcan algunas de las primeras aventuras de Marvel como estudio cinematográfico. Su trayectoria es desarrollo de proyectos, producción y colaboración con Kevin Feige, además de una etapa independiente en la que trabajó con historias ajenas a los superhéroes.

De acuerdo con el comunicado de Skydance, Latcham se incorporó a Marvel Studios en 2004 y ascendió hasta la vicepresidencia sénior de Producción y Desarrollo. Fue productor asociado de Iron Man y coproductor de Iron Man 2. Posteriormente tuvo créditos como productor ejecutivo en Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia, Avengers: Era de Ultrón y Spider-Man: De regreso a casa.

James Gunn y Peter Safran (Foto: Getty)

Su compañía, Latcham Pictures, fundada en 2017, estableció acuerdos de primera opción con 20th Century Fox, Hasbro y Wonder Project. Entre sus trabajos posteriores están Malos momentos en el Hotel Royale y Calabozos y dragones: Honor entre ladrones, producciones que extendieron su experiencia fuera del universo cinematográfico supervisado por Feige. Al anunciar su contratación, Skydance también mencionó su participación en el desarrollo de una secuela de Calabozos y dragones, una película de Action Man y la adaptación de Naruto dirigida por Destin Daniel Cretton. Su nuevo cargo comenzará el 1 de diciembre de 2026.

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Jeremy Latcham y su visión cristiana del cine de superhéroes

La relación entre su fe y su oficio fue uno de los asuntos tratados en una entrevista con Billy Hallowell y Dalton Harper. La descripción oficial del episodio de Bible Bros, publicado el pasado 24 de junio, menciona su interés por la redención en Marvel y el público familiar que considera poco atendido por Hollywood.

En las declaraciones rescatadas por World of Reel, Latcham recordó una pregunta que solía hacerse durante el desarrollo de las primeras películas del estudio: “No sé si a mi abuela le gustaría eso, ¿sabes?”. Pensar en ella le servía para evaluar si las historias podían conectar con personas cuya vida cotidiana estaba alejada del ambiente de Hollywood.

Jeremy Latcham

Latcham relacionó esa preocupación con la posibilidad de que una aventura de superhéroes tuviera sentido emocional para públicos muy diferentes: “Fue en ese momento cuando supe que habíamos hecho algo que resonaba en todo el mundo, que mi abuela en Perkins, Oklahoma, un pueblo de 5000 habitantes, podía sentir la historia de redención que había recorrido el mundo y que los héroes podían elevarnos a todos”.

En Bible Bros también abordó cómo su fe influyó en su mudanza de Los Ángeles a Texas y por qué considera importante que los espectadores cristianos asistan al cine. El episodio utilizó The Breadwinner, comedia protagonizada por Nate Bargatze, para hablar de paternidad e identidad. Se trata de inquietudes personales y profesionales que él ha expuesto públicamente.

¿Peter Safran y James Gunn se quedarán en DC Studios?

Gunn y Safran dejarán los cargos de liderazgo, pero conservarán trabajo creativo dentro de DC. La empresa presentó el cambio como un regreso de ambos a sus labores de realización y producción. Agradecieron al equipo y expresaron interés por la perspectiva que Latcham aportará al estudio. El compromiso más próximo es Man of Tomorrow, escrita y dirigida por Gunn y producida por él y Safran; la película está en posproducción y llegará a cines el 9 de julio de 2027.

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