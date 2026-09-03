¿Por qué Alfonso Cuarón no volvió a ‘Harry Potter’? La razón sale a la luz 22 años después

A más de dos décadas del estreno de ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’, finalmente se ha explicado por qué Alfonso Cuarón no continuó detrás de las cámaras de la saga. Aunque la tercera película es considerada por numerosos seguidores como una de las entregas más destacadas de la franquicia, el cineasta mexicano decidió no regresar para dirigir ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’. Ahora, el productor David Heyman reveló que Warner Bros. sí le ofreció hacerse cargo de la cuarta película, pero Cuarón terminó demasiado agotado después de completar su trabajo en Hogwarts.

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¿Por qué Alfonso Cuarón rechazó dirigir otra película de ‘Harry Potter’?

Durante una participación en ‘Harry Potter: The Official Film Podcast’, David Heyman recordó que el equipo buscó mantener a Cuarón después de ‘The Prisoner of Azkaban’, estrenada en 2004. Sin embargo, el director rechazó la propuesta.

Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint en ‘Harry Potter y el Prisionero de Azkaban’ (imagen: Warner Bros.)

“Le preguntamos a Alfonso si quería hacer la cuarta y dijo: «Cabrón»” contó Heyman.

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Según el productor, detrás de aquella respuesta no existió un conflicto con Warner Bros. ni algún desacuerdo creativo sobre el futuro de la saga. Cuarón simplemente había terminado exhausto por las exigencias de realizar una producción de esa escala.

“Creo que estaba agotado. Miro fotos de Alfonso de aquella época —Alfonso es uno de mis mejores amigos, es el padrino de mi hijo y lo quiero—, pero lo veo en ellas y simplemente lo entiendo… Porque estaba agotado.”

La explicación aclara una pregunta que ha acompañado a la franquicia durante años, especialmente porque la película de Cuarón marcó un cambio importante frente a las dos primeras entregas dirigidas por Chris Columbus.

‘The Prisoner of Azkaban’ cambió el estilo de la saga

Cuarón llegó a la franquicia después de haber dirigido películas como ‘Y tu mamá también’ y aportó una mirada distinta al universo creado por J.K. Rowling. ‘The Prisoner of Azkaban’ desarrolló una atmósfera más oscura y una identidad visual diferente, acorde con el crecimiento de Harry, Ron y Hermione y con el tono progresivamente más sombrío de la historia.

Su trabajo terminó convirtiendo a la tercera entrega en una de las películas más reconocidas de la saga, lo que durante años alimentó las preguntas sobre por qué no permaneció al frente de futuras adaptaciones.

Tras su salida, Mike Newell, director de ‘Four Weddings and a Funeral’, tomó el relevo para ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’. Newell también permaneció únicamente durante una película antes de entregar la franquicia a David Yates.

David Yates terminó convirtiéndose en el director principal de la franquicia

Después de la etapa de Columbus, Cuarón y Newell, David Yates asumió la dirección de ‘Harry Potter and the Order of the Phoenix’ y permaneció hasta el final de la saga cinematográfica principal, incluyendo las dos partes de ‘Harry Potter and the Deathly Hallows’.

Rupert Grint, Chris Columbus y Daniel Radcliffe (imagen: Everett Collection)

La revelación sobre Cuarón llega además en un momento de renovado interés por el mundo de Harry Potter. ‘Harry Potter: The Official Film Podcast’, donde Heyman contó la historia, está previsto para transformarse en el podcast oficial de la nueva serie de HBO cuando ésta comience a emitirse durante la Navidad de 2026.

La producción televisiva volverá al principio de la historia con una primera temporada basada en Harry Potter and the Philosopher’s Stone, mientras las siguientes temporadas adaptarán sucesivamente los demás libros. Veintidós años después de su paso por Hogwarts, la explicación de Heyman finalmente aclara que la breve estancia de Cuarón en la saga no respondió a una ruptura, sino al desgaste de haber realizado una de las películas más exigentes y recordadas de su carrera.

Con información de Games Radar+.

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