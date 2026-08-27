Rupert Grint recibe críticas de fans LGBTQ+ por regresar a ‘Harry Potter’ como Ron Weasley

Grint interpretará nuevamente a Ron Weasley durante una temporada de 17 semanas en el Lyric Theatre de Broadway

Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley, uno de los personajes más importantes de su carrera, pero el anuncio no fue bien recibido por todos sus seguidores. El actor se incorporará a la producción de Broadway de Harry Potter and the Cursed Child en 2027, una decisión que provocó críticas entre algunos fans LGBTQ+ debido a su historial de apoyo público a la comunidad trans y a las controversias que rodean a J.K. Rowling.

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¿Por qué algunos fans critican el regreso de Rupert Grint?

Grint interpretará nuevamente a Ron Weasley durante una temporada de 17 semanas en el Lyric Theatre de Broadway, a partir del 2 de febrero de 2027. Será el segundo integrante de las películas originales que se suma a la obra después de Tom Felton, quien regresó como Draco Malfoy.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint (imagen: Getty)

El actor celebró la oportunidad de reencontrarse con el personaje que comenzó a interpretar cuando era niño. “Ron Weasley ha formado parte de mí desde que tenía 11 años y estoy deseando reencontrarme con él en esta etapa de la vida,” declaró.

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Sin embargo, el anuncio también recibió comentarios negativos. PinkNews recopiló varias reacciones de seguidores LGBTQ+ y aliados que cuestionaron la decisión del actor. Uno de los mensajes más visibles decía: “Pense que eras un aliade”, mientras otro usuario escribió: “Protege a las muñecas.”

La molestia está relacionada con las declaraciones que Grint realizó en 2020, cuando se distanció públicamente de las opiniones de Rowling sobre sexo e identidad de género.

Rupert Grint había respaldado públicamente a la comunidad trans

Durante las primeras controversias de Rowling en 2020, Grint se sumó a Daniel Radcliffe y Emma Watson al expresar públicamente su apoyo a las personas trans.

“Apoyo firmemente a la comunidad trans… Las mujeres trans son mujeres. Los hombres trans son hombres,” declaró entonces.

Esa postura explica parte de las críticas actuales. Algunos seguidores consideran contradictorio que el actor regrese voluntariamente a una producción de ‘Harry Potter’ mientras mantiene posiciones públicas distintas a las de Rowling.

Otros fans, sin embargo, defendieron a Grint y argumentaron que los actores vinculados con la franquicia no deberían ser responsabilizados por las opiniones de su creadora. El debate también refleja una discusión que ha acompañado a otros intérpretes y creativos relacionados con nuevas producciones de ‘Harry Potter’.

La polémica alrededor de ‘Harry Potter’ continúa

Nicholas Hoult como Lex Luthor en ‘Superman’ (imagen: Warner Bros.)

En los últimos meses, otros nombres relacionados con la franquicia han enfrentado cuestionamientos similares. Nicholas Hoult recibió críticas después de aceptar el papel de Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie de HBO, así que luego fue sustituido por Kit Harington. mientras las directoras Ally Pankiw y Kate Herron revelaron que rechazaron trabajar en esa producción debido a la participación de Rowling.

Integrantes del nuevo reparto como Bel Powley, Nick Frost, Paapa Essiedu y John Lithgow también han hablado públicamente sobre sus diferencias con la escritora o sobre su apoyo a la comunidad trans.

El regreso de Grint tiene un peso distinto porque se trata de uno de los tres protagonistas principales de las películas originales. Su participación en Harry Potter and the Cursed Child vuelve a colocar sobre la mesa la relación entre los intérpretes de la saga, sus propias posiciones públicas y una franquicia que continúa estrechamente relacionada con Rowling.

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