La inteligencia artificial es muy controvertida, y nuevamente hace ruido en Hollywood, esta vez alrededor de ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, la nueva película de David Fincher protagonizada por Brad Pitt y escrita por Quentin Tarantino. Después de sus primeras proyecciones, algunos críticos y cineastas comenzaron a cuestionar determinadas imágenes que, según sus sospechas, podrían haber sido creadas mediante IA generativa. Ante los señalamientos, Fincher defendió el uso de nuevas tecnologías en el cine.

También te puede interesar: Brad Pitt y Florence Pugh quieren ser villanos en la nueva película de James Bond con Robert Pattinson

¿Por qué acusan a ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ de utilizar IA generativa?

La controversia comenzó después de las primeras funciones de la película, cuando comenzaron a circular capturas de pantalla y comentarios sobre posibles inconsistencias visuales en determinadas secuencias.

El crítico Giovanni Lago, de Next Best Picture, expresó sus preocupaciones sobre el aparente uso de inteligencia artificial, mientras que el cineasta Patrick Tomasso también cuestionó algunas imágenes.

Brad Pitt en ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ (2026) (imagen: Netflix)

De acuerdo con The Playlist, una de las escenas que despertaron sospechas es un montaje que muestra el trabajo como doble de acción del personaje interpretado por Scott Caan. Otra secuencia presenta al personaje de Elizabeth Debicki junto a estrellas del Hollywood clásico durante una alfombra roja.

También lee: Brad Pitt confirma que ‘Guerra Mundial Z 2’ sigue en desarrollo después de 13 años y revela nuevos detalles

Sin embargo, Netflix no ha confirmado que estas imágenes hayan sido generadas mediante inteligencia artificial, ni ha respondido públicamente a las acusaciones. Las irregularidades señaladas por algunos espectadores tampoco constituyen pruebas concluyentes.

David Fincher defiende el uso de inteligencia artificial en el cine

En una entrevista reciente con Los Angeles Times, David Fincher habló sobre su postura frente a las nuevas tecnologías y cuestionó la resistencia de algunos sectores de la industria cinematográfica a incorporarlas.

“No soy un ludita, así que no temo lo desconocido”, declaró el cineasta. El término «ludita» hace referencia al ludismo, un movimiento surgido en Inglaterra a principios del siglo XIX, cuando grupos de trabajadores textiles se opusieron a la introducción de determinadas máquinas que amenazaban sus empleos y condiciones laborales. Con el tiempo, la palabra comenzó a utilizarse para describir a quienes rechazan los avances tecnológicos o desconfían de ellos.

Fincher también reflexionó sobre la evolución del cine y la posibilidad de utilizar herramientas digitales para modificar aspectos visuales de una producción:

“¿Estamos todos convencidos de que ya hemos comprendido esta forma de arte lo suficiente como para que lo que realmente debamos hacer sea volver al celuloide?”

El director continuó su argumento comparando la antigüedad de la pintura con la historia relativamente breve del cine:

“¿Desde hace cuánto tiempo pinta el ser humano? ¿40.000 años? Estamos hablando de algo que tiene cien años de existencia, y todo el mundo dice: «¡Basta! Dejen los lápices. No sigan haciendo modificaciones. No es necesario tener al alcance de la mano la posibilidad de cambiar el color de los ojos de una persona». Pues bien, esa posibilidad existe. ¿Acaso no deberíamos utilizarla?”

Sus comentarios reflejan una postura favorable a la experimentación tecnológica, pero no confirman que haya utilizado IA generativa para crear las imágenes cuestionadas.

David Fincher en 2011 (Foto: Alberto E. Rodriguez – © 2011 Getty Images)

Los antecedentes de David Fincher con la inteligencia artificial

La relación de David Fincher con estas herramientas no es nueva. En marzo de 2026, Bloomberg informó que el director había utilizado tecnología desarrollada por InterPositive, la compañía de inteligencia artificial de Ben Affleck, en una próxima película protagonizada por Brad Pitt.

Netflix adquirió posteriormente la empresa mediante una operación que podría alcanzar los 600 millones de dólares. No obstante, sus herramientas de posproducción asistida por IA no equivalen necesariamente a la generación de imágenes completas. Fincher también reconoció en 2025 que utilizó inteligencia artificial para corregir imperfecciones visuales durante la restauración 4K de ‘Se7en’. La restauración de ‘Fight Club‘ recibió críticas por sus modificaciones digitales, aunque no se ha confirmado el uso de IA en ese trabajo.

‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ llegará a salas IMAX el 25 de noviembre y se estrenará en Netflix el 23 de diciembre. Hasta que exista una confirmación oficial, el supuesto uso de IA generativa en las secuencias señaladas permanece sin comprobar.

No te vayas sin leer: David Fincher eliminó 60 páginas del guion de Tarantino para la nueva película de Cliff Booth con Brad Pitt: ‘Eran dos proyectos diferentes’