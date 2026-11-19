El actor también celebró su reencuentro con Patrick Stewart en el filme

Ian McKellen está listo para volver a interpretar a Magneto en ‘Avengers: Doomsday’, doce años después de su última aparición en el papel. El actor británico, quien dio vida al poderoso mutante desde ‘X-Men’ en el año 2000, habló sobre lo que significó recibir nuevamente la llamada de Marvel y reconoció que le resultó especialmente agradable comprobar que su versión del personaje no había sido olvidada. Su regreso también permitirá reencontrarlo en pantalla con Patrick Stewart (QEPD), su viejo compañero de reparto y amigo fuera de cámaras.

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¿Cómo reaccionó Ian McKellen al volver como Magneto?

En una entrevista para un especial de Empire, Ian McKellen reflexionó sobre la permanencia de Magneto en la cultura popular y sobre la sorpresa de regresar al personaje después de más de una década: “Fue muy agradable no ser olvidado”.

Ian McKellen como Magneto en un póster de ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

El actor explicó que, aunque llevaba años sin interpretar al mutante, nunca tuvo demasiadas razones para pensar que el público hubiera dejado atrás esa versión. Según contó, prácticamente todos los días alguien se acerca para hablarle sobre X-Men, una señal de que aquellas películas continúan formando parte importante de la memoria de los espectadores.

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La llamada para participar en ‘Avengers: Doomsday’ confirmó esa vigencia. Para McKellen, resultó gratificante comprobar que Marvel todavía tenía espacio para su Magneto dentro de un evento que reunirá a personajes de distintas generaciones. Su regreso como como Magneto forma parte de una amplia recuperación del reparto clásico de los X-Men para la nueva película de los hermanos Russo

El esperado reencuentro con Patrick Stewart

Uno de los elementos más especiales de ‘Doomsday’ será volver a ver juntos a Ian McKellen y Patrick Stewart, quienes interpretaron durante años a Magneto y Charles Xavier, respectivamente.

McKellen incluso bromeó sobre las apariciones que Stewart realizó sin él después de las películas originales. Al referirse a los proyectos vinculados con X-Men en los que participó su amigo, señaló entre risas que le había parecido “bastante grosero” que continuara haciendo cosas relacionadas con la franquicia sin acompañarlo.

Stewart regresó como Charles Xavier en producciones posteriores, incluyendo ‘Logan’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, mientras McKellen permaneció alejado de Magneto. Ahora, la la relación entre ambos personajes volverá a formar parte de una película de Marvel, aunque todavía se desconoce qué importancia tendrán dentro del conflicto principal.

Los X-Men clásicos serán fundamentales en ‘Avengers: Doomsday’

‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

Ian McKellen no será el único integrante de la antigua franquicia que regresará. Patrick Stewart, James Marsden, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn y Alan Cumming también retomarán sus respectivos papeles como Professor X, Cyclops, Beast, Mystique y Nightcrawler.

A ellos se suma Channing Tatum como Gambit, mientras Robert Downey Jr. encabezará la amenaza principal como Doctor Doom. La película reunirá además a Avengers, Fantastic Four, New Avengers y otros personajes del MCU mientras distintas realidades comienzan a colapsar entre sí.

Después de doce años lejos del personaje, no hay duda de que el Magneto de McKellen todavía ocupa un lugar importante dentro de la historia cinematográfica de los X-Men. ‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

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