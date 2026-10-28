Ethan Hawke asegura que Winona Ryder es la Taylor Swift de su tiempo: ‘No lo decimos lo suficiente’

En las actualidad sabemos que Winona Ryder es una estrella importante que ha ocupado lugares de honor en producciones recientes. Sin embargo, tal vez los miembros de la Gen Z, y más jóvenes, claro, no están del todo concientes del boom que esta actriz fue a principios de los años noventa. Ahora, en una nueva entrevista Vanity Fair, Ethan Hawke hace declaraciones fuertes y opina que Ryder, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en su juventud, es el equivalente a Taylor Swift de su tiempo.

Fue en 1994 cuando Hawke y Ryder protagonizaron La dura realidad, una película dirigida por Ben Stiller en la que una aspirante a directora de cine y un bohemio cruzan sus caminos. Ambos actores eran muy jóvenes y por esos años ya estaban consagrados como grandes estrellas juveniles de Hollywood.

Ethan Hawke opina que Winona Ryder es como Taylor Swift

Ethan Hawke y Winona Ryder en La dura realidad (Foto: IMDb)

Para cuando se estrenó La dura realidad, Winona ya había protagonizado Beetlejuice, El joven manos de tijeras, Drácula de Bram Stoker, La edad de la inocencia y La casa de los espíritus. Con esos amplios créditos en su trayectoria, su posición a principios de los años noventa era la de una actriz respetada, ¡y teniendo menos de 25 años! En los siguientes años la veríamos como estrella de Mujercitas y Alien: Resurreción. En este tenor, Ethan está firmemente convencido del impacto de su colega, a tal punto de compararla con Taylor Swift, la gran diva musical de la actualidad:

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“No se ha dicho suficiente sobre el impacto de Winona Ryder en las carreras de otras personas. Winona era extremadamente exitosa a una edad muy joven. Ella era, en la época en que hicimos La dura realidad, lo que Taylor Swift es en el presente. Quiero decir, Winona era justo eso”

Cabe mencionar que Ethan Hawke tampoco era un extraviado durante los tempranos años veinte de Winona, pues también había sido estrella en La sociedad de los poetas muertos, Colmillo Blanco y ¡Viven!. Posteriormente adquirió todavía más fama gracias a Antes del amanecer, Gattaca. Ambos actores se hicieron famosos en la misma época y todavía en la actualidad gozan de prestigio y abundancia de proyectos en la industria de entretenimiento.

Ethan Hawke y Winona Ryder (Foto: Getty)

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Éxitos recientes

Para Ethan Hawke los tiempos más recientes le trajeron triunfos como El teléfono negro y su secuela, Glass Onion: Un misterior de Knives Out, El hombre del norte, extraña forma de vida, Moon Knight y Blue Moon. De su lado, a Winona la vimos en La mansión embrujada, Beetlejuice Beetlejuice, Merlina de Netflix, y claro, Stranger Things, donde por cinco temporada interpretó a Joyce Byers, la excéntrica madre de Will y Jonathan.

Por su trabajo en Hollywood, Winona ha sido nominada en dos ocasiones al premio Oscar, también al BAFTA, y al Globo de Oro. Este último lo ganó en la categoría a Mejor actriz de reparto por La edad de la inocencia, y sigue adelante con los éxitos a sus 54 años.

Con información de Variety.