Joe y Anthony Russo recordaron las dificultades de salud que enfrentó Patrick Stewart durante el rodaje de 'Avengers: Doomsday', su última película antes de fallecer

Los directores Joe y Anthony Russo compartieron nuevos detalles sobre los últimos días de Patrick Stewart trabajando en ‘Avengers: Doomsday’, la próxima película de Marvel Studios. En una nueva entrevista con Entertainment Weekly, los cineastas recordaron las dificultades que enfrentó el intérprete durante la filmación y su compromiso con el personaje de Charles Xavier.

Patrick Stewart tenía problemas de salud en ‘Avengers: Doomsday’

La nueva película de los Vengadores permitirá que los espectadores vean nuevamente a Charles Xavier, fundador y líder de los X-Men, interpretado por Stewart desde el año 2000. Su participación es uno de los regresos más importantes del reparto original de la franquicia mutante, que ahora compartirá el universo cinematográfico con otros personajes de Marvel. Sin embargo, para los responsables de la producción, trabajar con el actor tuvo un significado muy personal.

Durante la preparación del rodaje, los hermanos Russo tuvieron la oportunidad de convivir con Stewart en Londres. Joe recordó que el actor acudió a una prueba de vestuario y terminó permaneciendo tres horas con ambos directores. El intérprete compartió numerosas anécdotas de su carrera, una experiencia que permitió a los cineastas conocerlo mejor, más allá de su participación en la película.

Patrick Stewart como Charles Xavier en ‘Avengers: Doomsday’ (Foto: Marvel Studios)

No obstante, Anthony Russo reconoció que el estado físico del actor representaba una preocupación durante las grabaciones. “Era claro que estaba luchando con su salud, y trabajó muchísimo para ofrecer una actuación y estar presente, para nosotros como directores, para los otros actores y para el equipo”, declaró.

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El director explicó que Stewart enfrentaba dificultades que superaban las exigencias de una producción cinematográfica, y que a pesar de ello continuó trabajando y mantuvo su compromiso con sus compañeros. Anthony destacó que el actor realizó un esfuerzo considerable para completar su interpretación, circunstancia que convirtió aquella experiencia en algo emotivo para quienes participaron en el rodaje.

Por su parte, Joe Russo explicó que el personaje tendrá una función importante en la historia. “En muchos sentidos, Xavier es la conciencia de la película”, aseguró. También reveló que Stewart comparte una escena con Ian McKellen, quien recupera su papel como Magneto.

¿De qué murió Patrick Stewart?

Patrick Stewart falleció el pasado 28 de octubre, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles. La noticia fue anunciada al día siguiente por su representante Kelly Bush Novak, quien confirmó que el actor había atravesado un periodo de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Sus familiares también informaron que estuvo acompañado por su esposa, Sunny Ozell, durante sus últimos momentos.

La trayectoria de Stewart comenzó mucho antes de su incorporación al cine de superhéroes. El actor británico alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek: La nueva generación’, estrenada en 1987. Después asumió el papel del Profesor Xavier en ‘X-Men’ del año 2000, convirtiéndose en una figura fundamental de la franquicia.

Su regreso al personaje de Xavier en ‘Avengers: Doomsday’ será su última actuación cinematográfica y, de acuerdo con Entertainment Weekly, Marvel también le ofreció participar en ‘Avengers: Secret Wars’, pero el intérprete decidió limitar su intervención a la primera película. La producción prevista para 2027 continuará la historia de los Vengadores sin una nueva participación filmada por Stewart.

La despedida de Patrick Stewart en el set

Patrick Stewart como Charles Xavier (Foto: IMDb)

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dijo para el mismo medio que la última jornada de fotografía principal de ‘Avengers: Doomsday’ también terminó siendo el último día de Stewart en un set cinematográfico. El ejecutivo explicó que el actor decidió dirigirse personalmente a los trabajadores después de terminar su labor.

“Se puso de pie y dio un discurso al equipo”, recordó Feige. “No sabíamos necesariamente que sería su último día en un set, pero él parecía indicarnos que pensaba que así sería”, añadió. Anthony Russo compartió una percepción semejante y admitió que algunos integrantes de la producción sospechaban que aquella podría ser su última oportunidad de trabajar con el veterano actor.

Marvel Studios prepara un reconocimiento especial para recordar al actor dentro de la película: “Terminamos de filmar esa película hace mucho tiempo y él hizo un trabajo increíble para nosotros”, declaró Feige. El ejecutivo explicó que él y los hermanos Russo están evaluando cómo incluir un homenaje que respete la vida y el trabajo de Stewart, aunque todavía no han revelado cómo será presentado.

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’ en México?

‘Avengers: Doomsday’ tiene previsto su estreno general en México el 17 de diciembre, un día antes de su lanzamiento estadounidense. Además, se han anunciado funciones anticipadas para la madrugada del 16 de diciembre en complejos seleccionados. Disney también ha promocionado exhibiciones en formatos premium para una producción que conectará distintas franquicias del Universo Cinematográfico de Marvel.

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