La dirección de una gran franquicia cinematográfica puede representar una oportunidad atractiva para muchos cineastas pero no necesariamente para David Fincher. El responsable de clásicos como ‘El club de la pelea‘ y ‘Red social‘ habló recientemente sobre las responsabilidades que implica ponerse al frente de una propiedad intelectual millonaria y las limitaciones creativas que esto supone. Durante una entrevista, el director reconoció que admira la determinación de James Gunn por haber asumido el liderazgo de DC Studios, aunque aseguró que él no estaría dispuesto a ocupar un puesto semejante.

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¿Qué dijo David Fincher sobre James Gunn y DC Studios?

Durante su participación en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz, Fincher reflexionó sobre algunos de los proyectos que ha rechazado a lo largo de su carrera y la relación entre los cineastas y las grandes corporaciones de entretenimiento.

Peter Safran y James Gunn (imagen: Bloomberg)

En declaraciones recuperadas por The Hollywood Reporter, el realizador reconoció que asumir una responsabilidad como la que tuvo James Gunn al frente de DC Studios requiere una determinación que él no considera tener. Sin embargo, también fue particularmente crítico con la estructura de la compañía:

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“O sea, miro a James Gunn y pienso: «Tiene más agallas que yo. Yo no querría hacerme cargo de DC y de toda su disfunción. Es que, en su ADN, DC es disfuncional por naturaleza».”

Las declaraciones tuvieron lugar poco después de la salida de Gunn de DC Studios, donde compartió responsabilidades ejecutivas con Peter Safran. Fincher no profundizó en los problemas específicos que considera inherentes a la compañía, pero vinculó sus comentarios con una preocupación más amplia sobre el rumbo de la industria cinematográfica.

David Fincher rechazó estar al frente de ‘Los Anillos de Poder’

Otro de los detalles más llamativos de la entrevista fue la revelación de que Fincher recibió una propuesta para convertirse en showrunner de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder‘, incluso antes de que el proyecto llegara a Amazon.

El cineasta explicó que rechazó el ofrecimiento debido a la naturaleza corporativa del trabajo:

“Me ofrecieron eso… ser el showrunner. Esto fue antes de que pasara a manos de Amazon, ¿sabes? Y yo dije: «Ni hablar». Es una extensión de un interés corporativo.”

Curiosamente, sus declaraciones coinicden con el anuncio oficial de la cuarta temporada de la producción inspirada en los escritos de J.R.R. Tolkien. Prime Video confirmó este 24 de noviembre que los nuevos episodios se encuentran en preproducciósn y que el rodaje comenzará en la primavera de 2027.

La compañía también informó que la serie ha sido vista por más de 200 millones de espectadores alrededor del mundo desde su lanzamiento.

David Fincher expresa su preocupación por el futuro de Hollywood

‘Los Anillos de Poder’, tercera temporada (imagen: Amazon Prime Video)

Aparte de sus comentarios sobre DC Studios y la franquicia de Tolkien, Fincher manifestó su inquietud por la concentración empresarial en Hollywood y las dificultades que enfrentan los realizadores para preservar su identidad artística.

“Cada vez resulta más difícil proteger la voz individual en el cine.”

Esto no significa que el director haya descartado históricamente trabajar con grandes franquicias. Durante la misma entrevista, reveló que estuvo interesado en ‘Star Wars’ y que mantuvo conversaciones con Kathleen Kennedy sobre la posibilidad de llevar a Lucasfilm a cotizar en bolsa antes de su adquisición por Disney en 2012.

Actualmente, Fincher se encuentra promocionando ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, película de Netflix escrita por Quentin Tarantino que continúa la historia de uno de los protagonistas de ‘Había una vez en Hollywood‘.

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