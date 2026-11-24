El cineasta recordó los problemas que enfrentó durante la producción

A más de siete años del estreno de la segunda temporada de ‘Mindhunter‘, los seguidores de la serie continúan preguntándose si existe alguna posibilidad de que Netflix retome el proyecto. Aunque en diversas ocasiones David Fincher ha hablado sobre las dificultades económicas que impidieron su continuación, el cineasta recientemente ofreció nuevos detalles sobre los conflictos detrás de su realización y las modificaciones que la plataforma le sugirió para incrementar su audiencia, pero que él se negó a implementar.

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¿Qué problemas enfrentó David Fincher durante la producción de ‘Mindhunter’?

Durante una reciente entrevista en el podcast Happy Sad Confused, Fincher recordó que concibió ‘Mindhunter‘ como una oportunidad para profundizar en algunos de los temas que había explorado previamente en ‘Zodiaco‘ (2007), particularmente aquellos relacionados con las investigaciones criminales.

Póster de la segunda temporada de ‘Mindhunter’ (imagen: Netflix)

Sin embargo, el director explicó que trabajar bajo la estructura tradicional de una sala de guionistas ocasionó numerosas complicaciones. Fincher terminó asumiendo las responsabilidades de un showrunner sin contar oficialmente con dicho cargo, lo que se tradujo en jornadas laborales de hasta 90 horas semanales, incluso cuando no estaba dirigiendo.

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Los problemas se extendieron a la segunda temporada. Mientras el cineasta trabajaba en los primeros episodios de la serie, otro equipo de escritores comenzó a desarrollar los guiones de la siguiente entrega. Cuando finalmente tuvo oportunidad de revisarlos, Fincher consideró que se alejaban demasiado de la identidad del proyecto.

“Leí estos guiones y los tiré. No era nuestro programa”, recordó el realizador.

La decisión de comenzar prácticamente desde cero les costó, según sus estimaciones, casi un año de trabajo y complicó considerablemente el calendario de producción.

Netflix quería que ‘Mindhunter’ se pareciera más a ‘CSI’

Las dificultades para producir nuevas temporadas con mayor regularidad llevaron a Netflix a cuestionar la viabilidad comercial de la serie. La compañía buscó alternativas para ampliar su público y planteó al director la posibilidad de incorporar elementos propios de otras producciones policiacas.

Entre las sugerencias que recordó Fincher estaba hacer que ‘Mindhunter‘ se acercara más a ‘CSI‘, además de incluir secuencias de acción en las que los personajes persiguieran a sospechosos con armas en las manos.

El responsable de películas como ‘Seven‘ y ‘El club de la pelea‘, cuya trayectoria ha estado marcada por la defensa de su libertad creativa, rechazó estas propuestas.

“Dije: «No, no puedo. No lo haré. Y no creo que realmente quieras que lo haga».’”

De acuerdo con el cineasta, Netflix tampoco estaba particularmente convencido de realizar dichas modificaciones, pero desconocía de qué otra manera podía incrementar la audiencia.

¿Cuánto costaba producir ‘Mindhunter’ y qué posibilidades hay de que regrese?

David Fincher en 2011 (Foto: Alberto E. Rodriguez – © 2011 Getty Images)

Fincher reveló que, según las cifras que Netflix le comunicó en aquel momento, ‘Mindhunter’ contaba con aproximadamente dos millones de seguidores, mientras que producir cada temporada representaba una inversión de 100 millones de dólares.

El presupuesto, aunado a los retrasos y a la dificultad de atraer nuevos espectadores sin modificar la propuesta narrativa, terminó por impedir la realización de una tercera temporada.

Respecto a la posibilidad de recuperar la serie, el director bromeó con una peculiar solución para quienes continúan solicitando su regreso:

“Tienes que salir, tienes que hacerte 10 millones de amigos, y necesitas que cada uno de ellos me envíe 10 dólares; entonces lo haré.”

Aunque sus declaraciones no constituyen una propuesta formal para financiar nuevos episodios, dejan entrever la magnitud del desafío económico que supondría retomar una de las producciones más recordadas de Netflix.

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