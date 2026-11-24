Adriano Goldman es el director de fotografía de la primera temporada

La nueva serie de ‘Harry Potter’ de HBO quiere construir su propio mundo mágico con una apuesta importante por escenarios físicos, iluminación real y efectos prácticos. Adriano Goldman, director de fotografía de la primera temporada y veterano de producciones como ‘The Crown’ y ‘Andor’, aseguró que nunca había visto un proyecto de semejante escala y reveló que buena parte de Hogwarts y sus alrededores fueron construidos realmente en los estudios de Warner Bros. en Leavesden.

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¿Cuánto de ‘Harry Potter’ fue construido realmente?

Goldman explicó que entre el 80% y 90% de la producción se realizó utilizando sets construidos físicamente, una decisión que permite que actores, cámaras y luces interactúen con espacios reales en lugar de depender constantemente de entornos digitales.

Alastair Stout, Dominic McLaughlin y Arabella Stanton en ‘Harry Potter’ (2026) (imagen: IMDb)

“Casi el 80 o 90 % del proyecto se realiza en decorados construidos. Nunca he visto nada tan grande.”

El cinefotógrafo brasileño, quien trabaja junto al director Mark Mylod, describió la producción como algo sin precedentes incluso dentro de su extensa carrera. “Nunca he visto nada tan increíble, tan hermoso y tan grande,” reconoció.

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La búsqueda de realismo también alcanza la iluminación y los efectos. Siempre que ha sido posible, el equipo ha utilizado elementos prácticos, incluyendo llamas reales controladas por especialistas de efectos especiales. Esto permite que la luz afecte naturalmente los rostros, vestuario y escenarios, en vez de recrear todo posteriormente de forma digital.

Goldman explicó además que el color servirá para separar visualmente ambas partes de la vida de Harry. El mundo muggle tendrá inicialmente tonos más fríos, mientras Hogwarts adoptará colores calidos y acogedores una vez que el protagonista descubre quién realmente es.

El Quidditch fue uno de los mayores retos del rodaje

Uno de los desafíos técnicos más importantes fue llevar nuevamente el Quidditch a pantalla. Goldman reveló que la primera temporada tendrá al menos tres partidos, aunque uno de ellos será considerablemente más grande que los demás.

“La primera temporada tiene al menos tres partidos, creo. Uno de ellos es realmente importante.”

Según el director de fotografía, estas secuencias requirieron la participación coordinada de prácticamente todos los departamentos, desde vestuario y maquillaje hasta efectos visuales y especiales.

“Fue todo un desafío, ya que es algo muy técnico e involucra a todos los departamentos: vestuario, maquillaje, efectos especiales y también efectos visuales.”

El trabajo con actores infantiles también impuso límites muy específicos. Goldman explicó que los menores únicamente peuden permanecer frente a las cámaras durante unas cuatro o cuatro horas y media diarias, por lo que iluminación, encuadres y movimientos deben estar preparados antes de su llegada.

Dominic McLaughlin podría convencer a los fans más escépticos

Goldman reconoce que las expectativas alrededor de una nueva adaptación de ‘Harry Potter’ son enormes. Sin embargo, confía especialmente en Dominic McLaughlin, encargado de interpretar al joven mago.

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin y Alastair Stout (imagen: HBO)

“Estoy convencido de que el chico que interpreta a Harry Potter es un joven actor excepcional, y creo que eso ayudará mucho a ganarse al público que, en este momento, tiene ciertas reservas o unas expectativas muy elevadas,” aseguró.

Para facilitar el rodaje, la producción incluso construyó una escuela dentro de los estudios de Warner Bros., donde los jóvenes actores alternan las grabaciones con sus clases. Las instalaciones pueden recibir hasta 600 alumnos durante escenas con grandes cantidades de extras, aunque normalmente atienden cerca de 150 estudiantes.

Goldman confesó que la magnitud del proyecto inicialmente le provocó cierta ansiedad, pero que el equipo terminó encontrando una dinámica de trabajo cómoda y eficiente. “Harry Potter, que al principio fue un proyecto enorme que generaba cierta ansiedad, se ha convertido ahora en una familia,” señaló.

La primera temporada, basada en Harry Potter y la piedra filosofal, llegará a HBO Max el 25 de diciembre de 2026.

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