El actor habló sobre el tiempo que dedicaron al proyecto y las razones que impidieron el regreso de Kylo Ren.

El actor Adam Driver compartió nuevos detalles sobre ‘The Hunt for Ben Solo’, la película de ‘Star Wars’ que habría permitido recuperar a su personaje después de los acontecimientos de ‘El ascenso de Skywalker’. Durante una entrevista en el pódcast ‘Talk Easy’, conducido por Sam Fragoso, el intérprete habló sobre las dificultades que enfrentó para desarrollar el proyecto junto al director Steven Soderbergh.

Adam Driver y cómo trabajó gratis para Disney en ‘Star Wars’

La participación de Driver en el universo creado por George Lucas comenzó con ‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’ de 2015, donde interpretó a Kylo Ren, hijo de Han Solo y Leia Organa. El personaje continuó su historia en ‘Los últimos Jedi’ de 2017 y ‘El ascenso de Skywalker’ de 2019. Aunque su trayectoria cinematográfica parecía concluida, el actor consideraba que todavía existían posibilidades para desarrollar su historia.

Driver explicó que había manifestado interés por retomar el papel desde 2021, siempre que encontrara una historia convincente y un director adecuado. La oportunidad comenzó a tomar forma cuando Kathleen Kennedy, entonces presidenta de Lucasfilm, respaldó la posibilidad de desarrollar una nueva producción. El actor contactó a Soderbergh, responsable de ‘La gran estafa’, para trabajar en una propuesta centrada en Ben Solo.

Adam Driver como Kylo Ren en ‘Star Wars: Los últimos Jedi’ (Foto: IMDb)

Sin embargo, la colaboración tuvo una particularidad que Driver decidió revelar públicamente. El equipo creativo dedicó aproximadamente dos años y medio al desarrollo de la película sin recibir una remuneración por ese trabajo. Según el actor, Kennedy les había transmitido tanta confianza en la aprobación del proyecto que al principio no consideraron necesario resolver las cuestiones económicas.

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“Íbamos a hacer una película de Ben Solo y eso no ocurrió. Trabajamos en ella durante mucho tiempo”, recordó Driver. El intérprete explicó que Kennedy les había comunicado que Lucasfilm tenía una tasa de aprobación del 100% por parte de Disney, afirmación que les permitió continuar desarrollando la propuesta con la confianza de que recibiría autorización.

“Nadie nos estaba pagando por trabajar en ella. La única razón por la que lo hacíamos era porque nos encantaba la idea, cómo queríamos hacerla, y porque yo amaba a ese personaje”, declaró. Driver explicó que las negociaciones económicas quedaron para una etapa posterior, pues su principal interés consistía en encontrar una manera de realizar la película que deseaban.

El equipo incluso estudió alternativas para reducir los costos de producción y conservar mayor libertad creativa. Rebecca Blunt, colaboradora de Soderbergh, también participó en el desarrollo de la historia. El director confirmó anteriormente que los tres habían trabajado mucho y reconoció su decepción cuando descubrieron que el proyecto no continuaría.

¿Por qué ‘The Hunt for Ben Solo’ no se hizo realidad?

La existencia de ‘The Hunt for Ben Solo’ fue revelada originalmente por Driver en octubre de 2025, durante una entrevista con Associated Press. La película estaba concebida como una historia independiente, ambientada después de ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ y pretendía explorar acontecimientos posteriores al desenlace del personaje, así como ofrecer una perspectiva diferente sobre su trayectoria.

Según Driver, los responsables de Lucasfilm respaldaron la propuesta. Kathleen Kennedy, Dave Filoni y Carrie Beck conocieron el argumento y consideraron que podía funcionar dentro de la franquicia. No obstante, cuando la producción fue presentada a Bob Iger y Alan Bergman, altos ejecutivos de Disney, recibió una respuesta negativa que terminó por detener su desarrollo.

Kylo Ren en ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’ (Foto: IMDb)

“Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron completamente nuestra perspectiva y por qué queríamos hacerla”, explicó Driver. Después recordó la reunión con los ejecutivos de Disney: “Se lo presentamos a Bob Iger y Alan Bergman, y dijeron que no. No entendían cómo Ben Solo podía estar vivo. Y eso fue todo”.

La decepción continuó meses después, cuando en noviembre Driver calificó la cancelación como una decisión que le parecía “criminal”, sobre todo por la oportunidad de trabajar con un director como Soderbergh. El actor también aclaró que no conocía otras razones para el rechazo y que prefería evitar especulaciones sobre las intenciones de los responsables de Disney.

¿Hay futuro para Ben Solo en ‘Star Wars’?

Aunque ‘The Hunt for Ben Solo’ permanece cancelada, la posibilidad de traer de vuelta al personaje no depende exclusivamente de esa producción. La franquicia ha desarrollado historias situadas en diferentes periodos de su cronología, mediante películas, series, animaciones y otros formatos. Por ahora Lucasfilm no ha anunciado un proyecto oficial que contemple el regreso de Ben Solo ni una nueva participación de Driver.

El propio actor mostró pocas esperanzas sobre el futuro de su película durante una entrevista con ‘The Rich Eisen Show’, publicada a principios de noviembre. Driver reconoció que la respuesta de los seguidores había sido extraordinaria, pero consideró que el momento de recuperar el proyecto había pasado. “Creo que ese barco ya zarpó”, declaró, aunque reconoció que Disney podría reconsiderar su decisión si así lo deseara.

Por otra parte, Lucasfilm continúa desarrollando nuevas historias cinematográficas. Después del estreno de ‘The Mandalorian and Grogu’ en mayo de 2026, el estudio prepara ‘Star Wars: Starfighter’, dirigida por Shawn Levy y protagonizada por Ryan Gosling. La película tiene previsto su estreno en Estados Unidos el 28 de mayo de 2027 y presentará una aventura independiente ambientada aproximadamente cinco años después de ‘El ascenso de Skywalker’.

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