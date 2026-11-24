En una entrevista junto a Joseph Zada, el actor recordó cómo terminó aceptando el personaje que lo acompañó durante cuatro películas y al que acaba de regresar

Woody Harrelson compartió nuevos detalles sobre su aparición en ‘Los Juegos del Hambre’, franquicia cinematográfica basada en las novelas de Suzanne Collins. Durante una entrevista con Vanity Fair, el intérprete recordó las circunstancias que casi lo dejaron fuera de la primera película. Harrelson compartió espacio con Joseph Zada, quien interpreta a una versión joven de Haymitch Abernathy en ‘El amanecer de la Cosecha’, estrenada recientemente en los cines.

¿Woody Harrelson rechazó dos veces interpretar a Haymitch?

La participación de Harrelson en ‘Los Juegos del Hambre’ comenzó en 2012, cuando interpretó a Haymitch Abernathy, el antiguo vencedor de los juegos que debía preparar a Katniss Everdeen y Peeta Mellark para sobrevivir en la arena. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos de la franquicia, todo gracias a su personalidad sarcástica y su compleja relación con los protagonistas.

Sin embargo, Harrelson no estaba convencido de aceptar el proyecto cuando recibió la propuesta. Durante su encuentro con Zada, ambos hablaron sobre las circunstancias de sus respectivas contrataciones y las diferencias entre interpretar a Haymitch en distintas etapas de su vida. El veterano actor terminó compartiendo una anécdota que sorprendió a su joven compañero.

Woody Harrelson y Jennifer Lawrence en ‘Los Juegos del Hambre’ (Foto: IMDb)

“De hecho, lo rechacé dos veces”, confesó Harrelson. Cuando Zada le preguntó si en verdad había rechazado la propuesta, el actor reconoció que su decisión había sido poco acertada. “Sí, es una estupidez. Pensé que era bueno, leí los libros, muy buenos, pero simplemente no creía que hubiera suficiente por hacer”, explicó durante la entrevista.

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Harrelson consideraba que el personaje no tenía suficiente participación para justificar su incorporación, y aunque disfrutó las novelas de Suzanne Collins, no estaba seguro de que Haymitch le ofreciera oportunidades interpretativas interesantes. Años después, el actor reconoce que aquella evaluación fue extraña, sobre todo porque terminó desarrollando una relación importante con sus compañeros y participando en una franquicia de enorme éxito.

La situación cambió gracias a Gary Ross, director de la primera película. Harrelson recordó que el cineasta decidió llamarlo después de sus negativas. “Woody, tienes que hacer este papel. No tengo una segunda opción. Tienes que interpretar a Haymitch”, le dijo Ross, según el relato del actor. La insistencia terminó por convencerlo después de una llamada telefónica de aproximadamente diez minutos.

Woody Harrelson volvió como Haymitch en ‘El amanecer de la Cosecha’

La nueva película de Francis Lawrence explora la juventud de Haymitch Abernathy, varios años antes de convertirse en el mentor de Katniss. Ambientada durante los 50.º Juegos del Hambre, la historia presenta al personaje cuando tiene 16 años y es seleccionado para participar en una competencia peligrosa.

Woody Harrelson como Haymitch Abernathy (Foto: IMDb)

Joseph Zada asumió el desafío de interpretar a Haymitch en esta etapa, después de que Harrelson lo encarnara en las cuatro películas originales. El joven actor estudió sus movimientos y expresiones anteriores para comprender las características del personaje. Sin embargo, también buscó desarrollar una interpretación propia, concentrándose en las experiencias que transformarían al adolescente en el hombre que los espectadores conocieron en 2012.

La precuela también cuenta con el regreso de Woody Harrelson, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, quienes interpretan una vez más a Haymitch, Katniss y Peeta. Su participación permitió que los actores originales compartieran el universo cinematográfico de Panem, ahora como parte de una historia dedicada al pasado de uno de sus personajes. El elenco de la nueva película incluye a Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Jesse Plemons y Kieran Culkin.

La taquilla de ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’

‘El amanecer de la Cosecha’ consiguió uno de los debuts más importantes del año, pues la película recaudó aproximadamente 120 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá durante sus primeros tres días. El desempeño internacional también fue favorable al obtener 105 millones de dólares en otros 84 territorios, alcanzando un estreno mundial estimado de 225 millones de dólares. Con estos resultados, se convirtió en una de las cinco películas de 2026 que debutaron con más de 100 millones en Norteamérica. También superó el estreno de ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’, que comenzó con 44 millones en ese mercado.

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