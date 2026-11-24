Fuqua enfrenta una demanda civil presentada por un empleado de un bar de Los Ángeles, quien lo acusa de agresión física y amenazas con un arma.

El director estadounidense Antoine Fuqua, responsable de películas como ‘El justiciero’ y la biografía musical ‘Michael’, enfrenta una demanda civil por un presunto incidente violento ocurrido en Los Ángeles. La acción judicial fue presentada por un trabajador de un establecimiento nocturno y difundida por medios como Variety y TheWrap. El caso involucra acusaciones de agresión física, amenazas y daños emocionales, que han sido rechazadas por los representantes del cineasta.

La acusación contra Antoine Fuqua, director de ‘Michael’

La controversia involucra a William Rosenthal, subgerente del bar Good Times at Davey Wayne’s, ubicado en Hollywood. El empleado presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el viernes 20 de noviembre, relacionada con un enfrentamiento ocurrido meses antes. El documento judicial tiene diez páginas y señala tanto a Fuqua como a su hijo Brando entre los involucrados.

Según la denuncia, el incidente comenzó el 14 de febrero de este año, cuando Rosenthal impidió el ingreso de un grupo de personas al establecimiento. El trabajador sostuvo que los visitantes mostraban señales de intoxicación por alcohol, por lo que decidió negarles el acceso; entre los involucrados, de acuerdo con su versión, se encontraba una hija del director.

La situación habría empeorado después de que una persona del grupo escupiera al empleado. Rosenthal aseguró que pidió a los visitantes retirarse del lugar, pero el conflicto continuó tiempo después. Según el relato, Fuqua y su hijo regresaron al establecimiento y cuestionaron al trabajador por un supuesto ataque contra la hija del cineasta.

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El director presuntamente acusó a Rosenthal de haber utilizado gas pimienta contra la joven, algo que el empleado negó. La demanda sostiene que, después de ese intercambio, Fuqua sacó una pistola y golpeó al trabajador en el rostro. También lo acusa de dirigirle un insulto racial y antisemita, además de amenazarlo de muerte.

El documento también involucra a Brando Fuqua, quien presuntamente se acercó a Rosenthal después del primer ataque y realizó un movimiento violento con otra pistola hacia su rostro. Posteriormente, según la denuncia, padre e hijo apuntaron sus armas contra el trabajador antes de abandonar el lugar. El empleado asegura que temió por su vida durante el enfrentamiento.

Rosenthal afirma que sufrió una fractura nasal, lesiones en la cabeza, cortaduras y cicatrices, además de consecuencias psicológicas. Entre los padecimientos mencionados en el expediente figuran estrés postraumático, ansiedad y angustia emocional severa. El demandante considera que algunas de estas afectaciones podrían provocar problemas permanentes y solicita una compensación económica por los daños que asegura haber sufrido. La demanda reclama 50 mil dólares en daños, además de gastos médicos y otras compensaciones.

¿Qué dijeron los representantes de Antoine Fuqua?

Después de que la demanda se hiciera pública, los representantes de Antoine Fuqua negaron las acusaciones. En una respuesta enviada a Variety, el equipo del director rechazó los señalamientos realizados por Rosenthal y sostuvo que su versión de los acontecimientos no corresponde con lo sucedido. La declaración fue breve y no incluyó una explicación detallada sobre el incidente.

“Nada de esto es cierto”, respondieron los representantes del cineasta. La misma postura fue comunicada a TheWrap, que solicitó comentarios adicionales al equipo de Fuqua. Hasta el momento de la publicación de los reportes, no se habían dado a conocer más detalles sobre su defensa ni documentos públicos que permitieran esclarecer las versiones contrapuestas.

Fuqua, de 60 años, cuenta con una extensa trayectoria en Hollywood. Entre sus películas más conocidas se encuentran ‘Día de entrenamiento’ (2001), protagonizada por Denzel Washington y Ethan Hawke; ‘El justiciero’ (2014) y ‘Emancipación’ (2022). Su trabajo más reciente, ‘Michael’, consiguió uno de los mayores resultados comerciales de 2026.

¿Habrá ‘Michael 2’?

La segunda película biográfica sobre Michael Jackson se encuentra en desarrollo después del éxito de ‘Michael’, estrenada en abril pasado. La producción, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, superó los mil millones de dólares en taquilla mundial y se convirtió en la película biográfica más exitosa comercialmente.

En agosto, Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, explicó durante una presentación de resultados financieros que el estudio esperaba comenzar el rodaje a finales de 2026 o principios de 2027. La intención era preparar su estreno para finales de 2027 o la primera mitad de 2028, aunque todavía no existe una fecha definitiva anunciada.

“Tenemos varias secuencias, particularmente algunas grandes secuencias musicales, que se filmaron anteriormente y que casi con seguridad serán incorporadas”, explicó Fogelson. El ejecutivo también señaló que Lionsgate trabaja para desarrollar una continuación de gran calidad dentro de un presupuesto adecuado. Todavía no se ha confirmado oficialmente si Fuqua regresará como director de esta segunda entrega.

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