Cox, protagonista de 'Daredevil', reveló que intentó participar en las audiciones para interpretar a James Bond, pero recibió una respuesta que ahora resulta sorprendente tras la elección de Robert Pattinson

El actor británico Charlie Cox, conocido por ser Daredevil en el Universo Cinematográfico de Marvel, reveló que también quiso convertirse en el nuevo James Bond. Durante una entrevista con Virgin Radio UK, el intérprete habló sobre su intento de participar en el proceso de selección del agente 007, cuya nueva película será dirigida por Denis Villeneuve.

El sueño roto de Charlie Cox como James Bond

La búsqueda del nuevo James Bond mantuvo a numerosos actores británicos bajo la atención de Hollywood. Tras la despedida de Daniel Craig en 2021, Amazon MGM Studios comenzó a preparar una nueva etapa de la franquicia. Entre los interesados en interpretar al agente secreto estuvo Charlie Cox, quien cuenta con una trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, además de experiencia protagonizando escenas de acción.

El intérprete de 43 años explicó en la entrevista que había intentado conseguir una oportunidad para demostrar que podía interpretar al personaje creado por Ian Fleming. Sin embargo, su solicitud no prosperó y la razón que recibió terminó adquiriendo un significado particular después de que los productores anunciaran oficialmente a su nuevo protagonista.

Charlie Cox como Matt Murdock (Foto: Netflix)

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Según Cox, le dijeron que era demasiado mayor para interpretar a James Bond y señaló que existe una diferencia de edad relativamente pequeña entre él y Robert Pattinson, quien al final consiguió el papel. Cox manifestó que pidió participar en las audiciones, pero no hay confirmación de que realizara pruebas de cámara.

Cox alcanzó fama mundial como Matt Murdock, el abogado ciego que combate el crimen en Hell’s Kitchen bajo la identidad de Daredevil. La serie de Netflix, estrenada en 2015, brilló entre los fans por sus enfrentamientos físicos y su representación de un héroe que enfrenta importantes conflictos personales. Posteriormente, el personaje se incorporó al Universo Cinematográfico de Marvel, con nuevas participaciones en películas y series de Disney+.

¿De verdad Charlie Cox es demasiado mayor para interpretarlo?

La edad ha sido uno de los aspectos más discutidos durante la elección del nuevo James Bond. Cox tiene 43 años, mientras que Robert Pattinson cumplió 40 en mayo de 2026. Es verdad que tres años pueden influir en los planes de una franquicia que pretende desarrollar varias películas, pero la historia cinematográfica del personaje demuestra que sus intérpretes no siempre comenzaron a trabajar en edades similares.

El primer Bond oficial, Sean Connery, tenía 32 años cuando estrenó ‘El satánico Dr. No’ en 1962. Su sucesor, George Lazenby, debutó a los 30 años en ‘Al servicio secreto de Su Majestad’ de 1969. Ambos representaron versiones relativamente jóvenes del agente, aunque después otros intérpretes comenzaron su participación cuando ya habían superado los 40 años.

Roger Moore tenía 45 años cuando protagonizó ‘Vive y deja morir’ en 1973, y se convirtió en el actor con más edad en debutar como Bond dentro de la serie oficial. Timothy Dalton comenzó a los 41 años con ‘Su nombre es peligro’ en 1987, mientras que Pierce Brosnan tenía 42 cuando estrenó ‘GoldenEye’ en 1995.

Robert Pattinson como James Bond (Foto: Amazon MGM)

Por último, Daniel Craig tenía 38 años durante el estreno la excelente ‘Casino Royale’ en 2006. Pattinson, por su parte, fue contratado a los 40 y todavía no tiene una fecha oficial para su debut cinematográfico. Esto significa que podría interpretar por primera vez al personaje con una edad cercana a la de Brosnan.

Robert Pattinson será el nuevo James Bond

Amazon MGM Studios confirmó el pasado 16 de noviembre que Robert Pattinson interpretará al agente 007 en la próxima entrega, dirigida por Denis Villeneuve. La producción contará con un guion de Steven Knight, creador de ‘Peaky Blinders’ y el anuncio terminó con meses de especulaciones sobre el actor que sucedería a Daniel Craig.

La elección sorprendió mucho porque Pattinson se unió a la contienda cuando otros candidatos ya habían recibido considerable atención mediática. Según Variety, Nicholas Hoult también participó en pruebas de cámara, mientras que Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden estaban entre los nombres más comentados. El estudio optó finalmente por Pattinson, quien poco antes trabajó con Villeneuve en ‘Dune: Parte Tres’.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel del 007 es el honor de toda una vida”, declaró Pattinson mediante un comunicado oficial. Villeneuve también celebró su elección y aseguró que el actor posee “el alma atemporal del 007”, además de una personalidad que permitirá ofrecer una interpretación diferente del personaje.

La próxima película será la vigésima sexta entrega oficial de James Bond, aunque Amazon MGM todavía no ha confirmado su fecha de estreno.

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