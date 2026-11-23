Los jugadores de 'GTA 6' descubrieron un encuentro que recuerda a una de las películas más conocidas de Tom Cruise

El lanzamiento de ‘GTA 6’ continúa ofreciendo sorpresas a los jugadores, quienes han comenzado a descubrir referencias cinematográficas dentro del enorme universo creado por Rockstar Games. Una de las más comentadas involucra a Tom Cruise y una película de suspenso que protagonizó hace más de dos décadas. El hallazgo fue difundido mediante un video publicado en redes sociales, apenas unas horas después de la llegada del videojuego para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

¿Cómo es la misión de ‘GTA 6’ inspirada por Tom Cruise?

La nueva entrega de ‘Grand Theft Auto’ permite explorar Vice City y otras localidades del estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida. Entre sus numerosas actividades se encuentran encuentros espontáneos con personajes que pueden modificar inesperadamente el recorrido del jugador. Algunas situaciones contienen referencias a producciones cinematográficas, una tradición que Rockstar ha cultivado mediante su representación satírica de la sociedad estadounidense.

Uno de estos acontecimientos fue descubierto por el usuario @Testyment, quien compartió en X una grabación mientras controlaba a Jason Duval. La publicación despertó curiosidad por el parecido entre un personaje secundario y uno de los villanos interpretados por Cruise. El encuentro se desarrolla de manera inquietante, pues comienza como una situación cotidiana que pronto se transforma en un episodio criminal.

En la secuencia, un hombre vestido con traje oscuro y lentes de sol entra al automóvil de Jason y le ordena conservar la calma. El desconocido explica que necesita utilizar sus servicios y comienza a indicarle por dónde conducir. La situación recuerda a Vincent, el asesino profesional interpretado por Tom Cruise en ‘Colateral: Lugar y tiempo equivocado’ de 2004.

Jason se encuentra con un NPC que le da órdenes (izquierda); Tom Cruise y Jamie Fox en ‘Colateral’ (derecha)

El pasajero exige que Jason lo transporte hasta Harborside Park, en Vice Beach. Sus instrucciones recuerdan la conducta autoritaria de Vincent, quien controla los movimientos de un taxista durante una noche de asesinatos en Los Ángeles. Posteriormente, el hombre desconocido dispara contra dos hombres en un callejón, en una secuencia que recuerda una de las escenas de acción de ‘Colateral’.

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¿De qué trata ‘Colateral’?

Dirigida por Michael Mann, conocido por películas como ‘Fuego contra fuego’ y ‘El informante’, ‘Colateral’ narra la historia de Max Durocher (Jamie Foxx), un taxista de Los Ángeles que sueña con establecer su propio negocio. Una noche acepta transportar a Vincent, un misterioso pasajero interpretado por Tom Cruise, quien le ofrece una cantidad considerable de dinero a cambio de realizar varias paradas.

Max descubre que su cliente es un asesino a sueldo contratado para eliminar a cinco personas durante la misma noche. Incapaz de abandonar el automóvil sin poner en peligro su vida, el conductor debe obedecer sus instrucciones mientras intenta encontrar una salida. La película también cuenta con Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo y Javier Bardem en su reparto. Cruise, famoso por personajes heroicos en producciones de acción, interpretó a un criminal calculador que utiliza la intimidación para conseguir sus objetivos.

Tom Cruise en ‘Colateral’ (Foto: IMDb)

‘Colateral’ recibió dos nominaciones al Oscar, una para Jamie Foxx como Mejor Actor de Reparto y otra por su montaje. La película también fue seleccionada por el American Film Institute entre las diez mejores producciones de 2004.

¿Cuándo sale ‘GTA 6’ para PC?

‘Grand Theft Auto 6’ se lanzó este 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, después de varios años de desarrollo. La producción cuenta la historia de Jason Duval y Lucia Caminos, dos delincuentes que deben enfrentar distintas amenazas en Leonida. La nueva entrega también nos devuelve a Vice City, escenario inspirado en Miami que anteriormente había protagonizado otras historias de la franquicia.

Por ahora, Rockstar Games no ha anunciado una fecha oficial para la versión de PC. La compañía concentró el lanzamiento inicial en las consolas de Sony y Microsoft, decisión que provocó incertidumbre entre los jugadores que utilizan computadoras. Algunos medios especializados consideran que la adaptación podría publicarse en 2027 o posteriormente.

‘GTA V’ debutó en PlayStation 3 y Xbox 360 en septiembre de 2013, pero su versión para computadoras estuvo disponible hasta abril de 2015.

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