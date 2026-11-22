Culkin habló sobre la posibilidad de continuar 'Succession', la exitosa serie de HBO en la que interpretó a Roman Roy.

El actor Kieran Culkin, reconocido por interpretar a Roman Roy en ‘Succession’, compartió su opinión sobre la posibilidad de recuperar la exitosa serie de HBO, que concluyó en 2023 después de cuatro temporadas. Durante una entrevista en el programa británico Heart Breakfast, realizada como parte de la promoción de ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’, el ganador del Oscar reflexionó sobre su experiencia trabajando con Jesse Armstrong y el futuro de la historia que lo convirtió en una de las figuras más aclamadas de la televisión.

¿Por qué Kieran Culkin no quiere una secuela de ‘Succession’?

Claro que el final de ‘Succession’ dejó a numerosos fans interesados en conocer el destino de la familia Roy, protagonista de una historia sobre poder y riqueza. La producción, creada por Jesse Armstrong, narró los conflictos de los hijos del magnate Logan Roy por el control de Waystar Royco. A pesar del tiempo transcurrido desde su conclusión, la posibilidad de continuar explorando a sus personajes todavía despierta curiosidad entre los seguidores.

Durante la entrevista transmitida el 20 de noviembre, los conductores Amanda Holden y Jamie Theakston aprovecharon la visita de Culkin para preguntarle sobre la serie. Holden confesó que todavía lamentaba su final, declaración que provocó una respuesta inmediata del actor. Fiel al humor que caracterizó a Roman Roy, Culkin aprovechó la oportunidad para bromear sobre el entusiasmo que conserva el público.

Kieran Culkin en ‘Succession’ (Foto: IMDb)

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“¿Ah, sí? ¡Supéralo! ¡Ya pasaron tres años!”, respondió. Cuando los presentadores plantearon la posibilidad de producir un spin-off, Culkin fue todavía más contundente: “Por supuesto que no. Creo que sería una terrible idea. Quiero decir, ¿qué esperan? ¿’El primo Greg: la sitcom’? Sí, sería una terrible idea”.

Aunque rechazó la posibilidad de continuar la historia, Culkin admitió que extraña interpretar a Roman Roy y trabajar con el equipo de producción. El actor explicó que disfrutaba la personalidad de su personaje, un hombre acostumbrado a evitar las consecuencias de sus acciones gracias a su posición económica.

El intérprete también reveló que Armstrong consideró distintas posibilidades para una quinta temporada antes de concluir la producción. De acuerdo con el actor, el creador dedicó buena parte del último año de trabajo a evaluar si todavía existían historias que merecían desarrollarse; incluso compartió con él tres propuestas para continuar la serie, todas lo bastante interesantes como para despertar su curiosidad.

Sin embargo, después de escuchar cómo terminaría la cuarta temporada, Culkin comprendió que la historia había encontrado una conclusión adecuada. “Pero terminó perfectamente. De la manera en que debía terminar”, aseguró. El actor también reveló que prepara una nueva película escrita por Armstrong.

Los premios de Kieran Culkin

La interpretación de Roman Roy transformó la trayectoria profesional de Kieran Culkin, quien había comenzado a trabajar en Hollywood cuando era niño. El actor participó en ‘Mi pobre angelito’, protagonizada por su hermano Macaulay Culkin, y posteriormente desarrolló una carrera con películas como ‘Igby Goes Down’ y ‘Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños’. Pero fue su participación en el drama de HBO la que le permitió conquistar importantes reconocimientos televisivos.

Kieran Culkin en ‘Los Juegos del Hambre: El Amanecer de la Cosecha’ (Foto: IMDb)

En 2024, Culkin obtuvo el Emmy a Mejor Actor Protagonista en una Serie Dramática por la última temporada de ‘Succession’. También ganó el Globo de Oro en la misma categoría, después de haber recibido nominaciones anteriores por su interpretación. Su siguiente gran reconocimiento cinematográfico fue ‘Un dolor real’ de 2024, película escrita, dirigida y coprotagonizada por Jesse Eisenberg. Narra la historia de dos primos estadounidenses que viajan a Polonia para conocer lugares relacionados con su historia familiar. Culkin interpretó a Benji y, por esta actuación, Culkin ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2025, además del Globo de Oro, el BAFTA y el premio del Sindicato de Actores.

Kieran regresa a salas con ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’

El nuevo proyecto cinematográfico de Culkin es ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’, película que adapta la novela de Suzanne Collins y presenta los acontecimientos de los 50.º Juegos del Hambre. Ahí vemos un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, muchos años antes de convertirse en mentor de Katniss Everdeen.

Culkin interpreta a una versión joven de Caesar Flickerman, el extravagante presentador de los Juegos del Hambre que Stanley Tucci encarnó en las películas originales. En el reparto también vemos a Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Glenn Close, Mckenna Grace y Whitney Peak, bajo la dirección de Francis Lawrence.

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