La precuela protagonizada por Joseph Zada también apunta a convertirse en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 2026

Como era de esperarse, ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’ consiguió un extraordinario debut en cines después de estrenarse el 19 de noviembre. La nueva película de Lionsgate, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Joseph Zada, es líder de la taquilla norteamericana y apunta a superar el estreno de ‘Michael’, la película biográfica sobre Michael Jackson.

‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’ rompe récords de taquilla

El regreso a Panem atrajo de inmediato la atención de los fans, especialmente por la oportunidad de conocer una etapa de la vida de Haymitch Abernathy. La película presenta elementos conectados con la trilogía original, estrenada entre 2012 y 2015, y entrega una nueva generación de personajes. El desempeño inicial representa una fuerte respuesta del público, después de que la precuela de 2023 obtuviera resultados menores durante su estreno.

De acuerdo con Variety, ‘El amanecer de la Cosecha’ recaudó 56 millones de dólares durante su primer viernes, con 21 millones procedentes de funciones previas; estos números pertenecen a las exhibiciones en Estados Unidos y Canadá, donde la película se proyectó en 4018 salas. Las estimaciones más recientes hablan de una recaudación de 120 millones de dólares durante sus primeros tres días, una cantidad que superaría los 97.2 millones obtenidos por ‘Michael’ en abril.

McKenna Grace en ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’ (Foto: IMDb)

El desempeño también convertiría a ‘El amanecer de la Cosecha’ en el quinto estreno norteamericano de 2026 que supera los 100 millones de dólares, después de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, ‘Toy Story 5’, ‘Super Mario Galaxy: La película’ y ‘La Odisea’. También sería el primer lanzamiento de Lionsgate en alcanzar esa cantidad desde ‘Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2’, estrenada en 2015.

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Por otro lado, el lanzamiento de ‘GTA 6’, el esperado videojuego de Rockstar Games, trajo muchas dudas sobre una posible competencia por el tiempo y el dinero de los consumidores. No obstante, asistencia cinematográfica durante el viernes mostró que ambos lanzamientos podían atraer al público durante el mismo fin de semana.

Una precuela con elenco de primer nivel

La historia de ‘El amanecer de la Cosecha’ se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de ‘Los Juegos del Hambre’ y presenta a un joven Haymitch Abernathy durante los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. El personaje fue interpretado originalmente por Woody Harrelson, pero en esta ocasión Joseph Zada asume el papel para explorar su juventud y las experiencias que determinaron su futuro.

Joseph Zada en ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’ (Foto: IMDb)

En el reparto tenemos a Whitney Peak como Lenore Dove Baird, una joven relacionada sentimentalmente con Haymitch, y a Mckenna Grace como Maysilee Donner, otra participante del Distrito 12. También intervienen Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow y Elle Fanning como Effie Trinket, dos personajes que los seguidores conocieron mediante las películas anteriores.

Entre las figuras reconocidas de Hollywood brillan Kieran Culkin, quien interpreta al presentador Caesar Flickerman; Jesse Plemons, responsable de encarnar a Plutarch Heavensbee; y Glenn Close, quien interpreta a Drusilla Sickle. También participan Billy Porter, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor y Ben Wang. La producción contó con un presupuesto aproximado de 150 millones de dólares.

La taquilla de toda la saga de ‘Los Juegos del Hambre’

La franquicia comenzó en 2012 con ‘Los Juegos del Hambre’, protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, y su éxito permitió desarrollar tres continuaciones que concluyeron en 2015. Años después, en 2023, Lionsgate regresó a Panem con ‘Balada de pájaros cantores y serpientes’, una historia centrada en la juventud de Coriolanus Snow.

Las cinco películas anteriores acumularon aproximadamente 3.3 mil de dólares en taquilla mundial. ‘En llamas’ permanece como la entrega más exitosa, con 865 millones.

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