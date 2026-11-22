Durante su visita al Festival Internacional de Cine de la India, la actriz española reflexionó sobre la situación de las personas trans

La actriz española Karla Sofía Gascón retomó la polémica que afectó su participación en los Oscar de 2025 por ‘Emilia Pérez’, película dirigida por Jacques Audiard. Durante una entrevista con Variety en el Festival Internacional de Cine de la India, celebrado en Goa, la intérprete habló sobre las críticas que recibió y sus consecuencias profesionales.

La polémica de ‘Emilia Pérez’

El estreno de ‘Emilia Pérez’ convirtió a Gascón en una de las protagonistas de la temporada de premios de 2025. La cinta francesa, protagonizada también por Zoe Saldaña y Selena Gomez, obtuvo 13 nominaciones al Oscar, incluida la categoría de Mejor Actriz para Gascón. Su candidatura fue histórica debido a que se convirtió en la primera intérprete abiertamente trans nominada a un premio de actuación de la Academia.

Sin embargo, su campaña enfrentó dificultades cuando, a finales de enero de 2025, comenzaron a circular capturas de antiguas publicaciones de su cuenta de X. Los mensajes, escritos entre 2016 y 2023, contenían comentarios ofensivos sobre el islam, George Floyd, la diversidad en los Oscar y otros temas polémicos. La escritora Sarah Hagi contribuyó a difundir algunas de las publicaciones, que provocaron fuertes críticas hacia la actriz.

Karla Sofía Gascón para Vogue

En un inicio, Gascón respondió mediante un comunicado difundido por Netflix, en el que expresó su arrepentimiento por el daño causado. “Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien ese sufrimiento y lamento profundamente haber causado dolor“, declaró entonces. Poco después desactivó su cuenta de X y rechazó las acusaciones de racismo, aunque la controversia afectó su presencia en los eventos de premiación.

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Las consecuencias también alcanzaron la promoción de ‘Emilia Pérez’ pues, según reportó The Washington Post, Netflix se distanció de la campaña individual de Gascón y dejó de cubrir determinados gastos relacionados con su participación en eventos de premios. La actriz perdió buena parte de la visibilidad que había conseguido durante los meses anteriores, cuando su interpretación estaba entre las candidaturas más comentadas de la temporada.

Por otro lado, parte de la crítica mexicana señaló problemas dentro de la propia ‘Emilia Perez’, en especial en apartados como la representación de la violencia y la realidad social de México, donde transcurre la historia. Pese a las controversias, la producción obtuvo dos premios Oscar, incluida la estatuilla de Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña. Gascón no consiguió el reconocimiento a Mejor Actriz.

Las nuevas declaraciones de Karla Sofía Gascón

Al recordar aquellos acontecimientos, Gascón ofreció una interpretación diferente de las razones que impulsaron la polémica. En declaraciones a Variety, sostuvo que algunas personas utilizaron la controversia para perjudicar sus posibilidades de obtener un reconocimiento importante y relacionó lo ocurrido con los prejuicios que continúan enfrentando quienes pertenecen a comunidades históricamente discriminadas.

“En realidad, la polémica fue generada por muchísimas personas que no querían que alguien como yo recibiera un premio“, aseguró. Gascón también cuestionó las conclusiones que circularon sobre sus publicaciones: “Todavía no se ha demostrado que yo escribiera algo contra nadie, ni se ha probado en ninguna parte”.

La intérprete de 54 años también expresó preocupación por la situación internacional de las personas trans: “Estamos viviendo un momento de retroceso en los derechos de las personas trans, de la diversidad sexual”, declaró. También defendió la responsabilidad social del cine y su importancia para mostrar distintas experiencias humanas.

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Otros trabajos de Karla Sofía Gascón

Después de su participación en ‘Emilia Pérez’, Gascón continuó trabajando en producciones de distintos países, como ‘Scuola di seduzione’ de 2026, comedia italiana dirigida y protagonizada por Carlo Verdone. La película, estrenada en Paramount+ el 1 de abril, también cuenta con Vittoria Puccini, Lino Guanciale y Beatrice Arnera. Gascón interpreta a Ortensia, personaje con el que exploró un género diferente al musical de Audiard.

Otro de sus proyectos es ‘Trinidad’, western español presentado en el Festival Internacional de Cine de la India, donde interpreta a una villana del siglo XIX que utiliza una silla de ruedas y maneja armas de fuego. Durante una clase magistral, confesó que al inicio imaginaba un personaje que le permitiría participar en escenas a caballo, aunque terminó enfrentando un desafío interpretativo muy distinto.

Su siguiente proyecto es ‘Las malas’, adaptación cinematográfica de la novela de Camila Sosa Villada dirigida por Armando Bo, ganador del Oscar por el guion de ‘Birdman’. Gascón interpreta a la Tía Encarna, líder de un grupo de trabajadoras sexuales cuya vida cambia después de encontrar a un bebé abandonado.