Johnson defendió el papel de YouTube en el descubrimiento de nuevos cineastas y destacó la trayectoria de Barker durante su participación en el Festival de Marrakech

El cineasta Rian Johnson, director de ‘Star Wars: Los últimos Jedi’ y ‘Entre navajas y secretos’, defendió las oportunidades que ofrece YouTube a las nuevas generaciones de realizadores. Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Marrakech, celebrado en Marruecos, el director reflexionó sobre los cambios en la industria y celebró el éxito de Curry Barker, responsable de ‘Obsesión’.

Rian Johnson habla sobre Curry Barker

El desarrollo del cine independiente fue uno de los temas principales del encuentro de Johnson con el público de Marrakech. El director recordó que las primeras películas suelen enfrentar dificultades económicas y problemas de distribución, sobre todo cuando sus responsables todavía no tienen reconocimiento profesional. Sin embargo, opina que los medios digitales han permitido encontrar espectadores sin depender de las distribuidoras o de los festivales tradicionales.

Johnson compartió algunas palabras sobre su reciente encuentro con Curry Barker, cineasta estadounidense de 27 años, quien comenzó creando videos para internet antes de conquistar las salas cinematográficas este 2026. Su trayectoria le permitió hacer una comparación entre las nuevas plataformas de distribución y los espacios que impulsaron a numerosos directores independientes a finales del siglo pasado.

Curry Barker en el set de ‘Obsesión’ (Foto: Collider)

“YouTube, para mí, no es un formato nuevo ni un paradigma nuevo y aterrador. YouTube es simplemente lo que Sundance era en los años ochenta. Es una manera de dar a conocer tu película para que la gente pueda verla”, explicó el director. Reconoció que comenzar una carrera cinematográfica continúa siendo complicado, aunque los realizadores disponen de más alternativas para mostrar sus trabajos. También destacó que publicar cortometrajes puede ayudar a construir una audiencia antes de realizar una producción de mayor duración.

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Para Johnson, el elemento decisivo continúa siendo la calidad de las historias y considera que las plataformas pueden facilitar la difusión, pero el público necesita encontrar propuestas que le resulten significativas. “Si haces algo que conecta con la gente, tienes algo que decir y algo en el corazón, y has practicado tu oficio para hacerlo de manera eficaz, eso sigue siendo algo increíblemente excepcional que todos están buscando”, explicó.

El éxito sin precedentes de ‘Obsesión’

La carrera de Curry Barker comenzó a ganar popularidad mediante el canal de YouTube ‘that’s a bad idea’, desarrollado junto con el comediante Cooper Tomlinson. Ambos publicaban sketches y videos humorísticos antes de explorar el terror. En 2023, Barker estrenó ‘The Chair’, un cortometraje que superó los diez millones de reproducciones y despertó el interés de productores cinematográficos interesados en su estilo narrativo.

Un año después, Barker dirigió ‘Milk & Serial’, película de terror de metraje encontrado realizada con apenas 800 dólares. La producción, estrenada gratuitamente en YouTube, presenta a dos creadores de contenido cuyas bromas adquieren consecuencias cada vez más perturbadoras. Su popularidad atrajo la atención de representantes de Hollywood y permitió que el realizador firmara con la agencia United Talent Agency en 2025.

Su siguiente proyecto fue ‘Obsesión’, protagonizado por Michael Johnston e Inde Navarrette. La película cuenta la historia de un joven enamorado que recurre a un objeto misterioso para conseguir el afecto de la mujer que desea. Lo que comienza como una fantasía romántica termina convirtiéndose en una historia de terror sobre las consecuencias de intentar controlar los sentimientos de otra persona.

Rian Johnson y Carrie Fisher en el set de ‘Star Wars: Los Últimos Jedi’ (Foto: IMDb)

La producción contó con un presupuesto aproximado de 750 mil dólares y fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025. Su recepción provocó una competencia entre distribuidoras, hasta que Focus Features adquirió los derechos por 15 millones de dólares. Para el final de su estancia en salas ‘Obsesión’ había recaudado más de 524 millones de dólares mundialmente y estableció un récord entre las producciones realizadas con presupuestos inferiores al millón de dólares.

¿Rian Johnson quiere volver a ‘Star Wars’?

Durante su intervención en Marrakech, Johnson también recordó su experiencia dirigiendo ‘Star Wars: Los últimos Jedi’ y explicó que creció profundamente muy conectado con la franquicia creada por George Lucas, por lo que dirigir una de sus películas representó una oportunidad especial. Incluso dijo que aquella producción fue el proceso más alegre que había experimentado realizando una película.

El director tenía previsto desarrollar una nueva trilogía para Lucasfilm, anunciada en 2017, pero el proyecto terminó descartado. Sin embargo, Johnson aseguró que todavía siente cariño por ese universo y que disfruta observar cómo otros cineastas aportan sus propias interpretaciones. “Ahora quiero a ‘Star Wars’ más que nunca. Me emociona que haya muchas voces diferentes intentando hacer cosas con ella”, expresó. También explicó que ya está escribiendo su siguiente película, una historia ajena tanto a ‘Star Wars’ como a ‘Entre navajas y secretos’. “Ahora mismo estoy disfrutando mucho hacer mis propias cosas, pero si se presentara la oportunidad, es un universo que amo profundamente”, concluyó.

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