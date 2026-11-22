'Ramayana', la superproducción india protagonizada por Ranbir Kapoor, continúa conquistando la taquilla internacional. La película de Nitesh Tiwari superó los ingresos de 'RRR' y consiguió un nuevo récord en Norteamérica

La película india ‘Ramayana: El nacimiento de una leyenda’, dirigida por Nitesh Tiwari y protagonizada por Ranbir Kapoor, continúa obteniendo resultados extraordinarios en los cines internacionales. La adaptación de la epopeya hindú consiguió un nuevo récord de taquilla en Norteamérica durante su tercer fin de semana de exhibición y alcanzó una posición privilegiada entre los mayores éxitos comerciales del cine indio, superando a varias películas que anteriormente dominaron la industria.

El récord de ‘Ramayana’ en taquilla

La nueva producción ha conseguido atraer a espectadores fuera de la India gracias a una historia profundamente relacionada con las tradiciones religiosas y culturales del país. Su distribución internacional vino en formatos premium y exhibiciones dirigidas a las comunidades de origen indio que residen en otros territorios.

De acuerdo con TheWrap, ‘Ramayana’ alcanzó 28 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, superando el récord norteamericano para una producción india que había establecido ‘Dhurandhar: The Revenge’ meses antes. El resultado se consiguió durante su tercer fin de semana, etapa en la que las producciones siempre enfrentan una reducción de funciones frente a los nuevos estrenos.

‘Ramayana’ (Foto: IMDb)

De acuerdo con el medio citado, ‘Ramayana’ ya tiene 183 millones de dólares a nivel internacional. Esta cantidad coloca a la película en la quinta posición histórica entre las producciones indias más taquilleras, por encima de la viral ‘RRR’ y la primera ‘Dhurandhar’. El productor Namit Malhotra estima que las dos entregas de ‘Ramayana’ representan una inversión conjunta de cientos de millones de dólares.

No te lo pierdas: Kieran Culkin dice que no le interesa una secuela de ‘Succession’: ‘Sería una terrible idea’

¿De qué trata ‘Ramayana’ y quiénes actúan?

La historia adapta el ‘Ramayana’, uno de los grandes poemas épicos de la tradición hindú, atribuido al sabio Valmiki. El relato cuenta la historia del príncipe Rama, encarnación del dios Vishnu, y sus experiencias sobre deber y familia, así como el enfrentamiento contra Ravana. La película adapta estos acontecimientos mediante una producción de fantasía histórica destinada tanto al público indio como a espectadores internacionales.

Ranbir Kapoor interpreta a Rama, mientras que Sai Pallavi encarna a Sita, su esposa. El actor Yash interpreta a Ravana, el poderoso gobernante de Lanka, y también participan Ravi Dubey como Lakshmana, hermano de Rama, y Sunny Deol como Hanuman, una de las figuras más importantes de la tradición religiosa representada en la historia. Hans Zimmer, compositor de ‘Dune’ y ‘El rey león’, trabajó en la banda sonora de la película junto con A. R. Rahman, ganador del Oscar por ‘Quisiera ser millonario’.

El espectáculo del cine indio: de ‘RRR’ a ‘Ramayana’

El éxito de ‘Ramayana’ sigue adelante con esa trayectoria de producciones indias que han conseguido reconocimiento internacional mediante historias ambiciosas y espectáculos visuales de primerísimo nivel. Uno de los ejemplos más conocidos es ‘RRR’ de 2022, dirigida por S. S. Rajamouli y protagonizada por N. T. Rama Rao Jr. y Ram Charan. La película mezcla acontecimientos históricos ficticios sobre la resistencia al dominio colonial británico con secuencias musicales.

‘RRR’ (Foto: IMDb)

‘RRR’ consiguió una enorme popularidad internacional y ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2023 por ‘Naatu Naatu’, compuesta por M. M. Keeravani con letra de Chandrabose. La secuencia musical se convirtió en uno de los momentos más comentados de la película. Su éxito también permitió que nuevos espectadores se interesaran por el cine de acción producido en la India.

El espectáculo cinematográfico indio aprovecha muy bien la música, la coreografía, la acción y las emociones familiares como elementos centrales de sus historias. Producciones como ‘Baahubali 2: La conclusión’ y ‘Pushpa 2: The Rule’ consiguieron enormes ingresos mediante propuestas diferentes. ‘Ramayana’ mantiene muy viva esa tradición con una historia mitológica y una puesta en escena diseñada para representar un universo de dimensiones extraordinarias.

¿Habrá secuela de ‘Ramayana’?

La historia continuará mediante ‘Ramayana: Parte 2’, segunda entrega del proyecto dirigido por Nitesh Tiwari. Su estreno está previsto para octubre de 2028, durante las celebraciones de Diwali. Namit Malhotra ha expresado que podría considerar una tercera entrega dependiendo de la respuesta del público.

Entérate: Rian Johnson dice que el futuro del cine está en YouTube gracias a cineastas como Curry Barker, director de ‘Obsesión’