Steven Spielberg prepara ‘The Heart in Winter’, una nueva película protagonizada por Cillian Murphy, Jessie Buckley y Mark Rylance que adaptará la novela del escritor irlandés Kevin Barry. El proyecto contará con un guion de Paul Thomas Anderson y será desarrollado para Focus Features. La producción será una colaboración entre reconocidas figuras de Hollywood que explorarán una historia de amor ambientada en el Viejo Oeste estadounidense.

¿De qué trata ‘The Heart in Winter’, lo nuevo de Steven Spielberg?

La película está basada en la novela ‘The Heart in Winter’, publicada en 2024 por Barry, autor de ‘Night Boat to Tangier’ y ‘City of Bohane’. El libro se desarrolla en 1891, en Butte, Montana, una localidad minera donde numerosos inmigrantes irlandeses buscan mejorar sus condiciones de vida. Se trata de un entorno dominado por el trabajo industrial y las tensiones sociales de finales del siglo XIX.

El protagonista es Tom Rourke, un poeta irlandés que sobrevive escribiendo cartas y canciones para los habitantes de la ciudad. Su vida transcurre entre trabajos ocasionales, alcohol y problemas personales, hasta que conoce a Polly Gillespie, una mujer recién casada con Long Anthony Harrington, un respetado capitán de las minas. El encuentro entre ambos provoca una atracción que pondrá en peligro sus vidas.

Cillian Murphy (Foto: Getty)

Tom y Polly deciden abandonar Montana para construir una vida juntos, pero su huida desencadena una persecución. Un grupo de hombres armados comienza a seguirlos mientras atraviesan territorios del oeste estadounidense con la intención de alcanzar San Francisco. La novela desarrolla una historia de amor prohibido en la que los protagonistas deben enfrentar tanto las amenazas de sus perseguidores como las consecuencias de sus propias decisiones.

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La obra de Barry une las características tradicionales del western con una historia romántica atravesada por el humor negro y la violencia. Sus protagonistas se encuentran lejos de los héroes convencionales del género, pues actúan impulsados por deseos personales y dificultades económicas. Para Spielberg, la película representará una oportunidad de explorar el western mediante una historia centrada en personajes que desafían las circunstancias de su época. La adaptación todavía se encuentra en desarrollo.

¿Quiénes están involucrados en el proyecto?

Una de las características más llamativas de ‘The Heart in Winter’ es la colaboración entre Steven Spielberg y Paul Thomas Anderson, dos directores famosos por sus respectivas trayectorias cinematográficas. Aunque Spielberg estará detrás de las cámaras, Anderson escribirá el guion, algo poco habitual en su carrera.

Anderson obtuvo un importante reconocimiento en los Oscar de 2026 gracias a ‘Una batalla tras otra’, película que consiguió seis estatuillas, incluidas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado. Su participación como guionista de ‘The Heart in Winter’ es una nueva etapa profesional, pues será la primera ocasión en que escriba un largometraje destinado a ser dirigido por otro cineasta.

Spielberg, por su parte, estrenó en junio ‘El día de la revelación’, un thriller de ciencia ficción protagonizado por Emily Blunt y Josh O’Connor. La producción retomó esa fascinación personal por las historias relacionadas con fenómenos extraterrestres y contó con un guion de David Koepp. Ahora, el cineasta cambiará de género para trabajar en una adaptación literaria ambientada en el siglo XIX.

Jessie Buckley gana el premio Oscar a Mejor actriz por ‘Hamnet’ (Foto: Getty)

La producción estará a cargo de Kristie Macosko Krieger, Sarah Murphy, Paul Thomas Anderson y Steven Spielberg. Entre los productores ejecutivos figuran Tim Headington, Neil Shah, Ryan Zacarias y Ana Leocha. Focus Features distribuirá el largometraje, cuyo estreno se contempla para 2028.

Cillian Murphy y Jessie Buckley, recientes ganadores del Oscar

Murphy consiguió el Oscar a Mejor Actor en 2024 por su interpretación del físico J. Robert Oppenheimer en ‘Oppenheimer’, dirigida por Christopher Nolan. La película exploró la participación del científico en el desarrollo de la bomba atómica y obtuvo siete estatuillas de la Academia. El reconocimiento consolidó la trayectoria internacional de Murphy, quien anteriormente había participado en ”El origen’ y ‘Peaky Blinders’.

Por su parte, Jessie Buckley ganó el Oscar a Mejor Actriz en marzo de 2026 por ‘Hamnet’, dirigida por Chloé Zhao. La intérprete irlandesa dio vida a Agnes, esposa de William Shakespeare, en aquella historia sobre el duelo familiar y la creación artística. Su actuación también obtuvo reconocimientos en los BAFTA y los Globos de Oro, convirtiéndola en una de las figuras más destacadas de la reciente temporada de premios.

La colaboración con Spielberg tiene un antecedente importante, pues el director participó como productor de ‘Hamnet’. Buckley también protagonizó ‘¡La novia!’ junto a Christian Bale, bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal. Entre sus próximos trabajos se encuentran ‘Hold on to Your Angels’, con Paul Mescal, y ‘Three Incestuous Sisters’.

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