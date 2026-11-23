Colfer recordó las experiencias de discriminación que enfrentó durante su participación en 'Glee' y reveló cómo un reciente reencuentro con Darren Criss le permitió descubrir nuevamente la importancia de Kurt Hummel para los espectadores

El actor estadounidense Chris Colfer, conocido por interpretar a Kurt Hummel en ‘Glee’, habló sobre las experiencias de homofobia que enfrentó durante su participación en la exitosa serie musical de Fox. En una entrevista con People, el intérprete de 36 años reflexionó sobre aquellos años y compartió cómo su reciente reencuentro con Darren Criss, quien interpretó a Blaine Anderson, le permitió reconciliarse con una parte importante de su trayectoria.

Chris Colfer y la homofobia en ‘Glee’

Estrenada en 2009, ‘Glee’ convirtió a Colfer en una de las figuras más famosas de la televisión juvenil. Su personaje, Kurt Hummel, era un estudiante abiertamente gay que enfrentaba burlas y prejuicios dentro de su escuela preparatoria. Aunque la producción obtuvo popularidad internacional y numerosos reconocimientos, el actor ha explicado que las dificultades que atravesó fuera de las cámaras afectaron profundamente su experiencia profesional.

En octubre de 2026, Colfer sorprendió a los espectadores durante un concierto de Darren Criss en el Royal Albert Hall de Londres. Ambos interpretaron ‘Baby, It’s Cold Outside’, canción que habían cantado durante la segunda temporada de ‘Glee’. La presentación, celebrada el 18 de octubre, representó su primer dueto público en casi una década y provocó una reacción que Colfer no había imaginado.

Chris Colfer y Darren Criss en ‘Glee’ (Foto: IMDb)

“Fue una noche muy especial para mí. Llevábamos meses planeándola. No esperaba la reacción que recibimos”, explicó a People. El actor reconoció que imaginaba algunos gritos de entusiasmo, pero quedó sorprendido cuando el público se puso de pie para ovacionarlos.

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“Fue realmente sanador, para ser sincero”, confesó Colfer, antes de explicar por qué aquel momento resultó tan importante. “Creo que, debido a la homofobia y al odio a los que estuve expuesto a una edad tan temprana durante la serie, y al odio que la serie ha recibido desde que dejó de emitirse, había olvidado que ese personaje significaba tanto para la gente“, declaró.

En junio de 2024, durante una entrevista en The View, Colfer recordó que varias personas le aconsejaron ocultar su homosexualidad. “Cuando comencé a filmar la serie, muchas personas me dijeron: ‘No reveles que eres gay, hagas lo que hagas, porque arruinará tu carrera’“, explicó. El actor admitió que al inicio siguió aquellos consejos, aunque consideraba imposible esconder completamente su identidad.

Cómo Kurt Hummel dio visibilidad a las personas homosexuales

Cuando ‘Glee’ comenzó a transmitirse en 2009, la representación de adolescentes homosexuales en las producciones televisivas estadounidenses todavía enfrentaba importantes restricciones culturales. Kurt Hummel permitió abordar asuntos como el acoso escolar y el descubrimiento de la identidad sexual. Su historia también nos demostró que los conflictos de un adolescente gay podían ocupar un lugar central dentro de una serie dirigida al público general.

Uno de los puntos más importantes de la historia de Kurt fue su relación con Blaine Anderson, interpretado por Darren Criss. El personaje fue introducido en la segunda temporada como estudiante de otra escuela y luego se convirtió en su pareja sentimental. Su historia permitió presentar una relación romántica entre dos adolescentes varones, con momentos de felicidad y dificultades similares a los de otras parejas de la producción.

La serie también exploró otras experiencias mediante Santana Lopez, interpretada por la fallecida Naya Rivera. Santana, una estudiante popular que inicialmente ocultaba su atracción por las mujeres, enfrentó conflictos personales y familiares relacionados con su orientación sexual. Su relación con Brittany Pierce, interpretada por Heather Morris, permitió desarrollar otra historia romántica que adquirió importancia entre los seguidores de ‘Glee’.

Chris Colfer en ‘Glee’ (Foto: IMDb)

Por otra parte, Dave Karofsky, interpretado por Max Adler, ofreció una perspectiva diferente, pues el personaje comenzó como uno de los principales agresores de Kurt, pero después se reveló que también era homosexual y enfrentaba dificultades para aceptar su identidad. Su historia abordó las consecuencias del acoso y el miedo al rechazo social, además de mostrar cómo los prejuicios podían afectar tanto a las víctimas como a quienes ejercían violencia.

¿’Glee’ tendrá un revival?

El regreso de ‘Glee’ fue confirmado en octubre, cuando Disney+ y Hulu aprobaron una nueva producción desarrollada por 20th Television. Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, creadores de la serie original, trabajaron en un guion para recuperar su universo. Murphy explicó que había contactado a aproximadamente diez integrantes del reparto original para hablar sobre el proyecto. Entre los regresos anunciados está Lea Michele, quien interpretó a Rachel Berry.

En cuanto a Colfer, el actor confirmó durante una entrevista en Obsessed: The Podcast que ya había tenido un primer acercamiento relacionado con la producción. “Por lo que escuché, sonaba muy divertido y parecía una buena idea. Así que ya veremos”, declaró. El actor incluso imaginó un posible futuro para Kurt, a quien le gustaría interpretar como una figura poderosa dentro de la industria de la moda.

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