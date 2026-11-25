Alterar ese desenlace significaba correr el riesgo de tocar una de las escenas más queridas del MCU

Siete años después de que ‘Avengers: Endgame‘ se convirtiera en uno de los mayores éxitos de la historia del cine, Joe y Anthony Russo decidieron modificar uno de sus momentos más recordados. La reedición ‘Avengers: Endgame Encore’ amplió el final protagonizado por Steve Rogers y Peggy Carter para introducir una conexión directa con ‘Avengers: Doomsday’. Los cineastas reconocen que alterar una película tan querida representaba un riesgo, pero consideraron necesario avanzar un pequeño paso más allá del desenlace original para preparar la nueva crisis del MCU.

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¿Por qué los Russo decidieron cambiar el final de ‘Avengers: Endgame’?

En una entrevista con Entertainment Weekly, Anthony Russo admitió que existía cierta resistencia a modificar una película cuyo desenlace había funcionado durante años como despedida para varios personajes fundamentales de Marvel.

Joe y Anthony Russo junto al Guantelete del Infinito de Thanos (Fotografía de Joe Pugliese)

“Hay una parte de nosotros que no quería alterar la película que todo el mundo conocía y adoraba, y que nosotros mismos adoramos tal como es.”

El final original mostraba a Steve Rogers reunido con Peggy Carter después de viajar al pasado y decidir quedarse junto a ella. ‘Endgame Encore’, sin embargo, continúa la secuencia un poco más y revela la llegada de Loki, quien aparece con una advertencia para ambos.

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Anthony explicó que ese pequeño añadido terminó transformando considerablemente el significado de la escena.

“Pero nos pareció aceptable, desde nuestra perspectiva como cineastas y conforme a nuestro gusto personal, en cuanto a lo que queríamos ver en pantalla y la forma en que deseábamos expresarnos. Nos pareció bien ir un pasito más allá de lo que se conocía como el final de aquella película. Y, en ese pequeño paso, las cosas cambian de manera significativa, de formas que no habríamos podido prever cuando realizamos el filme.”

La nueva escena funciona así como puente directo hacia ‘Doomsday’, donde Steve, Peggy y Loki volverán a formar parte de la historia.

‘Doomsday’ conectará tres grandes franquicias de Marvel

La modificación cobra todavía más importancia por la escala del próximo crossover. Joe Russo describió la producción como el proyecto más ambicioso que los hermanos han realizado hasta ahora.

“Sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso que hemos emprendido es la convergencia de 25 años de narrativa, que se remonta a la primera película de ‘X-Men’ en el año 2000. Se trata de tres grandes franquicias que convergen entre sí. Por tanto, el verdadero desafío consistió en dotar a cada grupo de un arco narrativo colectivo que el público pudiera seguir y con el que pudiera identificarse y simpatizar.”

La película reunirá a personajes del MCU con los Fantastic Four y varios integrantes clásicos de los X-Men. Entre ellos estarán Ian McKellen, Rebecca Romijn, James Marsden y Kelsey Grammer, además de múltiples estrellas de Marvel como Chris Hemsworth, Florence Pugh y Paul Rudd.

El reto, según Joe, fue conseguir que cada cada grupo tuviera un arco reconocible dentro de una historia de enormes proporciones.

El final de Steve Rogers ya no significa exactamente lo mismo

Robert Downey Jr. en ‘Avengers: Endgame’ (imagen: Marvel Studios)

Durante años, el baile de Steve y Peggy funcionó como el cierre emocional para Captain America después de la batalla contra Thanos. Con la llegada de Loki en ‘Endgame Encore’, esa aparente conclusión se convierte ahora en el comienzo de otra historia.

La decisión también demuestra hasta qué punto Marvel está utilizando su pasado cinematográfico para construir ‘Doomsday’. Lo que originalmente parecía una despedida definitiva ahora es una pieza de un conflicto mucho mayor que involucrará realidades distintas y personajes provenientes de varias generaciones.

Para los Russo, alterar ese desenlace significaba correr el riesgo de tocar una de las escenas más queridas del MCU, pero la conexión con el siguiente capítulo terminó justificando la decisión. ‘Avengers: Doomsday’ llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

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