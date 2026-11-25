‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha‘ continúa demostrando su fortaleza en la taquilla norteamericana después de un exitoso primer fin de semana. La nueva entrega de la franquicia, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Joseph Zada, consiguió superar una marca que ‘Los juegos del hambre: En llamas’ mantenía desde 2013. El resultado representa otro logro para Lionsgate, que recientemente consiguió su mayor estreno en más de una década gracias a esta precuela basada en la novela de Suzanne Collins.

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¿Qué récord rompió ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’?

De acuerdo con información publicada por Deadline y los registros de taquilla de The Numbers y Box Office Mojo, ‘Amanecer en la cosecha’ estableció un nuevo récord de recaudación durante el primer lunes de exhibición de una película de la franquicia en Norteamérica.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en ‘Los juegos del hambre: En llamas’ (imagen: Lionsgate)

La producción llegó a los cines estadounidenses el 20 de noviembre y, después de un exitoso fin de semana, consiguió mantener el interés de los espectadores durante su cuarto día en cartelera.

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El récord anterior pertenecía a ‘Los juegos del hambre: En llamas’, la segunda entrega de la saga, estrenada en 2013 y protagonizada por Jennifer Lawrence. Aquella película había conseguido una cifra que ninguna de las producciones posteriores logró superar durante sus respectivos primeros lunes.

La nueva marca resulta especialmente significativa porque se produce más de una década después del estreno de ‘En llamas’, una de las entregas de mayor éxito comercial de la franquicia.

La nueva película supera la marca que ‘En llamas’ conservaba desde 2013

Según las cifras registradas, ‘Amanecer en la cosecha’ recaudó 12.88 millones de dólares el lunes 23 de noviembre de 2026, superando los 12.32 millones que había conseguido ‘En llamas’ durante su primer lunes en noviembre de 2013.

La diferencia fue de aproximadamente 561 mil dólares, aunque estas comparaciones no consideran los efectos de la inflación. El logro llegó después de que la nueva película debutara con 119.3 millones de dólares durante su primer fin de semana en Norteamérica, convirtiéndose en el cuarto mayor estreno de la franquicia.

Con los ingresos del lunes, su recaudación acumulada alcanzó aproximadamente 132.2 millones de dólares en apenas cuatro días, una cifra que la coloca cada vez más cerca de superar los 166.4 millones que ‘Balada de pájaros cantores y serpientes‘ consiguió durante toda su exhibición norteamericana en 2023.

La película también obtuvo una calificación A- en CinemaScore, superior al B+ de la precuela anterior, lo que refleja una recepción favorable entre los espectadores encuestados durante su estreno.

‘Amanecer en la cosecha’ confirma el regreso comercial de la franquicia

La nueva entrega se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y sigue a un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante los 50.º Juegos del Hambre.

Joseph Zada ​​y McKenna Grace en ‘Los juegos del hambre: Amanecer sobre la cosecha’ (Crédito: Murray Close / Lionsgate)

Esta edición, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, obliga a los distritos a enviar el doble de tributos, aumentando considerablemente la cantidad de participantes de la competencia.

El reparto también incluye a McKenna Grace, Whitney Peak, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin y Maya Hawke, quienes interpretan tanto a nuevos personajes como a versiones más jóvenes de figuras conocidas de Panem.

El desempeño de la película también representa un resultado importante para Lionsgate, que no conseguía un estreno cercano a estas cifras desde las últimas entregas de la saga original.

Ahora, la atención está puesta en su comportamiento durante las celebraciones de Acciófn de Gracias, cuando la producción buscará mantener su impulso comercial frente a los nuevos lanzamientos y consolidar su regreso a la taquilla.

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