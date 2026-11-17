La franquicia de ‘Los Juegos del Hambre‘ se ha convertido en uno de los mayores referentes del cine distópico, gracias a una historia que combina la acción con reflexiones sobre el autoritarismo, la desigualdad y la resistencia frente al poder. Ahora, Maya Hawke, quien forma parte del elenco de ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha‘, destacó la importancia del mensaje político de la saga y su capacidad para inspirar a las nuevas generaciones. La actriz considera que estas películas tienen un valor especial por la forma en que presentan los procesos de transformación social.

También te puede interesar: ‘Los Juegos del Hambre: El amanecer de la Cosecha’ divide a la crítica con sus primeras reseñas

¿Por qué Maya Hawke considera que ‘Los Juegos del Hambre’ tiene un mensaje antifascista?

Durante una entrevista con Variety, Maya Hawke fue cuestionada sobre los temas políticos de la franquicia y la manera en que estos influyeron en su percepción de la nueva película. La actriz aprovechó la oportunidad para destacar uno de los aspectos que más admira del universo creado por Suzanne Collins.

Maya Hawke en ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’ (imagen: Lionsgate)

“Bueno, creo que uno de los aspectos extraordinarios de ‘Los juegos del hambre’ es su arco populista antifascista, y que además es popular. Y creo que formar parte de algo que realmente puede movilizar y unir a las personas y, ya sabes, enseñar a los niños a reflexionar sobre el cambio, a reflexionar sobre la revolución”.

También lee: Ralph Fiennes revela quién es más malvado entre Voldemort y el presidente Snow de ‘Los Juegos del Hambre’

Hawke considera especialmente valioso que una historia con un mensaje político de estas características haya conseguido conectar con una audiencia tan amplia. Para la actriz, el atractivo de la franquicia no se limita a sus competencias mortales o a los conflictos entre sus personajes, sino también a las ideas que transmite sobre la resistencia y el cambio.

Sus declaraciones arriban mientras la franquicia se prepara para estrenar una nueva precuela, que profundizará en algunos de los acontecimientos anteriores a la rebelión encabezada por Katniss Everdeen.

Maya Hawke explica por qué las pequeñas rebeliones son importantes

Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Hawke fue la importancia de las precuelas dentro de la historia general de ‘Los Juegos del Hambre’. La actriz explicó que estos relatos permiten comprender cómo los movimientos de resistencia se construyen progresivamente, incluso cuando sus primeros intentos no consiguen transformar inmediatamente el sistema.

“Y lo que resulta tan hermoso de estas precuelas, por lo cual me siento tan orgullosa de formar parte de ellas, y lo que cada una significa, es que cada pequeña revolución, cada intento de revolución que debe ocurrir para llegar a un momento como el de Katniss”.

Para Hawke, la rebelión de Katniss no debe entenderse como un acontecimiento aislado, sino como el resultado de numerosos actos de resistencia que ocurrieron antes de su aparición.

“Son un sinfín de pequeñas rebeliones que se van acumulando, hasta que las fichas de dominó caen y logras cambiar el mundo”.

¿Qué papel interpreta Maya Hawke en ‘Amanecer en la cosecha’?

Maya Hawke como Wiress en ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’ (imagen: Lionsgate)

Maya Hawke, conocida por su participación en ‘Stranger Things‘, interpreta a Wiress en ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’, una versión más joven del personaje que apareció anteriormente en ‘En llamas’.

La nueva película, dirigida por Francis Lawrence, se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega y sigue a Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante los 50.º Juegos del Hambre. La historia mostrará una edición especialmente cruel de la competencia, en la que el Capitolio obliga a cada distrito a enviar el doble de tributos.

El reparto también incluye a Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, además de Elle Fanning, Jesse Plemons, McKenna Grace y Kieran Culkin. ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha’ tiene previsto su estreno en los cines este 19 de noviembre de 2026.

No te vayas sin leer: Maya Hawke se casó: Vestido, invitados y todo sobre la boda de la actriz de ‘Stranger Things’