Francis Lawrence, director de varias entregas de ‘Los juegos del hambre‘, volvió a reflexionar sobre una de las decisiones más controvertidas de su carrera: el cambio de final de ‘Soy leyenda’, la película de 2007 protagonizada por Will Smith. Durante una entrevista reciente, el cineasta reconoció que la adaptación de la novela de Richard Matheson no respetó completamente el espíritu de la historia original y explicó cómo aquella experiencia transformó su manera de llevar obras literarias al cine, especialmente durante su trabajo con Suzanne Collins.

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¿Por qué Francis Lawrence se arrepiente de haber cambiado el final de ‘Soy leyenda’?

En una entrevista publicada por The Playlist el 25 de noviembre, Lawrence recordó las circunstancias que llevaron al equipo de ‘Soy leyenda’ a modificar el desenlace de la novela de Matheson. Según explicó, el presupuesto de la producción influyó en la decisión de buscar un final diferente al concebido por el escriitor.

Will Smith en ‘Soy Leyenda’ (imagen: IMDb)

“’Soy leyenda’ tiene un final muy nihilista, pero, dado el presupuesto con el que estábamos realizando la película, todos pensaron: ‘Tenemos que hacer un tipo de final diferente’”.

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Lawrence explicó que, durante el desarrollo de la película, su principal interés estaba en explorar la experiencia de un hombre que aparentemente era el último sobreviviente de la humanidad y que debia enfrentarse al aislamiento en una ciudad como Nueva York.

“Lo que me obsesionaba era hacer una película sobre un tipo que es el último hombre en la Tierra, en Nueva York, y que tiene que lidiar con la privación social y todo eso. Pero no nos mantuvimos fieles al espíritu de la historia”.

Aunque la película se convirtió en un éxito comercial, su desenlace generó discusiones entre los seguidores de la novela. La producción también contó con un final alternativo que posteriormente adquirió mayor relevancia por su relación con los planes de continuar la historia cinematográfica.

La lección que cambió su manera de adaptar libros al cine

El director aseguró que aquella experiencia le dejó una enseñanza que continúa aplicando en sus proyectos. Para Lawrence, adaptar una obra implica comprender qué elementos hicieron que el público se interesara originalmente por ella.

“Me he prometido no volver a hacer eso nunca más, porque me di cuenta de que la gente se sentía atraída por esa película por la misma razón por la que yo quise hacerla”.

También reconoció que la adaptación pudo haber sido mejor si el equipo hubiera conservado el desenlace y respetado con mayor fidelidad las intenciones de Matheson.

“Podríamos haber realizado el final manteniéndonos fieles al espíritu del libro y honrando a Matheson de una mejor manera. Creo que, probablemente, la película habría ganado con ello”.

Esta perspectiva ha influido especialmente en su colaboración con Suzanne Collins, con quien trabaja estrechamente para trasladar novelas de ‘Los juegos del hambre’ al cine. El director considera fundamental estudiar los temas de cada libro y garantizar que permanezcan presentes en sus adaptaciones, incluso cuando se realizan cambios necesarios para el lenguaje cinematográfico.

Francis Lawrence explica cómo aplica esta lección en ‘Los juegos del hambre’

Lawrence retomó estas reflexiones durante la promoción de ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha‘, su quinta película dentro de la franquicia. La nueva entrega explora la juventud de Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante los 50.º Juegos del Hambre.

Joseph Zada y Elle Fanning en ‘The Hunger Games: Sunrise on the Reaping’ (Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha) (Everett Collection)

El cineasta también habló sobre las dificultades de elegir nuevos actores para interpretar a personajes que ya son conocidos por el público. En lugar de buscar interpretaciones similares a las originales, Lawrence prefirió que cada integrante del reparto desarrollara su propia versión, tomando como punto de partida las motivaciones y características de los personajes.

Esta decisión se aplicó a Elle Fanning, quien interpreta a Effie Trinket; Ralph Fiennes, encargado de dar vida al presidente Snow; Kieran Culkin, quien asume el papel de Caesar Flickerman; y Joseph Zada, protagonista de la película. Aunque los actores podían consultar las interpretaciones anteriores, el director les pidió que evitaran imitarlas y encontraran su propia manera de abordar los personajes.

Para Lawrence, este enfoque permite mantener la continuidad con las películas anteriores sin limitar las posibilidades creativas del nuevo reparto. Su experiencia con ‘Soy leyenda’ también influyó en esta filosofía de trabajo, pues considera que una adaptación debe conservar los temas y las ideas fundamentales de la obra original, incluso cuando introduce cambios en su representación cinematográfica.

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