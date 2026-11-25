El anuncio de Robert Pattinson como el próximo James Bond llevó a los fans de ‘Crepúsculo‘ a recuperar una escena de la película de 2008 que parece anticipar su elección como 007. Ahora, Catherine Hardwicke, directora de la cinta que convirtió al actor en Edward Cullen, confirmó que aquella referencia al agente secreto no fue una coincidencia: la apariencia de Pattinson durante el rodaje les recordó al personaje británico e inspiró una de las líneas del filme.

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¿Cómo terminó James Bond en una escena de ‘Crepúsculo’?

En la primera entrega de la saga, Eric Yorkie, interpretado por Justin Chon, reparte volantes entre sus compañeros de la preparatoria de Forks para promocionar el baile de graduación, cuya temática será Montecarlo. Mientras habla de apuestas y esmóquines, el personaje remata con la frase: “Bond. James Bond.” La película corta entonces a Edward Cullen, quien aparece con lentes de sol.

Robert Pattinson en ‘Crepúsculo’ (imagen: Summit Entertainment)

Durante una entrevista con The Kyle Buchanan Show, retomada por Variety, Hardwicke explicó que fue precisamente el aspecto de Pattinson lo que dio origen al guiño. La directora recordó que esa fue la escena en la que decidió ponerle los lentes al vampiro.

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“Salió del coche y tenía un aspecto tan elegante que inspiró la frase: «Bond, James Bond». Fue genial. La verdad es que nos parecía que se daba un aire a James Bond. Supongo que estábamos viendo el futuro.”

La declaración confirma que el montaje tenía toda la intención de asociar a Edward con 007, aunque en ese momento nadie sabía que el actor terminaría por conseguir el papel casi dos décadas más tarde.

Hardwicke no esperaba que eligieran a Pattinson

Pese a haber visto ese parecido desde ‘Crepúsculo’, Hardwicke admitió que la noticia del casting la tomó por sorpresa. Pensaba que la fama que Pattinson había alcanzado, especialmente después de protagonizar ‘The Batman‘, podía jugar en su contra, pues tenía la impresión de que los responsables de Bond preferían elegir actores menos conocidos.

“Casi me caigo de la cama”, contó. La reacción tuvo un detalle curioso: según la cineasta, se encontraba en la misma cama donde Pattinson y Kristen Stewart hicieron su primera audición juntos para interpretar a Edward y Bella Swan.

En aquella prueba, Pattinson se involucró tanto en la escena del beso que terminó cayéndose de la cama. Hardwicke recordó que Stewart quedó convencida de que él debía conseguir el personaje, y que ella también pudo reconocer la química entre ambos actores.

‘Crepúsculo’ (imagen: Summit Entertainment)

De Edward Cullen al agente 007

Hardwicke también destacó la personalidad de Pattinson, a quien describió como alguien intenso, interesante y poco dispuesto a ajustarse a un molde. “Es raro y es original. No encaja en el molde”, expresó.

La siguiente película de James Bond estará dirigida por Denis Villeneuve, con guion de Steven Knight y producción de Amy Pascal y David Heyman para Amazon MGM Studios. Pattinson tomará el relevo de Daniel Craig, cuya etapa concluyó con ‘Sin tiempo para morir’ en 2021. Por ahora, la producción no tiene título definitivo ni fecha de estreno confirmada.

Para Hardwicke, el anuncio también permitió volver a una decisión pequeña del rodaje de ‘Crepúsculo’: unos lentes de sol, la salida de un auto y una frase que hoy tiene un sentido distinto al que tenía en 2008.

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