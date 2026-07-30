Tom Holland revela por qué su Spider-Man jamás apareció en las películas de Venom con Tom Hardy

Aunque Tom Holland y Tom Hardy estuvieron cerca de compartir pantalla en cine, Sony jamás consiguió transformar esa posibilidad en una película. Tras años de rumores y escenas adicionales que insinuaban un encuentro, el protagonista de Spider-Man por fin explicó que nunca existió una negativa de su parte ni una disputa con el estudio. El cruce simplemente no encontró la historia adecuada.

¿Por qué Tom Holland nunca apareció junto a Venom?

Sony comenzó a construir su universo spin-off de Spider-Man con Venom en 2018. Tom Hardy interpretó a Eddie Brock en aquella saga separada del Universo Cinematográfico de Marvel, pese a que la estrecha relación entre ambos personajes en los cómics nos hizo pensar que Peter Parker terminaría entrando tarde o temprano.

Holland habló sobre aquella posibilidad en Happy Sad Confused, el podcast de Josh Horowitz. El actor confirmó que el estudio contemplaba fusionar los dos mundos, pero el proyecto permaneció entre los planes que nunca alcanzaron una forma sólida para llegar al rodaje. “Para ser completamente honesto, Tom Rothman es un hombre muy inteligente. Estaban construyendo este universo y tenían planes para unir los mundos en algún momento, pero creo que nunca encontraron el momento adecuado para hacerlo”, explicó Holland.

Foto: Reddit

Holland también negó haber rechazado participaciones en Venom, Morbius, Madame Web o Kraven el Cazador, películas desarrolladas alrededor de personajes relacionados con el héroe arácnido. “Creo que estaba sobre la mesa, y nunca hubo discusiones de: ‘Queremos que estés en esta película’ y ‘Yo no quiero estar en esta película’. Eso nunca sucedió”, aclaró.

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Sony prefirió permitir que Holland continuara el viaje establecido con Jon Watts y Marvel Studios desde hacía varios años, y que tanto dinero había recaudado. Sus películas individuales encontraron un equilibrio comercial excelente dentro del MCU, por lo que introducirlo en otra continuidad exigía resolver problemas narrativos que podían perjudicar a ambas franquicias. “Ellos pensaban que algún día ocurriría y, como pasa con muchas cosas en el terreno creativo, simplemente nunca se concretó”, añadió. “Había mucha confianza en mi franquicia, en Jon Watts, en la gente de Marvel y en el MCU”.

Lo que opina la productora Amy Pascal

La productora Amy Pascal ha trabajado en las películas de Spider-Man con Holland y también participó en la expansión de las propiedades de Sony relacionadas con el personaje. Durante otra aparición en Happy Sad Confused, a Pascal le preguntaron sobre la posibilidad de reunir a Spider-Man y Venom y su respuesta no confirmar negociaciones. “Sería grandioso, digámoslo de esa manera”, comentó. Cuando Horowitz preguntó si todavía había esperanza, Kevin Feige intervino: “Siempre hay que tener esperanza”. “Yo tengo esperanza. Nosotros tenemos esperanza”, agregó Pascal.

Venom observa por primera vez a Spider-Man en Venom: Carnage Liberado (Foto: X)

Claro que Tom Hardy también ha manifestado su interés, pues en 2025 aseguró que las compañías casi logran conseguir el encuentro, al menos dentro de los límites que permitían los acuerdos entre Sony y Marvel Studios. “Estuvimos tan cerca como puedo imaginar, aparte de hacer realmente una película juntos, algo que me habría encantado porque habría sido muy divertido”, declaró Hardy.

Spider-Man: Un Nuevo Día ya está en cines

Un Nuevo Día ya comenzó exhibiciones en México, y lo hizo un par de días antes de su lanzamiento oficial en Estados Unidos. La película acaba de abril otra etapa para Peter tras el sacrificio de Sin Camino a Casa, cuando el mundo perdió todo recuerdo de su identidad. Han pasado cuatro años dentro de la historia y Peter vive solo, dedicando sus días a combatir el crimen, apartado de MJ y Ned después de decidir que acercarse a ellos podía colocarlos en peligro.

Zendaya y Jacob Batalon regresan como MJ y Ned. Jon Bernthal aparece como Frank Castle, conocido como Punisher, y el reparto incorpora a Sadie Sink; Mark Ruffalo retoma a Bruce Banner, además de Michael Mando como Mac Gargan. El estreno se hace realidad casi cinco años después de Sin Camino a Casa y una década después de que Holland debutara en Capitán América: Civil War.

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