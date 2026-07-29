Tom Holland revela que su peor accidente en un rodaje ocurrió fuera de ‘Spider-Man’

El detalle más llamativo de la anécdota es que el esfuerzo no terminó como Holland esperaba

Tom Holland suele ser asociado con escenas de acción, acrobacias y trabajo físico por su papel como Peter Parker en el MCU, pero el accidente más duro que recuerda no ocurrió durante una película de ‘Spider-Man’. Mientras promociona la nueva entrega del superhéroe arácnido, el actor habló con Matt Damon en una entrevista para Complex y recordó una escena de riesgo de ‘Chaos Walking’, cinta de ciencia ficción de 2021 dirigida por Doug Liman. La secuencia, según contó, fue tan rápida que la cámara ni siquiera logró captarla como esperaba.

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¿Cuál fue el golpe más duro que sufrió Tom Holland en un rodaje?

Durante la entrevista, Holland explicó que una de sus escenas de riesgo favoritas no terminó como esperaba y fue una de las más dolorosas de su vida. El actor recordó que el momento ocurrió en ‘Chaos Walking’, no en alguna de sus películas como Spider-Man, y que incluso le habían recomendado no hacerlo.

Tom Holland y Daisy Ridley en ‘Chaos Walking’ (imagen: Lionsgate Films)

“Creo que mi acrobacia favorita de todas las que he hecho es una que me aconsejaron no realizar, y que finalmente no se incluyó en el montaje de la película”.

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La escena formaba parte de una secuencia en la que su personaje debía correr hacia un alienígena. La idea era que la criatura lo golpeara en la garganta y lo lanzara al suelo. Según el actor, la producción podía resolver el momento con efectos digitales, pero él quiso hacerlo de forma física para conseguir un impacto más convincente.

“Y fue con un buen amigo tuyo, Doug Liman. Se llama técnica del ‘hombre muerto’ (‘dead man’) y llevas puesto un arnés completo. Siempre quise hacerlo… era una secuencia en la que se suponía que yo debía lanzarme hacia un alienígena, y este debía patearme en la garganta y tirarme al suelo. Iban a intentar hacerlo con efectos digitales (CGI), pero yo realmente quería lograr ese fuerte tirón de retroceso. Básicamente, te pones el arnés, te atas a un punto fijo y corres alejándote de él. Y cuando el cable se tensa, simplemente… ¡zas!”

La cámara no logró captar bien el momento

El detalle más llamativo de la anécdota es que el esfuerzo no terminó como Holland esperaba. El actor contó que la escena ocurrió tan rápido que el camarógrafo no consiguió registrarla adecuadamente. Aun así, el golpe sí tuvo un efecto físico considerable.

“El camarógrafo se lo perdió porque sucedió muy rápido. No imaginé que dolería tanto. Me dejó sin aliento de una forma increíble, pero hubo algo en ello que me encantó.”

El golpe fue más fuerte de lo que calculó, le quitó el aire y, pese a todo, lo recuerda con entusiasmo. Matt Damon, quien lo entrevistaba, reaccionó sorprendido al escuchar que había intentado una acrobacia de ese tipo.

Un stunt fuera del universo de Spider-Man

‘Chaos Walking’ se estrenó en 2021 y está basada en la novela juvenil de ciencia ficción The Knife of Never Letting Go, de Patrick Ness. En la película, Tom Holland interpreta a Todd, un joven que vive en un planeta distópico sin mujeres, hasta que Viola, interpretada por Daisy Ridley, llega de forma inesperada. El elenco también incluyó a Cynthia Erivo, Nick Jonas y Mads Mikkelsen.

Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: IMDb)

Aunque la cinta fue un fracaso crítico y comercial, la experiencia dejó una de las anécdotas físicas más intensas en la carrera de Holland. El comentario llega mientras el actor vuelve a los cines con ‘Spider-Man: Brand New Day’, película en la que varias escenas de acción fueron inspiradas por los videojuegos de Insomniac.

La diferencia es importante: el peor golpe que recordó Holland no pertenece a sus años como Spider-Man, sino a una película menos celebrada dentro de su filmografía. Aun así, la historia encaja con la imagen que el actor ha construido en sus producciones de acción: alguien dispuesto a involucrarse de lleno en las escenas físicas, incluso cuando el resultado no termina en pantalla.

Con información de GamesRadar+.

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