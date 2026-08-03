Muere Carlos del Campo, actor de doblaje de C-3PO en ‘Star Wars’ y ‘Slinky’ en ‘Toy Story’, a los 68 años

El doblaje mexicano acaba de perder a Carlos del Campo, intérprete cuya voz nos iluminó a varias generaciones a través del cine, la televisión, el anime y los videojuegos. Siempre recordaremos su labor a través de personajes tan distintos como el nervioso C-3PO de Star Wars y el leal perro Slinky de Toy Story, además de numerosas producciones que lo convirtieron en una estrella definitiva del doblaje hecho para México y el resto de América Latina.

¿Qué le pasó a Carlos del Campo?

La muerte fue confirmada por su hija, la actriz de doblaje Abril Ramos, mediante una publicación en Instagram. La familia compartió una esquela dedicada al intérprete. “Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro padre Carlos Nicolás Ramos del Campo”, escribieron en el mensaje familiar; la despedida también está firmada por Abril y su otro hijo Carlos Ramos, junto con Doris Vargas, madre de ambos. No se comunicó la causa de muerte.

Su fallecimiento ocurrió pocas semanas después del estreno de Toy Story 5, película en la que ya no pudo completar el doblaje de Slinky. La ausencia había despertado rumores sobre un supuesto conflicto con The Walt Disney Company, interpretación que su hijo desmintió en redes sociales.

Carlos del Campo (Foto: Marlon Rosales)

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Antecedentes de enfermedad

En junio, Carlos Ramos explicó en redes que su padre llevaba tiempo delicado de salud y ya no podía trabajar con normalidad: “No, mi papá no está vetado de Disney, está muy delicado de salud hace tiempo y ya no puede hacer doblaje por desgracia”, escribió su hijo. También reconoció que existía un problema con otro estudio, pero subrayó que esa situación no guardaba relación con Disney.

La familia señaló que alcanzó a grabar material promocional para Toy Story 5 y que incluso Doris lo llevó al estudio cuando todavía podía trabajar: “Mi mamá lo llevó a hacer el tráiler cuando aún podía trabajar, pero empeoró de salud en pocos meses y está inactivo”, explicó Carlos Ramos. El actor César Filio asumió finalmente la voz de Slinky en la película completa. Del Campo sí puede escucharse en el avance, pequeño regreso que terminó en su despedida del personaje al que interpretó por cerca de tres décadas.

El trabajo de Carlos del Campo en el doblaje latinoamericano

Carlos del Campo inició su carrera profesional en el doblaje a finales de la década de 1980 y a lo largo de más de 35 años trabajó como actor, director y locutor, participando en películas, series animadas, anime y videojuegos.

Slinky fue uno de sus papeles más queridos y lo interpretó en Toy Story, Toy Story 2, Toy Story 3 y Toy Story 4, conservando la misma voz latina, pese a que el actor original cambiara de Jim Varney a Blake Clark después de la segunda película. También participó en videojuegos relacionados con Pixar, entre ellos Disney Infinity, y retomó al perro en cortos y producciones spin-off.

Su relación con Star Wars fue todavía más impresionante, pues Del Campo interpretó a C-3PO en redoblajes de la trilogía clásica, incluidas El Imperio contraataca y El regreso del Jedi, además de acompañar al androide en las precuelas y las películas más recientes. El ascenso de Skywalker lo convirtió en el único actor latino que había doblado a C-3PO a lo largo de las tres trilogías cinematográficas. Además, prestó su voz al personaje en Guerras Clónicas, La guerra de los clones y varias producciones de LEGO Star Wars.

En el anime lo conocemos por Gin Ichimaru en Bleach y Bleach: Thousand-Year Blood War. También interpretó al profesor Souichi Tomoe en Sailor Moon, al director Kuno en Ranma ½ y a varios guerreros dentro de Los Caballeros del Zodiaco.

Entre otros trabajos aparecen Peter Pettigrew en varias películas de Harry Potter, Bulk en Power Rangers y Baraka en Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 1. Su labor incluye además a Tywin Lannister en Game of Thrones y personajes secundarios en numerosas series.

Descanse en paz.

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