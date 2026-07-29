Muere Kavinsky, compositor de ‘Nightcall’ en ‘Drive’ con Ryan Gosling, a los 50 años

Kavinsky, el productor francés que convirtió una carretera nocturna en uno de los paisajes sonoros más espectaculares del cine reciente e independiente, murió a los 50 años. Su nombre quedó unido para siempre a Drive, el escape gracias a ‘Nightcall’, la canción que acompañó los créditos iniciales de la película con Ryan Gosling y llevó su electrónica retro a una audiencia mundial.

¿De qué murió Kavinsky?

Vincent Belorgey, nombre real del músico, fue encontrado sin vida la noche del martes 28 de julio en su domicilio de París. Un vecino preocupado alertó a los servicios de emergencia, que acudieron a la vivienda, aunque ya no pudieron salvarlo. La Fiscalía de la ciudad abrió una carpeta de investigación para establecer las circunstancias exactas y señalaron que no hallaron elementos sospechosos dentro de la casa, por lo que, hasta ahora, no existen indicios públicos de que otra persona haya intervenido.

La principal hipótesis de la muerte es un accidente cerebrovascular. Belorgey había padecido dolores de cabeza en los días anteriores, pero la causa oficial todavía no ha sido anunciada y permanece sujeta a los resultados de la investigación. Su muerte golpea de manera particular a la escena electrónica del país, que lo consideraba una figura única dentro de la generación surgida después del ascenso internacional de Daft Punk.

Foto: Getty

Belorgey había nacido el 31 de julio de 1975 y habría cumplido 51 años apenas unos días después. Su última gran aparición ante una audiencia global ocurrió en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde presentó Nightcall junto con Phoenix y Angèle.

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La estética que creó a través de Drive

Nightcall llegó en 2010 con la voz de Lovefoxxx, cantante de la agrupación brasileña CSS. Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk, participó en la producción, y SebastiAn se encargó de la mezcla. Nicolas Winding Refn la eligió para los créditos iniciales de Drive, estrenada en 2011. El automóvil que recorre Los Ángeles y el silencio de Ryan Gosling entre luces neón encontraron en aquella voz procesada un acompañamiento tan preciso que la canción nos hechizó para siempre.

Su presencia fue relativamente breve, pero definió la entrada al relato y ayudó a fijar una estética que después imitarían en videos musicales y otras producciones audiovisuales. Nightcall superó los 500 millones de reproducciones en Spotify y acumuló cientos de millones de vistas en YouTube. Pero Kavinsky no había construido aquel ambiente solo para Drive, pues su personaje escénico poseía una historia propia, la de un joven sufría un accidente en un Ferrari Testarossa en 1986 y reaparecía dos décadas después convertido en una criatura de ojos rojos que producía música electrónica.

Álbumes, sencillos y otras intervenciones en cine

Ryan Gosling en Drive (Foto: IMDb)

La carrera musical de Kavinsky comenzó a despegar a mediados de los años 2000, tras una etapa como actor. Quentin Dupieux, cineasta y productor conocido musicalmente como Mr. Oizo, fue una figura cercana en aquellos comienzos y ayudó a que Testarossa Autodrive llegara al sello Record Makers.

Su primer EP, Teddy Boy, apareció en 2006. Después publicó 1986, Blazer y Nightcall, además de proyectos breves como ProtoVision y Odd Look, cuyo tema principal recibió una versión con The Weeknd que hizo más grande la presencia de Kavinsky fuera del circuito electrónico francés. OutRun, su primer álbum de estudio, llegó en 2013 y alcanzó el segundo lugar de la lista francesa. El disco desarrolló la biografía ficticia de su alter ego mediante carreteras y recuerdos de un futuro imaginado por el cine de los ochenta.

Tras un retiro prolongado, regresó en 2021 con Renegade, grabada junto con Cautious Clay. La canción abrió el camino hacia Reborn, su segundo álbum, publicado en marzo de 2022 con temas como Zenith y Cameo. Su música también apareció en videojuegos. Una remezcla de Testarossa Autodrive la incluyeron en Grand Theft Auto IV y Gran Turismo 5 Prologue, al tiempo que Wayfarer formó parte de Midnight Club: Los Angeles.

Antes de dedicarse plenamente a la producción, Belorgey trabajó como actor en películas francesas como Nonfilm, Aaltra y Atomik Circus, además de Ultranova y Steak, esta última dirigida por Dupieux en 2007.

Kavinsky produjo únicamente dos álbumes de estudio, pero su influencia claro que no la podemos medir por el tamaño del catálogo.

Descanse en paz.

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