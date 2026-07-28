Lena Headey no quiere regresar a ‘Game of Thrones’: ‘No extraño a Cersei, no me gustó su final’

La actriz Lena Headey conserva afecto por Cersei Lannister, aunque considera terminada su relación con la reina que interpretó a lo largo de ocho temporadas de Game of Thrones. Descarta retomar el personaje y vuelve a decir que el desenlace escrito para una de las figuras más temidas de Westeros no estuvo a la altura de lo que ella imaginaba.

El final de Cersei Lannister

Cersei pasó buena parte de la serie sobreviviendo a rivales que parecían más poderosos, hasta quedarse con el Trono de Hierro tras destruir el Gran Septo de Baelor. Su último tramo, sin embargo, redujo de forma importante su participación y la dejó esperando en la Fortaleza Roja la llegada de Daenerys Targaryen, la reina dragón.

En el penúltimo episodio, Las campanas, Cersei es testigo de cómo las defensas de Desembarco del Rey caen ante la destrucción provocada por Drogon, el hijo favorito de Daenerys. Jaime Lannister consigue reunirse con ella y ambos intentan escapar por los pasadizos subterráneos, pero encuentran bloqueada la salida mientras el edificio se derrumba sobre ellos.

(Foto: IMDb)

Cersei muere abrazada a Jaime y aterrada ante la posibilidad de perder a su hijo por nacer. La escena dividió al público porque uno de los principales antagonistas de la historia quedó apartado de la acción que resolvía la disputa por la capital. Además, la muerte también acabó con el viaje de los gemelos bajo los restos del edificio que había representado el poder de los Lannister.

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Headey recibió cinco nominaciones al Emmy por interpretar a la reina entre 2011 y 2019; su trabajo como Cersei tornó al personaje en alguien capaz de provocar rechazo y compasión al mismo tiempo, sin importar que los guiones de la última temporada le concedieron poco espacio.

Lena Headey no quiere volver a ser Cersei

Cuando Radio Times le preguntó si aceptaría regresar al universo de Game of Thrones, la actriz respondió que aquella etapa está terminada:

“No, creo que ella ya terminó. No extraño a Cersei. Amo a Cersei, pero tuvimos una relación muy satisfactoria que ya acabó. Me encantaron todas las escenas con la familia, con Charles [Dance, Tywin], Peter [Dinklage, Tyrion] y Nikolaj [Coster-Waldau, Jamie]. Esa dinámica era realmente retorcida y muy divertida”, comentó al hablar del núcleo Lannister.

Sobre el destino de la reina Cersei, así como su gusto por el final, comentó: “Está acabada, como dicen los jóvenes. Creo que todo el mundo sabe que no me gustó. No me gustó mi final”, una inconformidad que ya había expresado tras la emisión de la octava temporada.

Lo que se esperaba del final de Cersei en 2019

Lena Headey (Foto: Getty)

En 2019, Headey ya había admitido para Entertainment Weekly que su reacción inicial fue ambivalente y que esperaba una despedida con mayor peso para una mujer que había sobrevivido a tanto: “Quería que tuviera una gran escena o que peleara con alguien”, explicó entonces al recordar su primera lectura del guion. Poco después, en entrevista con The Guardian, fue todavía más directa:

“Diré que me hubiera gustado una muerte mejor. Obviamente uno sueña con cómo será la muerte de su personaje. En esa serie podías morir de cualquier manera. Así que me dejó bastante decepcionada. Pero creo que era imposible complacer a todo el mundo. Hicieran lo que hicieran, pienso que siempre iba a haber una gran sensación de desencanto después de todo lo que había construido la serie.”

Entre las posibilidades imaginadas por el público se encontraba una confrontación con Arya Stark, quien había incluido a Cersei en su lista de personas por matar. Otros esperaban que Jaime terminara con la vida de su hermana, una teoría muy difundida gracias a la profecía del valonqar presente en las novelas, pero omitida parcialmente por la serie.

Tampoco se escuchaba descabellado una lucha con Daenerys, aunque la guerra terminó resolviéndose mediante la destrucción de la ciudad. Cersei pasó gran parte del episodio observando el avance de su adversaria, sin sostener un último intercambio con ella ni encontrarse nuevamente con Tyrion.

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