Muere Vincent Pastore, actor de ‘Goodfellas’ y ‘Los Soprano’, a los 80 años

El intérprete fue encontrado sin vida el 1 de agosto de 2026 en su residencia del Bronx, Nueva York

Vincent Pastore, actor reconocido por interpretar a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en la serie ‘Los Soprano‘, murió a los 80 años. El intérprete fue encontrado sin vida este sábado 1 de agosto en su residencia del Bronx, en Nueva York, después de que sus allegados no tuvieran noticias de él durante tres días. Las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Vincent Pastore?

Los primeros reportes presentan versiones diferentes sobre la persona que encontró al actor. Deadline señaló que un vecino localizó el cuerpo en su residencia, mientras que The Hollywood Reporter informó que fue encontrado por Steve Villano, actor y colaborador que se describía como su “mano derecha”.

Vincent Pastore y James Gandolfini en ‘The Sopranos’ (imagen: HBO)

Hasta el momento no se ha dado a conocer una causa oficial de muerte. Bob McGowan, representante de Pastore durante varios años, recordó al actor por su disposición para ayudar a otras personas y su trabajo caritativo.

“Vinnie era una gran persona; ayudaba a cualquiera y era muy caritativo”, declaró McGowan.

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Pastore nació el 14 de julio de 1946 en el Bronx. Antes de iniciar su carrera artística, combatió en la guerra de Vietnam y posteriormente se graduó en Arte Dramático por la Universidad Pace. También trabajó durante años en clubes nocturnos de Nueva York antes de dedicarse profesionalmente a la actuación.

El papel que marcó su carrera en ‘Los Soprano’

Después de interpretar personajes secundarios en películas como ‘Goodfellas‘, ‘Carlito’s Way‘ y ‘Men of Respect‘, Pastore comenzó a ganar reconocimiento con ‘The Jerky Boys: The Movie‘ y la película de HBO ‘Gotti‘. En esta última coincidió con Tony Sirico, Frank Vincent y Dominic Chianese, quienes más adelante también formarían parte de ‘Los Soprano‘.

La serie creada por David Chase le dio su personaje más recordado: Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, amigo de Tony Soprano, integrante de la mafia y posteriormente informante del FBI. El destino del personaje protagonizó una de las escenas más recordadas de la producción de HBO.

Vincent Pastore (el primero de derecha a izquierda) en ‘Los Soprano’ (imagen: HBO)

Una trayectoria entre cine, televisión y programas de realidad

La filmografía de Pastore incluyó títulos como ‘Mickey Blue Eyes‘, ‘Riding in Cars with Boys‘, ‘Money Train‘, ‘Shark Tale‘, ‘Revolver‘, ‘Deuces Wild‘ y ‘Spinning Gold‘. También apareció en series como ‘Law & Order’, ‘The Practice‘, ‘Hawaii Five-0′, ‘Wu-Tang: An American Saga‘, ‘One Life to Live‘ y ‘Yellowjackets‘.

Durante la década de 2000 participó en programas como ‘Celebrity Apprentice‘, ‘Dancing With the Stars‘, ‘Celebrity Family Feud‘ y ‘Celebrity Fit Club‘. Además, condujo ‘The Wiseguy Show‘ en SiriusXM. Su trabajo más reciente incluyó un papel regular en la serie ‘Gravesend‘. Le sobrevive su hija, Renee.

Con información de Deadline.

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