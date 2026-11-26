El actor respondió a un usuario que criticó su interpretación de Joe Jackson en 'Michael', la exitosa película biográfica protagonizada por Jaafar Jackson

El actor Colman Domingo, reconocido por sus participaciones en ‘Las vidas de Sing Sing’ y ‘Euphoria’, protagonizó un intercambio en redes sociales después de recibir críticas por su trabajo en ‘Michael’, la película biográfica sobre el cantante estadounidense. La producción, dirigida por Antoine Fuqua y estrenada en abril, continúa generando opiniones encontradas ante la próxima temporada de premios.

Colman Domingo responde a las críticas por ‘Michael’

‘Michael’ cuenta la historia del ascenso de Michael Jackson, interpretado por su sobrino Jaafar Jackson, desde sus primeros años en The Jackson 5 hasta su consolidación como estrella internacional. Domingo interpreta a Joe Jackson, padre del cantante y una figura fundamental en el desarrollo profesional de sus hijos. Su actuación recibió comentarios favorables de algunos críticos, aunque la película no quedó exenta de cuestionamientos por la representación de la familia.

Con la temporada de premios cada vez más cerca, varios especialistas comenzaron a incluir a Domingo entre sus posibles candidatos al Oscar y al Globo de Oro. Pero un usuario de X manifestó su desacuerdo con estas predicciones y cuestionó tanto la calidad de la película como el trabajo del intérprete. Su publicación provocó una respuesta del propio actor, quien decidió intervenir.

Colman Domingo (Foto: Getty)

“Opinión polémica: A quienes hacen predicciones de premios y están incluyendo a Colman Domingo por ‘Michael’: realmente no necesitan incluir una actuación mediocre de una mala película. De verdad que no”, escribió el usuario. Domingo respondió con una pregunta de apenas tres palabras: “¿Quién te lastimó?”.

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El intercambio de nuevo trajo el debate sobre su interpretación de Joe Jackson, un personaje difícil por las acusaciones de maltrato que enfrentó durante su vida. Domingo había explicado anteriormente que su intención era comprender al hombre detrás de la figura autoritaria que dirigió la carrera de sus hijos, evitando limitarlo a una representación unidimensional.

En una entrevista con The Wall Street Journal, Colman explicó que se concentró en encontrar “su humanidad”. También reflexionó sobre la influencia del patriarca en la industria musical: “Creó a algunos de los artistas más emblemáticos que han pisado esta Tierra. ¿Qué intervino en la formación de ese hombre?”. Por ahora, su interpretación permanece entre las actuaciones comentadas para la temporada de premios de 2027, pero de momento no hay nominaciones oficiales.

‘Michael’ y las controversias

La película de Antoine Fuqua enfrentó cuestionamientos incluso antes de su estreno, y uno de los principales motivos fue la participación de los administradores del patrimonio de Michael Jackson en su producción. Algunos críticos consideraron que esta colaboración podía influir en la representación de los episodios más difíciles de su vida, sobre todo las acusaciones de abuso sexual infantil que enfrentó el cantante y que sus representantes han rechazado.

La controversia también estuvo relacionada con el contenido eliminado durante la posproducción, pues se reportó que los responsables tuvieron que modificar parte del argumento después de descubrir una restricción legal relacionada con el acuerdo alcanzado entre Jackson y uno de sus acusadores. De acuerdo con The Washington Post, decisión obligó a realizar nuevas grabaciones y modificó el desenlace previsto.

Colman Domingo en ‘Michael’ (Foto: IMDb)

Domingo había explicado a Variety en 2024 que aquellas acusaciones no determinaron su preparación para interpretar a Joe Jackson. “Nada relacionado con esas ideas sobre él influyó en mi trabajo”, comentó sobre Michael Jackson. El actor aseguró que su interés principal era desarrollar el personaje y trabajar junto a Fuqua y Jaafar Jackson.

Por otro lado, el pasado 20 de noviembre Variety también informó que ‘Michael’ no fue inscrita para competir en los BAFTA de 2027, decisión adoptada por los responsables de la producción después de consultar con sus distribuidores. Esto deja fuera de dicha competencia a Domingo, Jaafar Jackson y los demás participantes. Cabe mencionar que ‘Michael’ se convirtió en la película biográfica más taquillera de la historia, con una recaudación mundial superior a los mil millones de dólares.

¿Cuándo se estrena ‘Michael 2’?

El éxito de la primera película impulsó a Lionsgate a desarrollar una continuación. En agosto, Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico del estudio, explicó que contemplaban iniciar el rodaje a finales de ese año o principios de 2027. También mencionó como posibles periodos de estreno los últimos meses de 2027 o la primera mitad de 2028, aunque aclaró que todavía no existía una fecha definitiva.

A principio de noviembre, Fogelson explicó que el estudio continúa trabajando en la historia y en la selección del equipo creativo. “Estamos trabajando arduamente para desarrollar la historia y asegurarnos de tener completamente preparado al equipo creativo”, afirmó.

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