John Davidson habla de su experiencia en los BAFTA y de cómo afrontó las críticas: ‘Quería desaparecer’

John Davidson, activista con síndrome de Tourette que inspiró ‘I Swear’, sigue en boca de todos. Tras el incidente que protagonizó en los BAFTA 2026, dio una entrevista para hablar sobre su experiencia y explicar cómo afrontó la situación. Debido a su enfermedad, que produce tics involuntarios, Davidson pronunció un insulto racista que incómodo a los asistentes del evento.

Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban un premio cuando el activista gritó la palabra N, que tiene una carga histórica ligada a la discriminación y la violencia contra la comunidad afrodescendiente. Luego de que la Academia Británica, Robert Aramayo, Alan Cumming y demás personalidades lo respaldaran, Davidson decidió explicar qué sucedió.

John Davidson y su lucha contra el síndrome de Tourette

El activista explicó que padece un tipo particular de síndrome de Tourette conocido como coprolalia, que le hace pronunciar palabras ofensivas en contra de su voluntad. En una entrevista con ‘Variety’, reconoció que los tics son muy difíciles de controlar, por lo que es un padecimiento que genera altos niveles de ansiedad y estrés, sobre todo en contextos donde hay que interactuar con más personas, como en los BAFTA.

John Davidson hizo un llamado a entender mejor su enfermedad. El síndrome de Tourette provoca discriminación, aislamiento e, incluso, episodios de violencia para las personas que lo padecen. “Me golpearon físicamente con una barra de hierro hasta casi matarme”, confesó al narrar algunas de las consecuencias de sus tics involuntarios.

John Davidson (Imagen: Getty Images)

El activista considera que el problema del síndrome de Tourette no son los tics en sí, sino la incomprensión de las personas y el estigma que hay hacia la enfermedad. Durante los BAFTA, Davidson sintió mucha angustia, pues había una alta probabilidad de que insultara a los asistentes. Luchó durante toda la gala para no incomodar a los asistentes, pero no pudo evitar pronunciar la palabra N cuando Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban el premio a Mejores efectos visuales.

“No puedo explicar lo disgustado y angustiado que me he sentido al asimilar el impacto del domingo. En mi caso, mi cerebro trabaja tan rápido y los tics siempre han sido tan agresivos que no tengo ni idea de cuándo van a venir ni de qué serán. Casi no tengo capacidad para reprimirlos, y cuando la situación es estresante, no me queda más remedio que hacer tic; simplemente me salen como un disparo”.

El activista y su experiencia en los BAFTA

Antes de hablar de la polémica que se vivió durante el evento, Davidson recalcó que sus tics son involuntarios y que no reflejan lo que en verdad piensa, siente o cree. “Es un fallo neurológico involuntario. Mis tics no son una intención, ni una elección, ni un reflejo de mis valores”, añadió. Recomendó a todos ver ‘I Swear’, pues muestra lo difícil que es vivir con síndrome de Tourette y afrontar las consecuencias de los tics.

“El síndrome de Tourette puede hacer que mi cuerpo o mi voz hagan cosas que no quiero decir, y a veces esos tics se manifiestan con las peores palabras posibles. Quiero dejar muy claro que la intención detrás de ellos es nula. Lo que escuchas es un síntoma, no mi carácter, ni mi pensamiento, ni mi creencia”.

Davidson cree que su enfermedad tiene algo de “rencoroso”, pues siempre “busca el tic más molesto”. Por ello, sabe que la palabra que pronunció durante los BAFTA fue la peor que pudo haber salido de su boca. Aseguró que nunca la diría a propósito, pues conoce su trasfondo y sus implicaciones históricas.

Michael B. Jordan y Delroy Lindo en el momento de la polémica (Imagen: THR)

El nerviosismo y la presión del evento generó estragos en Davidson. Confesó que sus tics empezaron como simples ruidos y movimientos, pero se intensificaron con el paso de las horas. Hizo lo posible por tranquilizarse con ejercicios de respiración, pues no quería causar problemas; sin embargo, sus intentos fueron en vano.

“Cuando aparecieron mis tics de coprolalia, me dio un vuelco el estómago. Como siempre, sentí una oleada de vergüenza y bochorno a la vez. Quieres que te trague el suelo. Quería desaparecer. Quería esconderme, simplemente alejarme de todas las miradas. Esperaba que la gente lo entendiera”.

El peso del estigma y la discriminación

Luego de lo ocurrido, John Davidson tuvo un cargo de conciencia y decidió retirarse del evento. La Academia Británica lo asistió y le facilitó una sala privada para que pudiera disfrutar el resto de la premiación sin contratiempos. Se mostró orgulloso del éxito que ‘I Swear’ tuvo entre la crítica, pero ese entusiasmo se vio opacado por las criticas que recibió posteriormente.

El activista reconoció su labor en la película como productor ejecutivo y defendió su derecho de asistir a los BAFTA 2026. Si bien disfrutó la gala, afirmó que fue todo un desafío asistir de manera presencial. Confió que en muchos de los asistentes entenderían su padecimiento al ser ‘I Swear’ una de las películas nominadas.

A pesar del trago amargo, Davidson disfrutó el reconocimiento que recibió por parte de “las personas más respetadas y famosas del mundo del cine”. Los BAFTA 2026 cumplieron su sueño de ser aceptado en una gran comunidad, pero de manera parcial. Explicó que aún queda mucho por hacer para concientizar a las personas sobre el síndrome de Tourette, pues recibió críticas hirientes luego de lo ocurrido.

“A veces sientes que estás logrando avances reales en la educación de la gente sobre esta enfermedad, pero aún queda mucho por hacer. Los comentarios tras los premios BAFTA, donde la gente decía cosas como: ‘Necesito quedarme en casa’, ‘No diría estas cosas a menos que las pensara’ y ‘Soy racista en el fondo’, me resultan profundamente perturbadores y demuestran que aún queda mucho por hacer”.

