Los desafíos de Josh D’Amaro como nuevo CEO de Disney: De la IA a la revitalización de franquicias

El ejecutivo tomará el lugar de Bob Iger e iniciará una nueva era para la compañía

Disney entrará en una nueva era el próximo 18 de marzo, cuando Josh D’Amaro asuma el cargo de director ejecutivo y suceda a Bob Iger, figura que dirigió la expansión y consolidación de la compañía durante más de dos décadas. El cambio directivo llega en un momento clave, pues la empresa se enfrenta presiones en todos los frentes.

D’Amaro —hasta ahora presidente de la división de Parques, experiencias y productos— deberá trasladar su éxito y su visión corporativa a una escala aún más grande. Los desafíos que lo esperan son múltiples: desde la integración de la inteligencia artificial en el negocio, la revitalización de franquicias que han perdido fuerza en taquilla hasta el fortalecimiento de su estrategia ante el dominio del streaming.

Entérate: Director de ‘Scream 7’ revela planes originales para la trilogía cancelada que seguiría a ‘Scream 4’

La visión directiva de Josh D’Amaro: liderazgo y empatía en tiempos de transformación

El perfil de Josh D’Amaro nace de una visión corporativa clara y de un liderazgo empático. Su trayectoria en Disney comenzó en 1998, año en que se unió al departamento de ventas y marketing. Su ascenso a la cima se consolidó gracias al éxito de Disney Experiences, la división que engloba parques, cruceros, hoteles y productos de consumo. Bajo su liderazgo, esa unidad superó por primera vez los $10 mil millones de dólares en ingresos trimestrales y aportó 71% de las ganancias operativas de la compañía.

No es una casualidad que Bob Iger lo haya elegido como su sucesor. Los directivos que lo han acompañado en su carrera lo respaldan como la figura ideal para estar al frente de Disney. Kevin Mayer, exdirector del negocio global de streaming, lo define como alguien que “vive, come y respira la marca”.

Josh D’Amaro, nuevo CEO de Disney (Imagen: Ricardo Moreira / Getty Images)

Gavin Doyle, fundador de Mickey Visit, lo describió como un “buen soldado corporativo” por la forma en que afronta las crisis. Demostró ser un líder empático durante emergencias como la pandemia, pues ofreció consuelo y apoyo a los trabajadores de los parques que fueron afectados. Dentro de la corporación es visto como una celebridad y hay quienes lo consideran un ejecutivo que es fiel a la visión original de Walt Disney.

Junto con Dana Walden —codirectora de entretenimiento y ejecutiva creativa—, Josh D’Amaro se encargará de dar forma al futuro de la compañía, que atravesó periodos de éxito y crisis durante la gestión de Iger. Por su historial, ha sido comparado con Bob Chapek, otro veterano de la división de parques que se convirtió en director ejecutivo.

Los desafíos que afrontará el nuevo CEO de Disney

La llegada de Josh D’Amaro a la dirección ejecutiva de Disney marcará el inicio de una etapa llena desafíos estratégicos. Los avances tecnológicos, las nuevas audiencias y los cambios en los hábitos de consumo son parte de la agenda inmediata del nuevo gerente ejecutivo. Sus acciones definirán el rumbo de la empresa y reflejarán su capacidad de seguir siendo un referente cultural.

El dilema de la inteligencia artificial

Disney tiene una relación de amor y odio con la inteligencia artificial. Luego de lidiar con los usos no autorizados de la tecnología, la compañía decidió abrazarla de lleno. Tiene planes para incorporar la IA a plataformas como Disney+, donde los usuarios podrán crear y disfrutar contenido generado con la tecnología.

Josh D’Amaro ve en la IA como un motor creativo para Disney. Considera necesario fusionar la tecnología con el alcance que tienen como empresa líder de entretenimiento, pero sin dejar de lado el talento humano. Todo apunta a que el directivo apostará de lleno por la tecnología pese a todas las preocupaciones que genera en la industria.

“Se ve cómo impulsa a estos creativos de maneras asombrosas. “Si hoy visitaras sus estudios y los vieras usando IA, aprovechando 70 años de historia, es aquí cuando The Walt Disney Co. prospera: cuando la tecnología se entrelaza con la creatividad y las personas brillantes”.

Un nuevo y necesario impulso a Marvel, ‘Star Wars’ y más franquicias

Otro gran reto para Josh D’Amaro será mantener vivas las franquicias que han sido pilares del imperio de Disney. La compañía tiene en sus manos algunas de las franquicias más populares y rentables del entretenimiento; sin embargo, algunas de ellas no gozan de la misma popularidad de hace años.

Marvel se recupera poco a poco, pero es innegable que atravesó por una etapa de fatiga en la audiencia, con estrenos recientes —como ‘Capitán América: Un nuevo mundo’ y ‘Thunderbolts’— que no han cumplido expectativas en la taquilla. Por otro lado, ‘Star Wars’ ha perdido su fuerza en la pantalla grande tras proyectos cancelados y producciones para la televisión que trajeron resultados mixtos.

Hay otros pilares dentro de la compañía que muestran debilitamiento. ‘Avatar’ perdió parte de su enorme impacto mediático con el estreno de ‘Fuego y Ceniza’, mientras se habla de una sobresaturación de contenido para Disney+. Analistas coinciden en que Disney no solo necesita revitalizar estas marcas, sino también crear nuevas propiedades intelectuales.

‘Thunderbolts’ (Imagen: Disney)

Tom Staggs, exdirector de los parques de Disney, considera que Josh D’Amaro sabe muy bien el tipo de contenido que los fanáticos de Disney quieren disfrutar, por lo que también le dio su respaldo. “No hay mucha diferencia entre lo que quiere un visitante de los parques y lo que quiere el público. Todo forma parte de la misma ecuación”, afirmó.

Esa visión, sumada a la experiencia de Walden, será decisiva para que Disney logre mantener la vigencia de sus franquicias y recuperar el impulso creativo que la ha definido durante décadas.

Te interesa: Jimmy Kimmel critica a Donald Trump tras su discurso a la nación: ‘Encarcela ciudadanos estadounidenses y protege pedófilos’

Los retos del streaming y la futura expansión

Disney ha ganado una enorme ventaja estratégica gracias a su vasto catálogo de personajes clásicos y las adquisiciones estratégicas de Pixar, Marvel, ‘Star Wars’ y más. Sin embargo, la transición hacia el streaming ha puesto en jaque ese modelo. Aunque Disney+ y otras plataformas han ganado suscriptores, los ingresos apenas cubren los costos y no se comparan con la rentabilidad del modelo de negocios anterior.

En este contexto, Josh D’Amaro enfrenta el reto de dejar su huella luego de las compras multimillonarias de Iger con contenido de valor para todos sus clientes. Los pronósticos coinciden en que el nuevo gerente ejecutivo no tomará riesgos tan grandes con compras de la misma magnitud. Sin embargo, luchará por expandir los horizontes de Disney con nuevos parques en Medio Oriente.

D’Amaro también demostró un interés particular por la industria de los videojuegos. Ve en plataformas como ‘Fortnite’, el popular título de Epic Games, una vía para que las franquicias de Disney lleguen a nuevas audiencias.

Se espera que el gerente ejecutivo ponga especial atención a ciertos ejes del negocio (Imagen: Getty)

Por si te lo perdiste: James Bond llegará pronto: Estos serían los finalistas para tomar el papel en la nueva película de Amazon MGM Studios con Denis Villeneuve

Con información de Variety.