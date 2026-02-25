James Bond llegará pronto: Estos serían los finalistas para tomar el papel en la nueva película de Amazon MGM Studios con Denis Villeneuve

Para nuestra fortuna, el silencio alrededor del futuro de James Bond empieza a mostrar grietas. Tras varios años de especulación y cambios que alteraron la estructura creativa de la franquicia, el agente 007 se prepara para regresar bajo un modelo completamente distinto al que dominó durante décadas.

Amazon MGM Studios, ahora con control total sobre el destino del espía más famoso del cine, avanza en la construcción de una nueva etapa que ansía renovar, pero claro, sin borrar el pasado. La designación de Denis Villeneuve como director y de Steven Knight nos hace pensar en una una mirada autoral, alejada del piloto automático.

Aunque el nombre del intérprete principal todavía no está asegurado, los rumores ya delinean un grupo reducido de actores que encajan con la visión del proyecto. En cualquier momento podría hacerle realidad el esperado anuncio.

¿Quiénes podrían ser el nuevo James Bond?

En la lista de aspirantes potenciales compartida por The Scotsman tenemos intérpretes jóvenes con proyección internacional y actores con trayectorias sólidas en cine y televisión. El nombre que más fuerza ha cobrado en semanas recientes es Jacob Elordi, cuya presencia en películas como Frankenstein y Cumbres Borrascosas lo ha colocado como una opción atractiva para encarnar a un Bond de nueva generación.

Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Henry Ashton y Harris Dickinson (Foto: Especial)

Callum Turner también se mantiene en la discusión tras varios años rondando el personaje. Su trabajo en producciones como Eternity o Emma lo ha vinculado con un perfil sobrio, cercano a la elegancia clásica que históricamente acompaña al 007.

Aaron Taylor-Johnson, quien hace tiempo fue señalado como virtual elegido, vuelve a aparecer en la órbita, aunque sin el peso que alguna vez tuvo. Su físico y recorrido en cine de acción siguen siendo factores a su favor.

Otros nombres que circulan son Harris Dickinson; Theo James, con una imagen pulida y presencia televisiva reciente; y Leo Suter, cuyo trabajo en series históricas le ha dado fama internacional.

También figuran Anthony Boyle, actor con formación teatral y conexión con Steven Knight; así como Jack Lowden, impulsado por el éxito de Caballos Lentos y al que próximamente veremos como el señor Darcy en la nueva Orgullo y Prejuicio de Netflix. Jonathan Bailey, famoso por Bridgerton y Wicked, ganó terreno en los últimos meses.

Finalmente, Henry Ashton parece ser la adición más reciente a la lista. Conocido por Mi Lady Jane, en las últimas semanas elevó los números de su fandom gracias a su trabajo como Daeron Targaryen en El Caballero de los Siete Reinos.

Ninguno ha sido confirmado oficialmente. La elección final llegará en cualquier momento.

Quiénes han interpretado al 007 en el pasado

James Bond ha sido encarnado por un grupo selecto de actores que definieron distintas épocas del cine. Sean Connery estableció el molde del espía elegante y peligroso; mantiene una referencia que todavía pesa sobre cada nueva elección.

Theo James, Leo Suter, Anthony Boyle, Jack Lowden y Jonathan Bailey (Foto: Especial)

David Niven nos dio una interpretación aislada dentro de una sátira, mientras George Lazenby trabajó en una versión más emocional en una sola aparición. Roger Moore convirtió al personaje en ironía y sofisticación ligera durante más de una década.

Timothy Dalton se hizo famoso por un Bond más serio y cercano al espíritu literario de Ian Fleming. Mientras que Pierce Brosnan llevó al personaje por una línea de tradición y espectacularidad. Daniel Craig, por su parte, transformó al agente en una figura más vulnerable y física, con una historia que cerró en 2021.

Con Denis Villeneuve y Steven Knight en los papales creadores, el nuevo James Bond estaría en las manos más seguras de Hollywood. Elegir a un actor para el 007 no solo implica atractivo físico y popularidad entre las masas, también una serie de requisitos ligados a la personalidad, el porte y la presencia. ¿Quién se llevará el premio dorado de encarnar al espía más famoso del mundo quizá durante toda la siguiente década?

