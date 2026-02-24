‘Orgullo y Prejuicio’: Todo sobre la nueva serie de Netflix que busca ser fiel a la novela de Jane Austen

Las adaptaciones literarias viven un auge con clásicos como ‘Cumbres borrascosas’ y ‘Jane Eyre’. Netflix no quiere quedarse atrás y prepara una apuesta fuerte: una nueva adaptación de ‘Orgullo y prejuicio’. La célebre novela de Jane Austen cobrará vida en una serie de seis capítulos que narrarán la historia de Elizabeth Bennet y Darcy con una adaptación fiel a la obra de la escritora.

En este sentido, la producción de Netflix rescatará la esencia romántica y crítica que convirtió a ‘Orgullo y Prejuicio’ en una de las novelas más influyentes de la literatura británica. Dolly Alderton, guionista de la serie, reafirmó su compromiso de mantenerse fiel a la novela de Jane Austen, en sintonía con la visión del director Euros Lyn.

‘Orgullo y Prejuicio’, la historia que conquistó a generaciones

A más de dos siglos después de su publicación, ‘Orgullo y Prejuicio’ conserva su vigencia y aún es un referente obligado de la literatura inglesa. La obra de Jane Austen llamó la atención de la crítica por ser una radiografía de la sociedad británica de principios del siglo XIX. La escritora se ganó un lugar privilegiado en la tradición literaria por su habilidad para combinar una historia romántica con una fuerte crítica social.

La historia de ‘Orgullo y Prejuicio’ se centra en la familia Bennet y sus cinco hijas, que buscan abrirse camino en una sociedad marcada por las expectativas y las convenciones de la época. Cada una de ellas se enfrentará al reto de encontrar un futuro estable mientras afrontan diversos tipos de presiones sociales.

Elizabeth Bennet, la protagonista, destaca entre sus hermanas por su inteligencia y carácter independiente. Estas cualidades despiertan el interés del señor Darcy, un hombre reservado y de gran posición social. Su aparente arrogancia genera tensiones y malentendidos al iniciar una relación con Elizabeth, con quien inicia un proceso de transformación personal.

La influencia de la novela se extendió más allá de las páginas, lo que abrió el camino a innumerables adaptaciones para el cine y la televisión. Cada versión ha reinterpretado la relación entre Elizabeth y Darcy con matices que han enriquecido el imaginario de la obra. Entre las más destacadas se encuentran la miniserie de la BBC protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, y la película de 2005 dirigida por Joe Wright, con Keira Knightley y Matthew Macfadyen.

Una adaptación que apostará por la fidelidad

La nueva adaptación de ‘Orgullo y Prejuicio’ no pretende reinventar el clásico, sino rendirle homenaje. La producción parte de una idea clara: la novela de Jane Austen es el modelo definitivo de la comedia romántica. Dolly Alderton y Euros Lyn quieren respetar ese legado, por lo conservarán la la construcción emocional de sus personajes, sus relaciones y la crítica social incisiva.

Su proceso creativo parte del texto original, no de una reinterpretación libre, tal como sucedió con ‘Cumbres borrascosas’ de Emerald Fennell. Alderton enfatiza que la obra está “repleta de drama y profundidad, además de comedia y encanto”, elementos estructurales del libro que la adaptación pretende conservar.

En un comunicado compartido por Netflix, Alderton menciona formas “familiares y nuevas” de dar vida al libro, lo que sugiere una modernización en la puesta en escena o el ritmo, pero no en la esencia temática. La exploración de las complejidades del amor, la familia, la amistad y la sociedad —núcleos narrativos de la novela— se mantendrán como eje vertebral de la serie.

Mona Qureshi define la historia como “la comedia romántica definitiva” y destaca el “genuino amor por la novela de Austen” del equipo creativo, compuesto por Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter, de Lookout Point. El avance de la serie deja claro ese apego al material original y anticipa una adaptación que respeta el espíritu, el humor y crítica social de la novela.

“La inteligencia feroz y el enorme corazón de Dolly, junto con su genuino amor por la novela de Austen, le permiten aportar nuevas perspectivas, a la vez que celebran todo lo que generaciones de fans aprecian tanto. El calibre de un reparto encabezado por Emma, ​​Jack y Olivia demuestra que esta preciosa historia está en las mejores manos, con Euros Lyn y el equipo de Lookout Point al mando”.

Los residentes de Hertfordshire

El corazón de ‘Orgullo y Prejuicio’ está, sin duda, en sus personajes. La adaptación de Netflix reunirá un elenco estelar para dar vida a sus protagonistas. El tráiler de la serie muestra a Emma Corrin y Jack Lowden en los papeles más icónicos de la obra: Elizabeth Bennet y el señor Darcy.

La química entre ambos protagonistas es el eje central de la historia, y su interpretación promete capturar todos los aristas de la aguda escritura de Austen. A continuación, está el reparto completo de la serie:

Emma Corrin como Elizabeth Bennet

Jack Lowden como Fitzwilliam Darcy o solo señor Darcy

Olivia Colman como la señora Bennet

Rufus Sewell como el señor Bennet

Freya Mavor como Jane Bennet

Rhea Norwood como Lydia Bennet

Hollie Avery como Kitty Bennet

Hopey Parish como Mary Bennet

Louis Partridge como el señor Wickham

Daryl McCormack como Charles Bingley

Siena Kelly como Caroline Bingley

Jamie Demetriou como el señor Collins

Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh

Anjana Vasan como la señora Gardiner

Sebastian Armesto como el señor Gardiner

Rosie Cavaliero como Lady Lucas

Saffron Coomber como la señora Hurst

James Dryden como el señor Hurst

Justin Edwards como Sir William Lucas

James Northcote como el Coronel Forster

Eloise Webb como Harriet Forster

Isabella Sermon como Georgiana Darcy

¿Cuándo se estrena ‘Orgullo y Prejuicio’?

Netflix ya tiene un calendario lleno de series y películas para este año, y ‘Orgullo y Prejuicio’ figura entre sus producciones más prometedoras. Su lanzamiento será un acontecimiento esperado por los amantes de los clásicos y por quienes disfrutan las comedias románticas. La nueva adaptación aún no tiene una fecha de lanzamiento confirmada, pero es un hecho que llegará a la plataforma en 2026.

