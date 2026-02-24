La Academia Británica se disculpa con Michael B. Jordan y Delroy Lindo tras insulto racial en los BAFTA 2026

El organismo hará una "revisión exhaustiva" de la situación tras la renuncia de uno de sus jurados

La polémica de los BAFTA 2026 continúa luego de que John Davidson, activista que padece síndrome de Tourette, pronunciara un insulto racial durante el evento. El invitado gritó la palabra N justo cuando Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban el premio a Mejores efectos visuales.

El incidente tuvo repercusiones inmediatas, sobre todo ya que la BBC no editó el controversial momento y permaneció disponible durante varias horas en la plataforma BBC iPlayer. Tras lo ocurrido, John Davidson, quien inspiró la historia de ‘I Swear’ abandonó el evento por cuenta propia. En medio de declaraciones y reacciones encontradas, el episodio se convirtió en tema de debate público, al grado de que la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión tuvo que ofrecer disculpas.

La organización responsable de los BAFTA emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y subrayó que el incidente no refleja los valores ni el espíritu del evento. También enfatizó que hará “una revisión exhaustiva” de lo sucedido, lo que sugiere que revisará sus protocolos de transmisión y edición. A la vez, uno de los miembros de su jurado renunció luego de criticar cómo se manejó la situación.

Entérate: ¿Lex Luthor no es un villano? James Gunn adelanta un giro heroico para el personaje en ‘Man of Tomorrow’

Las reacciones y las consecuencias de la polémica en los BAFTA 2026

Luego del evento, la BBC se disculpó por haber emitido sin edición el momento en que John Davidson, debido a sus tics asociados al síndrome de Tourette, dijo un insulto racista durante la ceremonia de los BAFTA. La cadena lamentó que el fragmento permaneciera disponible durante varias horas y reconoció el malestar que generó entre la audiencia y los asistentes del evento.

Davidson, el protagonista de este escándalo, también ofreció disculpas por el impacto que sus palabras tuvieron en la ceremonia. En su declaración, explicó que los insultos fueron producto de sus tics y que no reflejaban en absoluto sus valores ni sus intenciones. Reconoció sentirse “profundamente mortificado” por lo ocurrido y expresó su solidaridad con las personas afectadas.

Delroy Lindo, uno de los actores afectados, expresó su malestar con la Academia Británica tras el incidente. Criticó que la organización no se comunicara directamente con él ni con Michael B. Jordan después del episodio, lo que consideró una falta de consideración. En una entrevista posterior con Vanity Fair, Lindo señaló que tanto él como Jordan “hicieron lo que tenían que hacer” al continuar con la presentación del premio, pero lamentó que la respuesta de los organizadores no estuviera a la altura.

Michael B. Jordan y Delroy Lindo (Imagen: Getty)

Jonte Richardson, cineasta y miembro del jurado de los BAFTA, renunció a su puesto en protesta por la manera en que la organización manejó el incidente. Calificó la respuesta de los BAFTA como “totalmente imperdonable” y afirmó que la institución había fallado en salvaguardar la dignidad de los asistentes.

“No puedo ni quiero contribuir con mi tiempo, energía y experiencia a una organización que ha fracasado repetidamente en salvaguardar la dignidad de sus invitados, miembros y la comunidad creativa negra. Esto es particularmente lamentable, dado que la generación de este año cuenta con un talento negro increíble”.

¿Qué dijo la Academia Británica sobre el incidente con John Davidson?

Luego de todo lo ocurrido, la Academia Británica publicó un comunicado para hablar sobre el incidente. Reconoció que lo sucedido “conlleva un trauma y un dolor incomparables para tantas personas”, en referencia al insulto racial que pronunció John Davidson. Ofreció disculpas directas y asumió la completa responsabilidad por lo ocurrido, pues entiende el impacto que esto tuvo en los miembros de la academia y en el público.

La institución respaldó a John Davidson al explicar que sus tics son involuntarios. Ve en lo sucedido una forma de sensibilizar al público sobre la naturaleza del síndrome de Tourette y la importancia de la inclusión. La Academia Británica también ofreció disculpas en específico para Michael B. Jordan y Delroy Lindo, a quienes agradeció por su profesionalismo.

“Estaban en el escenario en ese momento, y les hemos ofrecido disculpas sin reservas a ellos y a todos los afectados. También agradecemos a Michael y Delroy su increíble dignidad y profesionalismo, y lamentamos que se encontraran en esta situación”.

Robert Aramayo y John Davidson (Imagen: Getty)

La institución tomará medidas para que evitar que ocurra una situación similar en el futuro. Llevará a cabo una revisión exhaustiva luego de poner a sus invitados y miembros en esta incómoda situación. Recalcó que la inclusión será siempre uno de los ejes de los BAFTA, pues es “un conducto fundamental para la compasión y la empatía”.

“Estamos en contacto con los estudios involucrados y las conversaciones continúan. Queremos asegurar a todos nuestros miembros que se está llevando a cabo una revisión exhaustiva. Quizás también hayan visto que la BBC emitió su propia disculpa por la transmisión”.

Te interesa: ‘Cumbres Borrascosas’ desata una avalancha: Todo sobre ‘Jane Eyre’, la nueva adaptación con Aimee Lou Wood

Robert Aramayo y su llamado a la comprensión

Robert Aramayo se convirtió en otro de los grandes protagonistas de los BAFTA 2026. Ganó el premio a Mejor Actor por ‘I Swear’, un logro histórico para su carrera. Con su interpretación de un joven con síndrome de Tourette, logró superar a importantes estrellas de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke, Michael B. Jordan y Jesse Plemons.

En un llamado a la empatía, el actor explicó el padecimiento de Davidson durante una entrevista con ‘BBC News’. Enfatizó que lo ocurrido debe entenderse como una de las consecuencias de la enfermedad, que se manifiesta en tics involuntarios. Cree que la percepción del síndrome de Tourette es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, así que pidió una mayor comprensión.

“No se trata de gritar obscenidades ni de ser abusivo; se trata del síndrome de Tourette y de sus tics. Si esto puede llevarnos a una comprensión más profunda del síndrome de Tourette y de lo que realmente son los tics, y si nuestra película forma parte de esa conversación, será algo realmente increíble”.

Por si te lo perdiste: ‘Backrooms’: El fenómeno de terror de Internet que ahora es una película de A24