¿Lex Luthor no es un villano? James Gunn adelanta un giro heroico para el personaje en ‘Man of Tomorrow’

El nuevo Universo DC apenas comienza a tomar forma en la pantalla grande, pero James Gunn ya está sembrando pistas sobre el rumbo que podrían tomar sus personajes más emblemáticos. Después del estreno de ‘Superman’ y con ‘Man of Tomorrow’ programada para llegar a cines el 9 de julio de 2027, el director volvió a colocar a Lex Luthor en el centro de la conversación. Esta vez no por su enemistad con el Hombre de Acero, sino por una posible transformación que cambiaría por completo la dinámica entre ambos.

También te puede interesar: Lars Eidinger, actor de ‘Man of Tomorrow’, creyó que no tendría una oportunidad en Hollywood: ‘Es un verdadero milagro’

¿Lex Luthor realmente no es un villano?

Con motivo del cumpleaños ficticio del personaje, Gunn publicó un mensaje que encendió las teorías entre los seguidores del DCU. En su cuenta escribió:

Lex Luthor (imagen: DC Comics)

“Feliz cumpleaños al ambicioso e imparable director ejecutivo y científico Lex Luthor, quien definitivamente NO es un villano, sino un protector de la Tierra y la humanidad (jura sobre un montón de Biblias). Veremos qué tal le va trabajando con su archienemigo Superman en MAN OF TOMORROW, en cines el verano del 27.”

El tono del mensaje es claramente irónico, pero deja abierta una puerta interesante: ¿y si Luthor no se percibe a sí mismo como antagonista, sino como el verdadero defensor de la humanidad? En los cómics, el personaje siempre ha sostenido que su lucha contra Superman nace de una convicción ideológica, no de una simple maldad. Gunn parece estar retomando esa línea, aunque sin confirmar un cambio moral definitivo.

También lee: Jason Momoa no está seguro de que Lobo tenga futuro en el DCU: ‘Solo sé que aparece en Supergirl’

Lo que sí queda claro es que ‘Man of Tomorrow’ mostrará a Lex Luthor trabajando junto a Superman, algo que en live-action no se ha visto hasta ahora.

Una alianza inesperada contra una amenaza mayor

Desde que se anunció que el villano principal de ‘Man of Tomorrow’ será Brainiac, se abrió la posibilidad de una alianza forzada. En distintas historias del cómic y en series animadas, Luthor ha colaborado con Superman cuando la amenaza supera incluso sus propios intereses. Sin embargo, en cine esta dinámica nunca se había explorado de manera frontal.

Todo indica que en esta nueva etapa del DCU, Luthor tendrá un papel mucho más central. Diversos comentarios previos de Gunn han apuntado a que el personaje no será solo un antagonista secundario, sino una figura clave dentro del conflicto principal. Esto implica que la narrativa podría dividir el protagonismo entre Clark Kent y su archienemigo, dándole al empresario y científico un peso dramático inédito en pantalla.

Si Brainiac representa un peligro de escala planetaria o galáctica, la cooperación entre ambos personajes dejaría de ser una opción ideológica para convertirse en una necesidad estratégica.

El traje de batalla y un Luthor más activo

Otro elemento que ha llamado la atención es la posible aparición del clásico traje de guerra de Lex Luthor. El war suit ha sido parte esencial del personaje en varias etapas de los cómics, permitiéndole enfrentarse físicamente a Superman. Material promocional temprano ha mostrado referencias a esta armadura, lo que sugiere que Luthor no solo participará como mente brillante, sino también como combatiente directo.

Nicholas Hoult como Lex Luthor en ‘Superman’ (imagen: Warner Bros.)

Se especula que el traje podría estar impulsado por kryptonita, aunque no hay confirmación oficial sobre su origen dentro de esta versión del DCU. Lo que sí parece evidente es que Gunn busca complejizar al personaje: no se trata únicamente de un magnate obsesionado con destruir al Hombre de Acero, sino de alguien que pondrá a prueba sus propios valores cuando el destino del planeta esté en juego.

‘Man of Tomorrow’ llegará a cines el 9 de julio de 2027. Mientras tanto, el mensaje de Gunn deja una pregunta abierta que marcará el debate rumbo al estreno: si Lex Luthor no es el villano, ¿quién lo es realmente?

Con información de Heroic Hollywood.

No te vayas sin leer: Zack Snyder admite que le hubiera gustado que más personas vieran su ‘Liga de la Justicia’ en la pantalla más grande