‘Cumbres Borrascosas’ desata una avalancha: Todo sobre ‘Jane Eyre’, la nueva adaptación con Aimee Lou Wood

Jane Eyre tendrá una nueva adaptación y la protagonista acaba de ser confirmada. El romance gótico volvió a ocupar el centro del entretenimiento y nos encanta. La reciente oleada de interés por las novelas de las hermanas Brontë encontró un nuevo cauce en la pantalla, con proyectos que dialogan entre sí sin pertenecer al mismo universo narrativo.

Tras el ruido que trajo la versión cinematográfica con Margot Robbie Jacob Elordi, quienes entregaron personajes viscerales y sensuales, otra heroína literaria se prepara para regresar, ahora en formato de serie, con un rostro que busca conectar con las audiencias jóvenes.

Aimee Lou Wood, la nueva Jane Eyre

¿Quién encarnará a la institutriz más célebre de la literatura victoriana en esta nueva versión? La respuesta es Aimee Lou Wood, actriz de 32 años que encabezará una serie basada en la novela Jane Eyre de Charlotte Brontë.

El proyecto es desarrollado por Working Title Films, compañía que desde hace décadas cultiva un prestigio particular dentro del cine y la televisión británicos. El guion corre a cargo de Miriam Battye, conocida por su trabajo en Succession.

Jacob Elordi y Margot Robbie en Cumbres Borrascosas (Foto: IMDb)

Aunque aún no se ha revelado una fecha de estreno ni el nombre de la cadena que emitirá la serie, se sabe que las negociaciones con una cadena del Reino Unido se encuentran en fase avanzada. La apuesta es trasladar a formato serial una historia que, desde su publicación en 1847, ha sido considerada revolucionaria por su narración en primera persona y su aproximación a la independencia femenina.

La elección de Wood tiene sentido en este marco donde se buscan intérpretes con una base sólida en televisión y dando el salto a proyectos literarios de alto perfil. Para la actriz, el reto implica habitar un personaje caracterizado por la introspección y una llama inextinguible de autodeterminación.

La fiebre de Cumbres Borrascosas

El anuncio de Jane Eyre llega apenas semanas después del éxito logrado por Cumbres Borrascosas, la adaptación cinematográfica escrita y dirigida por Emerald Fennell, inspirada en la novela de Emily Brontë.

La película se enfocó en una lectura estilizada, repleta de erotismo y pulsiones extremas. Su recorrido comercial ya superó los 150 millones de dólares a nivel global y se espera un poco más.

Aunque ambas novelas comparten un origen temporal cercano y una exploración vasta de las emociones, sus núcleos son muy distintos. Cumbres Borrascosas se sumerge en una pasión destructiva entre Catherine y Heathcliff, mientras que Jane Eyre construye un trayecto más introspectivo, centrado en la formación de su protagonista.

La coexistencia de ambos proyectos es una muestra de cómo el público no solo va por el romance; también por historias donde el deseo y la moral se entretejen y forma figuras complejas. En este sentido, parece que la serie de Jane Eyre dialogará con la película de Fennell sin intentar replicar su tono.

Otras adaptaciones basadas en la obra de las Brontë

Aimee Lou Wood en Sex Education (Foto: Netflix)

Hay mucho cine y televisión sobre la obra de las Brontë. Jane Eyre fue adaptada en 2006 para la televisión británica con Ruth Wilson en el papel principal, una versión bien recibida por la crítica. En 2011, Cary Joji Fukunaga llevó la novela al cine con Mia Wasikowska y Michael Fassbender, proyecto que se inclinó por una atmósfera melancólica.

Cumbres Borrascosas también cuenta con un largo historial de reinterpretaciones. Tenemos la versión clásica de 1939 y propuestas más arriesgadas como la de 2011 dirigida por Andrea Arnold. Cada acercamiento pone su interés en temas diferentes, ya sea el salvajismo, la violencia o el contexto social.

El regreso simultáneo de Jane Eyre y Cumbres Borrascosas al panorama audiovisual bien nos dice que las grandes novelas no se agotan. Más bien, funcionan como espejos que cada generación vuelve a pulir según sus inquietudes. Si la polémica cinta de Fennell abrió la puerta a una lectura corporal y excesiva del romanticismo gótico, la serie con Aimee Lou Wood podría optar por un camino distinto, más cercano al silencio y a la resistencia interior.

Con información de Variety.

