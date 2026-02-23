‘Cumbres Borrascosas’ sorprende en taquilla al superar los 150 millones de dólares globales

Lo sabemos, el cine de prestigio rara vez se mueve al ritmo de las grandes franquicias, pero cuando lo hace, sacude por completo las certezas de la industria. Eso es justo lo que ocurre con Cumbres Borrascosas, una adaptación que parecía destinada a dividir opiniones más que a dominar la taquilla. Pero como siempre, los números hablan antes.

Durante sus primeros días en cartelera, la cinta a cargo de Emerald Fennell (The Crown, Hermosa Venganza) comenzó a llamar la atención por lo dispares de sus reacciones críticas. También por un comportamiento comercial que muchos analistas consideraban improbable para un drama romántico de época.

Cumbres Borrascosas, una película divisiva

La nueva versión de Cumbres Borrascosas nació rodeada de un aura de bastante riesgo creativo. Adaptar la novela de Emily Brontë implica enfrentarse a una obra que, por definición, despierta pasiones opuestas.

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas (Foto: LuckyChap)

Algunos sectores de la crítica celebraron la manera en que la película se inclina hacia una lectura más visceral de la historia, con una puesta en escena que privilegia las emociones crudas por encima del clasicismo solemne. Otros, en cambio, señalaron que esta reinterpretación se toma demasiadas libertades que no siempre dialogan con la sensibilidad de quienes ven en la novela un texto casi sagrado.

Lo que vemos en pantalla, junto a Margot Robbie y Jacob Elordi, es una película que solo llega a la mitad del libro y que no busca agradar de forma unánime, sino provocar y llevar la historia a terrenos inexplorados, algo que se percibe tanto en los análisis especializados como en las discusiones del público.

La taquilla avanza

Ese ruido terminó traduciéndose en números que pocos esperaban para un drama literario. Tras apenas diez días en exhibición, Cumbres Borrascosas alcanzó un acumulado global cercano a los 151.7 millones de dólares. Lo anterior con alrededor de 60 millones provenientes del mercado doméstico y más de 91 millones de los territorios internacionales.

Estos números hacen de Cumbres Borrascosas la primera película protagonizada por Margot Robbie, después de Barbie claro, en cruzar la barrera de los 150 millones de dólares a nivel mundial. El desempeño inicial ya había dado señales claras de fortaleza cuando debutó durante el fin de semana de San Valentín con 32.8 millones de dólares en Estados Unidos, el mejor estreno doméstico de 2026 hasta ahora.

Sin embargo, el camino hacia la rentabilidad plena todavía es largo. La producción habría costado alrededor de 80 millones de dólares, a lo que se suma una campaña publicitaria que rondaría los 100 millones.

Cumbres Borrascosas en el cine

Emerald Fennell, directora de Cumbres Borrascosas (Foto: Getty)

La historia de Catherine Earnshaw y Heathcliff ha tenido múltiples encarnaciones cinematográficas. Lo interesante es que ninguna ha logrado convertirse en la versión definitiva para todos los públicos.

En 1939, la adaptación protagonizada por Laurence Olivier y Merle Oberon nos entregó un romanticismo sombrío que marcó época. Cabe mencionar que sacrificó elementos del libro para ajustarse a las convenciones del Hollywood clásico.

Décadas después, la versión de 1992 con Ralph Fiennes y Juliette Binoche intentó más fiel a la narración, con un tono más áspero que tampoco estuvo exento de controversia.

Incluso propuestas más recientes, como la de 2011 dirigida por Andrea Arnold y protagonizada por Kaya Scodelario, dividieron a crítica y audiencia por esa aproximación cruda y minimalista.

En realidad, Cumbres Borrascosas, al igual que sus personajes principales, es una bestiecilla nada fácil de domesticar. Cualquier intento de llevarla al cine implica asumir el riesgo del rechazo. La versión actual se inscribe en esa tradición de adaptaciones problemáticas, pero añade el elemento de convertir la polémica en un motor de asistencia a salas… junto con la presencia de Jacob Elordi, que ahora mismo está nominado al Oscar por Frankenstein.

