‘Zootopia’ casi fue una película de espionaje: Así era la idea original, según el director de la secuela

‘Zootopia’ es hoy una de las franquicias animadas más exitosas de Disney, pero su origen estuvo lejos de ser claro o lineal. Mientras ‘Zootopia 2’ continúa sumando cifras históricas en taquilla y se acerca al grupo de las películas más taquilleras de todos los tiempos, uno de sus responsables creativos reveló que la cinta original casi toma un rumbo completamente distinto, tanto en tono como en escenario.

La revelación vino en un momento particular. Con la secuela aún presente en salas y con la conversación pública girando en torno a su éxito global, el codirector de la segunda entrega y coguionista del primer filme decidió mirar atrás y contar cómo el proyecto que hoy se conoce como ‘Zootopia’ estuvo a punto de convertirse en una historia de espionaje ambientada en una isla, muy lejos de la ciudad animal que terminó definiendo la película.

Diseño previo de los protagonistas de ‘Zootopia’ (imagen: Disney)

¿‘Zootopia’ iba a ser una película de espías al estilo James Bond?

Durante una aparición reciente en el podcast The Town with Matthew Belloni, Jared Bush explicó que, cuando se integró al equipo creativo, la idea inicial planteada por Byron Howard era radicalmente distinta a la versión que llegó a los cines en 2016.

“Cuando llegué por primera vez, él [el director de Zootopia, Byron Howard] había lanzado esta idea de: ‘Va a ser un mundo de animales que hablan y van a tener tecnología y usar ropa’,” relató Bush. A partir de ahí, el proyecto avanzó hacia un concepto que sorprendió incluso a él mismo. “Y cuando me contrataron por primera vez, esa película era casi como una aventura de James Bond en una isla en medio del océano. Y pensé: ‘Bueno, me gustan las películas de espías. Esto es genial’,” añadió.

Sin embargo, esa versión no sobrevivió al proceso creativo. Bush confirmó que la idea fue descartada por completo antes de que la película encontrara su identidad definitiva. “Al final tiraron toda esa idea a la basura,” dijo, dejando claro que el equipo tuvo que replantear la historia desde cero.

Una ciudad animal y un enfoque policial que no existían al inicio

Más allá de abandonar la idea de una historia de espionaje en una isla, Bush explicó que varios de los rasgos que hoy definen a ‘Zootopia’ simplemente no existían en sus primeras versiones. El concepto de una gran ciudad habitada por animales aún no estaba claro y el relato no tenía un eje narrativo sólido. Tampoco estaba presente el enfoque policial que más tarde estructuraría la película y marcaría su tono, hoy reconocido como una de sus señas de identidad.

Esa indefinición obligó al equipo creativo a replantear el proyecto desde sus cimientos. Sin un rumbo claro, los responsables de la película optaron por reiniciar el desarrollo y reconstruir la historia desde cero. De ese proceso surgió finalmente la relación entre Judy Hopps y Nick Wilde, una dupla inesperada que permitió articular un relato accesible para todo público y, al mismo tiempo, abordar temas sociales a través de una narrativa clara y reconocible.

Concept art de ‘Zootopia’ (imagen: Zootopia Wiki)

El éxito que llegó después y lo que sigue para la franquicia

El resultado de ese proceso es conocido. Zootopia se convirtió en un fenómeno global, superó los mil millones de dólares en taquilla y ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Años después, Zootopia 2 retomó la historia poco después del final del primer filme, con Judy Hopps y Nick Wilde ya como socios oficiales del ZPD, enfrentándose a una nueva conspiración que involucra a un recién llegado, Gary De’Snake.

Aunque una tercera película aún no ha sido confirmada, la conversación en torno a la franquicia sigue creciendo. Entre declaraciones retrospectivas, guiños ocultos y el respaldo del público en taquilla, el caso de ‘Zootopia’ deja ver cómo una idea que estuvo a punto de ser desechada por completo terminó convirtiéndose en una de las propiedades más sólidas de Disney Animation.

