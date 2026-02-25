‘Backrooms’: Cómo Kane Parsons, director de 20 años, creó una de las grandes apuestas de A24

Luego de construir una trayectoria en YouTube, el realizador se convirtió en el director más joven en la historia de la productora

Kane Parsons es un caso atípico en la industria cinematográfica en varios sentidos. A sus 20 años, se convirtió en el director más joven en la historia de A24, una de las productoras más influyentes y prestigiosas del cine independiente. La historia del joven realizador es interesante ya que, sin recorrer el camino tradicional que exige la industria, está al frente de ‘Backrooms’, una de las grandes apuestas de la compañía para 2026.

La cinta de terror —que tiene el respaldo de figuras como James Wan y Shawn Levy— gana rápidamente popularidad, tal como el impulso viral que tuvieron los espacios liminales que la inspiran. Lo que empezó como una obsesión personal y un experimento creativo, ahora es un proyecto con alcance mundial que despierta tanta fascinación como la carrera de Kane Parsons.

Entérate: Los desafíos de Josh D’Amaro como nuevo CEO de Disney: De la IA a la revitalización de franquicias

¿Quién es Kane Parsons, el director más joven de A24?

Antes de convertirse en el director más joven en la historia de A24, Kane Parsons, era un niño obsesionado con los videojuegos. Los espacios virtuales despertaron su fascinación y moldearon su sensibilidad desde temprana edad. A los 16 años transformó esa obsesión en un cortometraje inspirado en la cultura de Internet, concretamente en los Backrooms, espacios liminales que provocan todo tipo de emociones.

La vida de Parsons dio un giro cuando su video ganó millones de visitas en cuestión de días. Su mezcla de estética analógica, arquitectura y misterio generó un impacto mediático inesperado. Hasta entonces, los Backrooms eran una simple creepypasta que se convirtió en memes, pero Parson decidió dar forma y explorar su mitología desde una manera ambiciosa.

El ahora director de A24 nació el 18 de junio en California, Estados Unidos. Sin conocimientos especializados, empezó a experimentar con diversos motores de videojuegos. De manera autodidacta, descubrió poco a poco el potencial de herramientas como Adobe After Effects y Blender, con las que creó su primer video viral.

Kane Parsons (Imagen: X)

Su carrera como creador de contenido inició en 2013, año en que abrió Kane Pixel, su canal de YouTube. Al principio, sólo compartía videos de ‘Minecraft’ y demás videojuegos. Su éxito despegó en 2022, con el lanzamiento de ‘The Backrooms (Found Footage)’, el cortometraje que marcó el inicio de una serie enfocada en los espacios liminales. Obtuvo millones de seguidores que también se obsesionaron con el poder expresivo de los misteriosos espacios de sus creaciones.

Con apenas 20 años, Parsons concibe ‘Backrooms’ como el inicio de una franquicia en crecimiento. Su carrera de youtuber se convirtió en su vía de acceso al cine. Actualmente, es el ejemplo perfecto de cómo un creador autodidacta formado en Internet puede llegar a la gran industria sin pasar por los circuitos tradicionales de Hollywood.

De una obsesión personal a la pantalla grande: el nacimiento de ‘Backrooms’

“Es una historia que realmente me importa, con personajes que realmente me importan”, afirmó Kane Parsons para explicar que ‘Backrooms’ tiene una importancia persona que va más allá de su posible éxito en los cines. El realizador conoció el fenómeno viral en foros de 4chan, donde rápidamente ganó popularidad.

En una entrevista con ‘Dazed’, Parsons recordó cómo ver los Backrooms le hizo pensar “en las sensaciones que los espacios pueden provocar en una persona”. El impacto fue tal, que reconoció que el fenómeno “se apoderó” de su vida. En 2020, los Backrooms empezaron a perder popularidad, lo que el joven realizador vio como una oportunidad para crear toda una mitología.

Luego del impacto viral de sus videos, diversas producciones lo contactaron para hacer un largometraje. La idea inicial era hacer una serie de cortometrajes que profundizaran en el misterio de los espacios liminales. Al final, la propuesta de A24 de hacer una película le pareció más atractiva por el potencial de llevarlo a la pantalla grande.

“En realidad, la película de YouTube es solo una pequeña parte, la considero un prólogo o una especie de adelanto. La historia en general no se basa en imágenes, sino que explora temas con personajes inéditos. ‘Backrooms’ no es, ni nunca ha sido, algo que considere una tendencia de Internet ni un meme”.

El misterio de los Backrooms formó la sensibilidad del joven realizador (Imagen: YouTube)

Te interesa: David Harbour dice que ‘Avengers: Doomsday’ es más grande que ‘Stranger Things 5’

Un cineasta formado fuera de Hollywood

Parsons reconoce que no sigue la cultura cinematográfica convencional. Internet ocupó el espacio que, para otros realizadores, tendrían los estudios clásicos, festivales o escuelas de cine. Considera que ese entorno digital no solo moldeó su lenguaje visual y narrativo, sino también su identidad autoral.

“He estado haciendo cine durante bastante tiempo, pero me llevó un minuto realmente llamarme director. Sin embargo, de nuevo, no sigo la cultura cinematográfica tradicional ni nada por el estilo. Internet ha llenado el espacio en mi vida donde estaría Hollywood”.

‘Backrooms’ debutará el 29 de mayo como una de las grandes apuestas de este año por parte de A24, luego del enorme éxito de ‘Marty Supreme’. Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass darán vida a una historia escrita por Roberto Patino y producida por Atomic Monster.

Por si te lo perdiste: Muere Satoshi Mori, animador de ‘One-Punch Man’ y director en ‘Made in Abyss’, a los 41 años