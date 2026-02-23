BAFTA 2026: Quién es John Davidson, el activista con síndrome de Tourette que inspiró ‘I Swear’ y protagonizó la polémica en la gala

La gala de los BAFTA 2026 estuvo marcada por un incidente que colocó en el centro de la atención a John Davidson, el activista escocés que inspiró la película ‘I Swear’. Reconocido por su lucha contra el estigma del síndrome de Tourette, Davidson se convirtió en protagonista involuntario del evento cuando pronunció un insulto racista durante la presentación del premio a Mejores efectos visuales.

El episodio ocurrido mientras Michael B. Jordan y Delroy Lindo estaban en el escenario. Davidson pronunció la palabra N, lo que desató una ola inmediata de comentarios en redes sociales y medios internacionales. Aunque el gesto fue producto de sus tics vocales, la reacción inicial estuvo cargada de polémica.

Tras el inesperado incidente en los BAFTA 2026, Davidson ofreció una disculpa pública en la que se declaró “profundamente mortificado” por los insultos racistas que dijo. Sus disculpas, recibidas con comprensión por el público y la crítica, reforzaron su imagen como un referente en la lucha contra el síndrome de Tourette, una batalla que ha definido su vida y su activismo.

Entérate: Rafael Amaya será “El Chapo” Guzmán: Todo sobre la nueva serie contada desde la perspectiva de Emma Coronel

John Davidson y su lucha contra el estigma del Tourette

Desde su juventud, John Davidson convirtió su historia personal en un mensaje contra el estigma del síndrome de Tourette. El trastorno neurológico no solo se manifiesta en tics motores y vocales, pues también impacta en la autoestima, las relaciones y la integración de las personas que lo padecen. Davidson fue diagnosticado con el síndrome de Tourette a los 15 años y, pronto, convirtió su experiencia en un testimonio.

La BBC dio a conocer su historia en ‘John’s Not Mad’, documental de 1989 que retrató la vida cotidiana de un adolescente con síndrome de Tourette. La producción tuvo un enorme impacto debido a que, por primera vez, reflejó en la televisión los desafíos emocionales y sociales de la enfermedad.

John Davidson y Robert Aramayo (Imagen: Aurore Marechal/Getty Images)

Desde entonces, Davidson se convirtió en un referente de la visibilización del síndrome de Tourette. Con el tiempo, su voz se consolidó como un símbolo de lucha contra el estigma y como ejemplo de resiliencia frente al padecimiento. Compagina su labor en el Centro Comunitario Langlee de Galashiels con su activismo.

En 2019, recibió la distinción Miembro de la Orden del Imperio Británico por su trabajo como embajador y educador. El activista imparte talleres y organiza campamentos para jóvenes con Tourette. Kirk Jones decidió dar más visibilidad a su historia con ‘I Swear’, cinta protagonizada por Robert Aramayo que triunfó en los BAFTA 2026.

¿Qué pasó durante la premiación?

La polémica en la gala de los BAFTA 2026 no se limitó al incidente de John Davidson. Durante la primera parte de la gala, varios gritos provenientes del público interrumpieron discursos, lo que generó incomodidad. Se escucharon expresiones ofensivas dirigidas tanto a los organizadores como a algunos ganadores, lo que acentuó la tensión de la ceremonia.

La situación alcanzó su punto más delicado cuando se oyó un insulto racial mientras Michael B. Jordan y Delroy Lindo estaban en el escenario. Ante la sorpresa de los asistentes —incluidos los Príncipes de Gales—, el anfitrión Alan Cumming tomó la palabra para explicar lo ocurrido. Con un tono firme, afirmó que las palabras de Davidson eran producto del síndrome de Tourette. Pidió comprensión y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

“Quizás hayan notado un lenguaje fuerte de fondo. Esto puede ser parte de cómo el síndrome de Tourette se manifiesta en algunas personas… Gracias por su comprensión y por ayudar a crear un espacio respetuoso para todos”.

La tensión se disipó un poco cuando Davidson decidió abandonar el recinto por voluntad propia. La organización aclaró que nunca se le pidió que se marchara y que, de hecho, antes de iniciar la ceremonia se había solicitado al público tolerancia ante posibles manifestaciones involuntarias. Su salida permitió que los BAFTA 2026 continuaran sin más interrupciones, pero el episodio dejó abierta una discusión sobre inclusión y empatía.

John Davidson se disculpó tras la polémica

Tras el incidente en los BAFTA 2026, John Davidson emitió un mensaje público en el que agradeció el respaldo de la organización y de los asistentes. Afirmó que se siente profundamente apenado cada vez que alguien interpreta sus expresiones como intencionales o con significado personal.

Davidson subrayó estaba en la ceremonia con un propósito especial: celebrar la película inspirada en su vida, que expone con detalle los orígenes y las manifestaciones del síndrome de Tourette. Recordó que ha dedicado gran parte de su trayectoria a visibilizar la condición y a promover la empatía hacia quienes la padecen. Agradeció a los asistentes por “su apoyo y comprensión” e insistió que sus tics “son involuntarios”.

“Me siento, y siempre me he sentido, profundamente avergonzado si alguien considera que mis tics involuntarios son intencionales o que tienen algún significado. Asistí para celebrar la película de mi vida, ‘I Swear’, que más que cualquier película o documental televisivo, explica los orígenes, la condición, los rasgos y las manifestaciones del síndrome de Tourette. He pasado mi vida tratando de apoyar y fortalecer a la comunidad con Tourette, y de enseñar empatía, amabilidad y comprensión hacia los demás, y continuaré haciéndolo. Decidí abandonar el auditorio al inicio de la ceremonia porque era consciente de la angustia que mis tics estaban causando”.

El activista, Michael B. Jordan y Delroy Lindo (Imagen: Getty)

Te interesa: Nick Reiner se declaró no culpable: Autoridades negaron la libertad bajo fianza al hijo de Rob Reiner

El apoyo institucional al activista

Emma McNally, directora ejecutiva de Tourettes Action, expresó orgullo por John Davidson y respaldó sus disculpas a los asistentes de los BAFTA 2026. Lamentó los comentarios negativos que surgieron tras los tics vocales de Davidson durante la ceremonia. Subrayó que la incomprensión puede generar aislamiento y un fuerte impacto emocional en quienes padecen la enfermedad.

La activista insistió en que la educación y la empatía son esenciales para reducir el estigma, y pidió que el público se acerque a ‘I Swear’ como una oportunidad para comprender mejor la experiencia de vivir con Tourette.

“Las personas con Tourette pueden decir palabras o frases que no significan, no respaldan y que luego les generan una gran angustia. Estos síntomas son neurológicos, no intencionales, y son algo con lo que John —como muchas otras personas con Tourette— vive todos los días. La reacción negativa de ciertos sectores de los medios ha sido extremadamente triste, especialmente considerando el esfuerzo que John realiza para generar conciencia y comprensión”.

Por si te lo perdiste: BAFTA 2026: Todo sobre Robert Aramayo, el actor que derrotó a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en la ceremonia