Rafael Amaya será “El Chapo” Guzmán: Todo sobre la nueva serie contada desde la perspectiva de Emma Coronel

Luego de convertirse en un referente de las producciones sobre el narcotráfico, Rafael Amaya producirá una nueva serie centrada en la figura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, antiguo líder y uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. El proyecto, actualmente en desarrollo y en búsqueda de guionista, abordará la historia del narcotraficante desde la perspectiva de su esposa, Emma Coronel Aispuro.

El actor mexicano, conocido por interpretar a Aurelio Casillas en el ‘Señor de los Cielos’, no solo producirá la serie con el respaldo de Coronel, sino que también asumirá el papel protagónico al dar vida a uno de los criminales más notorios del narcotráfico. La producción ofrecerá una mirada íntima a la historia de El Chapo, pues se narrará desde la perspectiva de su esposa, quien salió de prisión en 2023 tras cumplir una condena federal en Estados Unidos.

Entérate: Nick Reiner se declaró no culpable: Autoridades negaron la libertad bajo fianza al hijo de Rob Reiner

La historia del El Chapo Guzmán desde la perspectiva de Emma Coronel

La nueva serie sobre Joaquín El Chapo Guzmán será un drama ficticio con altos valores de producción. Está en manos de Amaya Productions y Zero Gravity Management, que ofrecerán una historia centrada en la vida del narcotraficante y en su relación con su entorno familiar. De acuerdo con ‘Deadline’, la serie está en etapas tempranas de producción y aún no tiene título oficial. El poder, la supervivencia y la lealtad serán los ejes temáticos de la historia, que se presentará desde la perspectiva de Emma Coronel.

El proyecto bilingüe tendrá a Rafael Amaya como protagonistas y también como productor ejecutivo. Coronel también figura como productora, junto con Maritza Ramos, a través de Amaya Production. Actualmente, el equipo se encuentra en búsqueda del guionista que desarrollará el libreto.

Rafael Amaya será “El Chapo” Guzmán en la nueva serie (Imagen: EFE)

Coronel declaró que El Chapo siguió la carrera de Amaya durante años. Valoró positivamente el trabajo del actor, en particular por su capacidad para reproducir el acento del norte de México. “A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en ‘Señor de los Cielos’, y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”, afirmó la ahora productora.

El narcotraficante permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos, donde cumple una sentencia de cadena perpetua desde su detención en 2019. Su relación con Emma Coronel se hizo pública cerca de 2006, poco antes de formalizar su matrimonio. Luego de múltiples escándalos y la detención de su esposo, las autoridades de Estados Unidos la arrestaron en 2021. La acusaron de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, por lo que permaneció en prisión hasta 2023.

Te interesa: BAFTA 2026: Todo sobre Robert Aramayo, el actor que derrotó a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet en la ceremonia

Emma Coronel: de la prisión a productora ejecutiva de la nueva serie

Emma Coronel no solo respaldará el proyecto como productora ejecutiva, sino que también tomará decisiones clave para elegir el casting y definir el enfoque narrativo. Si bien no se interpretará a sí misma, su participación en el proyecto será clave para reflejar de manera más directa su relación con “El Chapo” Guzmán, un vínculo que durante años fue motivo de atención mediática, procesos judiciales y debate público

En paralelo al desarrollo de la serie, Coronel trabaja en unas memorias sobre su experiencia en prisión y en los años posteriores al proceso judicial. Se especula que este proyecto podría complementar la narrativa de la serie, con una perspectiva muy personal sobre la historia de quien fue uno de los criminales más buscados.

Rafael Amaya, El Chapo y Emma Coronel (Imagen: Ronald Santoyo/Getty)

Emma Coronel fue arrestada en 2021 en el aeropuerto Dulles, cerca de Washington, y posteriormente se declaró culpable de cargos federales. Admitió ser una de las intermediaria en comunicaciones del cártel mientras Guzmán permanecía recluido. Durante el proceso judicial, el caso atrajo una enorme atención mediática, similar a la del juicio de su esposo. Coronel pidió al tribunal que no agravaran su sentencia solo por ser la esposa del criminal.

Tras recibir una condena de tres años de prisión, Emma Coronel expresó arrepentimiento y pidió perdón durante una audiencia judicial. Salió de prisión en 2023 y luego se trasladó a un centro de transición en el sur de Los Ángeles, donde inició un proceso de reinserción social bajo supervisión de las autoridades. Conoció al narcotraficante cuando tenía 17 años y, durante décadas, la pareja tuvo una relación marcado por el distanciamiento, producto de las detenciones y las fugas de El Chapo.

Otras series que han retratado a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la pantalla

La figura de Joaquín Guzmán ha protagonizado diversas producciones televisivas. Una de las más conocidas es ‘El Chapo’, serie que se enfoca en el ascenso, captura y proceso judicial del narcotraficante. El criminal fue interpretado por Marco de la O, quien dio vida al personaje durante las tres temporadas de la serie.

‘Narcos: México’ ofrece un vistazo más amplio sobre el narcotráfico en México y el surgimiento de grandes organizaciones criminales. El antiguo líder del Cártel de Sinaloa fue interpretado en esta producción por Alejandro Edda. ‘El Chema’, spin-off de ‘El Señor de los Cielos’, narra la historia de Chema Venegas, un narcotraficante interpretado por Mauricio Ochmann y claramente inspirado en la figura de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por si te lo perdiste: ‘El Caballero de los Siete Reinos’: Showrunner explica por qué el capítulo final es diferente a la novela de George R.R. Martin